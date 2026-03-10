EPS sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026

Các tổ máy đã sẵn sàng

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã huy động lực lượng triển khai nhiều hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa xuyên Tết nhằm nâng cao độ khả dụng của các tổ máy. Các hạng mục tiêu biểu gồm bảo dưỡng định kỳ các tổ máy tại Nhà máy điện (NMĐ) Vĩnh Tân 2, NMĐ Vĩnh Tân 4, NMĐ Mông Dương 1, Các NMĐ Phú Mỹ, đồng thời gia công các chi tiết thay thế phục vụ sửa chữa thiết bị tại NMĐ Vĩnh Tân 4.

Kỹ sư EPS thực hiện bảo dưỡng định kỳ các tổ máy tại NMĐ Vĩnh Tân 2

Bên cạnh đó, các phân xưởng sửa chữa (PXSC) EPS tăng cường nhân sự trực theo ca vận hành, phối hợp với đơn vị phát điện kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị; sẵn sàng phối hợp xử lý nhanh các tình huống xảy ra để tổ máy đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng công cụ dụng cụ và thiết bị chuyên dùng cũng được tăng cường; các PXSC EPS phối hợp chuẩn bị đầy đủ vật tư, phụ tùng dự phòng các đợt bảo dưỡng, sửa chữa trong giai đoạn cao điểm.

Công tác gia công vật tư dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị năm 2026

Triển khai các giải pháp kỹ thuật trọng tâm

Nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị, EPS đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật với mục tiêu không để xảy ra sự cố chủ quan hoặc sự cố lặp lại, góp phần bảo đảm sản xuất điện an toàn và tin cậy.

EPS tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp bảo trì theo độ tin cậy thiết bị (RCM), đồng thời mở rộng áp dụng các mô hình máy học trong hệ thống giám sát và chẩn đoán từ xa (RMS) cho 4 bơm nước cấp tại NMĐ Vĩnh Tân 2. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát độ rung gối trục trực tuyến cho tuabin – máy phát và bơm cấp tại NMĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 cũng được trang bị nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của thiết bị, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy.

Kỹ sư EPS thực hiện mô phỏng CFD và hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi NMĐ Vĩnh Tân 2

EPS đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng CFD và hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi, nhằm đánh giá hiện trạng và tối ưu vận hành khi đốt than trộn tại Nhà máy điện Vĩnh Tân 2, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường của hệ thống cấp than, góp phần ổn định chế độ cháy và nâng cao hiệu quả vận hành tổ máy.

Phát triển nguồn nhân lực

Song song với các giải pháp kỹ thuật, EPS đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Công ty tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về thí nghiệm điện, chẩn đoán thiết bị và phân tích rung động, giúp đội ngũ kỹ sư làm chủ công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện và chủ động ứng phó, xử lý các tình huống kỹ thuật phức tạp.

Ông Trần Triết Khoa – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty EPS chúc tết người lao động tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Trong những ngày đầu năm mới, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và động viên người lao động làm nhiệm vụ tại các Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân và Mông Dương. Đoàn công tác cũng thăm hỏi nhóm công nhân đang thực hiện công trình đại tu tuabin – máy phát tại Nhà máy Vedan (Đồng Nai), công trình được triển khai từ ngày 16-2-2026.

Ông Dương Văn Lễ - Phó Giám đốc Công ty thăm hỏi nhóm công tác thực hiện công trình đại tu tuabin máy phát Nhà máy Vedan

Sự quan tâm kịp thời của Lãnh đạo Công ty là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm năng lượng để CB-CNV EPS nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.