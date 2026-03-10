Ngân hàng
10/03/2026 14:41

ACB và VNPT mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

In bài viết

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận giữa ACB và VNPT tập trung vào kết nối và khai thác tối đa năng lực cốt lõi của mỗi bên, trên cơ sở ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và gia tăng giá trị cho hệ sinh thái khách hàng.

Ở mảng tài chính - ngân hàng, ACB cung cấp cho VNPT và các đơn vị trong hệ sinh thái tập đoàn danh mục giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm tín dụng, bảo lãnh, quản lý tài khoản, thanh toán và các sản phẩm chuyên biệt được thiết kế cho nhu cầu của doanh nghiệp có quy mô lớn và tốc độ phát triển cao.

Việc đồng hành này không chỉ giúp VNPT tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng, công nghệ quy mô lớn, mà còn tạo tiền đề để ACB mở rộng không gian tăng trưởng mới, gia tăng quy mô khách hàng doanh nghiệp chủ lực, củng cố vị thế là một trong những ngân hàng dẫn đầu về năng lực đồng hành cùng các tập đoàn kinh tế trọng điểm.

Ngược lại, với lợi thế hạ tầng số và năng lực triển khai các hệ thống công nghệ quy mô quốc gia, VNPT đồng hành cùng ACB trong việc nâng cấp và tối ưu nền tảng công nghệ. Từ hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng đến các giải pháp số hóa vận hành, VNPT góp phần củng cố tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

ACB và VNPT mở rộng hệ sinh thái tài chính - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số - Ảnh 1.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ACB và VNPT đã ký kết biên bản ghi nhớ về dịch vụ "Tổng đài thoại Voice IP tập trung". Đây là bước triển khai cụ thể nhằm thống nhất hạ tầng liên lạc trên toàn hệ thống ACB, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng kết nối nội bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định sự mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai bên.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB nhận định việc hợp tác với VNPT là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa toàn diện của ngân hàng. Việc kết nối với một tập đoàn công nghệ có hạ tầng số quy mô quốc gia như VNPT sẽ giúp ACB nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng các dịch vụ tài chính số và từng bước kiến tạo những trải nghiệm tài chính liền mạch, an toàn và cá nhân hóa hơn cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc VNPT cho biết trong bối cảnh ngành tài chính - ngân hàng đang chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, sự kết hợp giữa một định chế tài chính có nền tảng vững chắc như ACB và một tập đoàn công nghệ số chủ lực như VNPT sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng mang tính chiến lược.

"VNPT cam kết đồng hành cùng ACB trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng số an toàn, ổn định và có khả năng mở rộng cao, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành tài chính" - Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nói.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030 giữa ACB và VNPT được kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa lĩnh vực tài chính và công nghệ tại Việt Nam.

Sự kết nối giữa năng lực tài chính của ngân hàng và hạ tầng số quốc gia không chỉ giúp mở rộng hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong ngành tài chính - ngân hàng, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ số an toàn, thuận tiện và đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Châu Thy
từ khóa :
Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo Thông tư 14/2025

Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo Thông tư 14/2025

Ngân hàng 14:43

Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước.

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng 14:41

Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Global Banking 500.

VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

VPBankS triển khai gói ưu đãi kép: 0% lãi vay margin hoặc miễn phí giao dịch

Chứng khoán 17:59

Trong giai đoạn thị trường biến động, bài toán của nhà đầu tư không chỉ nằm ở việc chọn đúng mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí và duy trì sức mua.

Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Đồng Nai

Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Đồng Nai

Ngân hàng 18:20

Techcombank cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, HKD tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện

Shinhan Life ra mắt giải pháp bảo vệ toàn diện

Shinhan Life ra mắt giải pháp bảo vệ toàn diện

Tài chính 10:52

Shinhan Life Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt Shinhan – Sống khỏe và các sản phẩm bảo hiểm bán kèm.

VPBank MWG Mastercard: Khi chi tiêu cho công nghệ trở thành thói quen tài chính của người trẻ

VPBank MWG Mastercard: Khi chi tiêu cho công nghệ trở thành thói quen tài chính của người trẻ

Ngân hàng 21:31

Khi thiết bị công nghệ và sản phẩm điện tử gắn chặt với đời sống thường nhật, người tiêu dùng trẻ tìm kiếm những giải pháp chi tiêu linh hoạt, có lợi dài hạn.

VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững

VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững

Tài chính 18:00

Chiều ngày 26-02-2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2025.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn