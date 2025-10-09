Thúc đẩy hợp tác số EU - Việt Nam

Ngày 21-10-2025, Diễn đàn quốc tế "Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam" do D4D Hub, Phái đoàn EU tại Việt Nam, AVSE Global và EuroCham Vietnam đồng tổ chức sẽ diễn ra tại TP HCM.

Đây là một trong những diễn đàn hợp tác số quan trọng nhất năm giữa EU và Việt Nam, quy tụ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, UBND TP HCM cùng đại diện các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel, Bosch, Ericsson, VNPT, Nokia Bell Labs... Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang định hình tương lai phát triển toàn cầu, khi Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong top 30 quốc gia số hàng đầu vào năm 2030.

Phiên thảo luận về chủ đề "Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai ASEAN bằng cách khai thác dữ liệu Copernicus" tại Philippines năm 2024

Các phiên thảo luận tập trung vào nhiều chủ đề then chốt như chủ quyền dữ liệu, phát triển hạ tầng điện toán đám mây tin cậy, hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, 5G/6G và cáp biển, cùng định hướng xây dựng hạ tầng số công mở phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 300 đại biểu từ Việt Nam và châu Âu, tạo không gian kết nối B2B và B2G, hướng tới củng cố "Gói giải pháp công nghệ - kinh doanh châu Âu" tại thị trường Việt Nam.

Đăng ký miễn phí tại: https://my.weezevent.com/d4d-hub-forum.



