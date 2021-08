Ứng dụng giao đồ ăn Now bất ngờ đổi tên thành ShopeeFood

Theo đại diện Now, đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tạo ra một hệ sinh thái tích hợp và phát triển mạnh mẽ với Shopee và ShopeePay, đồng thời gia tăng lợi ích cho người dùng, đối tác nhà hàng, quán ăn và tài xế.

Ông Đặng Hoàng Minh, nhà sáng lập - Giám đốc điều hành Foody Việt Nam (chủ ứng dụng Now), cho hay sau khi đổi tên Now thành ShopeeFood công ty vẫn tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững.

"Việc thay đổi nhận diện thương hiệu từ Now thành ShopeeFood sẽ tạo ra một hệ sinh thái tích hợp và mạnh mẽ với Shopee và ShopeePay. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện nền tảng và dịch vụ của mình để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng và các đối tác" - ông Minh khẳng định.

Thông báo Now đổi tên thành ShopeeFood trên nền tảng Now

Với chiến lược tích hợp hệ sinh thái lần này, đối tác nhà hàng và quán ăn có thể tận dụng lượng khách hàng rộng lớn cùng các chương trình ưu đãi thường xuyên của Shopee, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.

Ở phía ngược lại, Shopee cùng công ty mẹ SEA cũng không giấu tham vọng gia tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng cũng như "bành trướng" hơn nữa hệ sinh thái đa dạng của mình tại Việt Nam.

Với thương vụ này, ShopeeFood kỳ vọng gia tăng về lượng truy cập và doanh số bán hàng. Ngoài ra, ShopeeFood sẽ không ngừng phát triển công cụ cho các đối tác này để mở rộng tiềm lực hoạt động của họ. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mãi của nền tảng đa dịch vụ này.

Trước đó, Sea đã tham gia vòng đầu tư Series B của Foody Việt Nam vào tháng 7-2015 với số vốn không được công bố. Năm 2017, Sea thâu tóm 82% Foody Việt Nam trong một thương vụ trị giá 64 triệu USD. Gần đây nhất, ứng dụng Now được đặt trên nền tảng Shopee để người dùng Shopee có thể dễ dàng đặt món trên ứng dụng mua hàng quen thuộc của mình.

Hiện, Now (ShopeeFood) chính thức có mặt tại 16 TP lớn trên cả nước, trong đó có TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ… Ngoài gọi món, ứng dụng còn cung cấp nhiều dịch vụ theo nhu cầu, như: đi chợ online, đặt giao hàng hóa gói, kiện thiết yếu. Do đó, thông qua hệ sinh thái tích hợp và phát triển mạnh mẽ với Shopee và ShopeePay, ShopeeFood mang đến trải nghiệm thanh toán, giao hàng liền mạch, an toàn và tiện lợi cho người dùng.