10/03/2026 09:00

Trung tâm tri thức và đổi mới của thủy sản Việt Nam và khu vực

VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026: Diễn ra từ 18-20.03.2026 tại SECC, TP HCM. Điểm hẹn tri thức và kết nối doanh nghiệp thủy sản.

Với chủ đề "Thủy sản thông minh – Cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản", VietShrimp Asia và Aquaculture Vietnam 2026 khẳng định vị thế là một trong những trung tâm tri thức và đổi mới hàng đầu khu vực. Đây là điểm hẹn chiến lược để các doanh nghiệp cập nhật công nghệ, tối ưu năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Trung tâm tri thức và đổi mới của thủy sản Việt Nam và khu vực - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động chuyên môn và kết nối được triển khai xuyên suốt. Nổi bật là chuỗi Hội nghị Thủy sản Quốc tế diễn ra trong 3 ngày triển lãm (từ 18–20.03.2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phòng Mekong, Nhà A, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý trong nước và quốc tế.

Song song đó, các hội thảo kỹ thuật do các doanh nghiệp và đơn vị đầu ngành dẫn dắt, giới thiệu công nghệ tiên tiến và mô hình ứng dụng thực tiễn. Chương trình Kết nối Kinh doanh cũng được tổ chức với không gian gặp gỡ chuyên biệt giúp các nhà cung cấp, doanh nghiệp công nghệ và nhà mua hàng quốc tế thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp, dài hạn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, ban tổ chức còn triển khai chương trình đồng hành cùng cộng đồng, hỗ trợ khách tham quan theo đoàn giúp nông dân và hợp tác xã tiếp cận kiến thức chuyên ngành, nâng cao năng lực sản xuất.

VietShrimp Asia 2026 và Aquaculture Vietnam 2026 được xem là điểm hẹn chiến lược quy mô quốc tế, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia để trao đổi về công nghệ, xu hướng bền vững. Với nội dung chuyên môn bài bản, sự kiện mở ra cơ hội hợp tác hiệu quả, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam như một trong những trung tâm nuôi trồng và chế biến thủy sản năng động trên thị trường toàn cầu.

Đăng ký tham quan: https://ers-vn.informa-info.com/avs26

