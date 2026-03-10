Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2026, thương hiệu VPBank được định giá 1 tỉ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam với mức tăng hơn 41,3%.

Sự thăng hạng vượt bậc là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, năng lực thích ứng linh hoạt và sự tin tưởng sâu sắc của khách hàng đối với thương hiệu VPBank. Tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất ngành ngân hàng không chỉ giúp VPBank củng cố vị thế tại thị trường nội địa, mà còn khẳng định sức hút của một thương hiệu tài chính Việt Nam trên bản đồ khu vực trong bối cảnh toàn cầu có nhiều biến động.

Sức mạnh thương hiệu của VPBank, với định giá ở mức tỉ USD, được bảo chứng bởi nền tảng nội lực vững vàng, hiệu quả kinh doanh vượt trội, hệ sinh thái mở rộng khác biệt và các chiến dịch truyền thông - thương hiệu tầm vóc quốc tế.

VPBank đã chủ động xây dựng một hệ sinh thái tài chính, với các đơn vị thành viên như VPBankS, OPES, FE CREDIT hay ngân hàng số CAKE by VPBank, góp phần tạo nên một mạng lưới dịch vụ tài chính liền mạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Uy tín trên thị trường vốn toàn cầu tiếp tục được củng cố mạnh mẽ với tổng quy mô huy động quốc tế năm trước đạt 2,36 tỉ USD, nhận được sự tín nhiệm và bảo lãnh từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Kết thúc năm 2025, VPBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhóm tư nhân với tổng tài sản hợp nhất hơn 1,26 triệu tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế xác lập kỷ lục mới khi vượt mốc 30.600 tỉ đồng, tăng 53% so với năm 2024.

Chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn mà VPBank đồng hành, đưa những tên tuổi danh tiếng thế giới xuất hiện tại Việt Nam như ông hoàng K-pop G-Dragon; đội tuyển eSports huyền thoại T1; dàn nhạc thính phòng tiêu biểu và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử âm nhạc thế giới The Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic... không dừng ở những chiến dịch truyền thông mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm hiện thực hóa khát vọng Thịnh vượng Tinh thần. Các sáng kiến này góp phần xây dựng giá trị thương hiệu dài hạn, quan trọng hơn, được đánh giá đã chung sức mở rộng cánh cửa cho hành trình hội nhập văn hóa và nâng tầm vị thế quốc gia.

Việc thăng hạng 33 bậc trên bảng xếp hạng Global 500, ngân hàng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất năm 2026 tiếp tục trở thành bàn đạp quan trọng để VPBank hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, bám sát lộ trình lọt vào Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á.