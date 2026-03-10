Vietcombank chính thức áp dụng tính vốn theo Thông tư 14/2025

Ngân hàng
Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước.


Thông tư số 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỉ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại là bước đi mang tính hệ thống nâng cao quản trị, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. 

Tiếp nối việc tiên phong đăng ký áp dụng sớm Thông tư 14/2025, từ 1-3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức áp dụng phương pháp tiêu chuẩn (Standardized Approach - SA) trong tính toán tỉ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc áp dụng phương pháp tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hệ thống dữ liệu, quy trình và năng lực quản trị theo quy định tại Thông tư 14/2025. Đây là bước triển khai cụ thể trong lộ trình tuân thủ khung quản lý an toàn vốn mới của Ngân hàng Nhà nước. 

Quyết định chính thức áp dụng sớm Thông tư 14/2025 thể hiện sự chủ động và sẵn sàng của Vietcombank trong công tác quản trị rủi ro nói riêng và hướng tới các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nói chung.

Thời gian tới, Vietcombank tiếp tục triển khai lộ trình đã đăng ký đối với phương pháp xếp hạng nội bộ theo Thông tư 14/2025, qua đó khẳng định vai trò tiên phong và chuẩn mực trong hệ thống tài chính Việt Nam.

