Tiệc ích của F&B tạo nên lợi thế cho The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm

"Chìa khóa" mở cửa trái tim du khách



Ẩm thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của du khách khi lựa chọn điểm du lịch, nghỉ dưỡng. Theo nhận định của Tổng cục du lịch, nơi nào có dịch vụ ăn uống đặc sắc nơi đó có dấu ấn tốt với du khách. Nói cách khác, ẩm thực hay việc ăn uống không đơn thuần chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn là sản phẩm du lịch, có khả năng thu hút, giữ chân và kéo du khách quay trở lại nhiều hơn.

Ẩm thực có vai trò quan trọng trong việc "lấy lòng" du khách

Chính vì vậy, bên cạnh thiết kế ấn tượng, dịch vụ vận hành 5 sao đến từ Best Western Premier và Goco Spa thì ẩm thực chính là "chìa khóa" chinh phục khách hàng của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Để làm được điều này, dự án đã đầu tư hệ thống F&B đa dạng với hàng chục nhà hàng theo nhiều phong cách khác nhau.



Đến đây du khách có thể tìm thấy tất cả nền ẩm thực trên thế giới. Trong đó, Thai Restaurant chuyên phục vụ những món ăn chuẩn vị xứ Chùa Vàng như som tam, sườn cây, tom yum, goong ten…. Nhờ thực đơn đa dạng, nhà hàng Á - Âu có thể thỏa mãn nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách trong và ngoài nước. Trong khi các món Á chú trọng hương vị đậm đà, nguyên liệu phong phú thì món Âu đề cao cách chế biến tinh tế để không làm mất đi hương vị nguyên bản.

Đặc biệt tại The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm phải kể đến nhà hàng món ăn Việt, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam với những câu chuyện văn hoá đặc sắc từ nguồn gốc đến cách chế biến của món ăn.

Các món tinh hoa ẩm thực Việt luôn có tại các nhà hàng của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm

Ngoài ra, điểm nhấn không thể thiếu trong hệ thống F&B tại dự án là sky bar. Nằm trên tầng cao lý tưởng, sky bar mang đến cho du khách không gian thư giãn và ngắm cảnh biển ấn tượng. Tương tự như những bar nổi tiếng trên thế giới, khách hàng của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm sẽ được phục vụ đủ các loại đồ uống sành điệu từ cocktail, bia cho đến những loại rượu vang hảo hạng… Cùng với đó là những màn trình diễn âm nhạc, nghệ thuật sống động, hấp dẫn.



Lý giải cho việc đầu tư mạnh vào F&B, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Là resort 5 sao, The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm hướng đến chinh phục các khách thượng lưu trong nước và trên toàn thế giới. Do đó đã dự án cố gắng đa dạng hóa nền ẩm thực, cung cấp những món ăn hợp khẩu vị, đầy đủ chất dinh dưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe cho du khách trong suốt chuyến du lịch".



Vị đại diện này cũng cho biết thêm, để ẩm thực thực sự trở thành "chìa khóa" hút khách, ngoài tính đa dạng, yếu tố cốt lõi nhất chỉ có thể là chất lượng. Từ cách lựa chọn các nguyên liệu tươi, an toàn đến khâu chế biến làm sao để giữ được nét tinh túy của món ăn luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt.



Bên cạnh đó, chất lượng 5 sao của hệ thống nhà hàng tại The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm còn thể hiện ở thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp; sự tinh tế trong cách bài trí không gian đảm bảo riêng tư cùng những dịch vụ đi kèm như: xe đưa đón tận nơi, đặt lịch trước, tổ chức các sự kiện bất ngờ…



Chính sách bán hàng "đột phá" từ dịch vụ F&B



Không chỉ có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ẩm thực của cư dân và du khách, F&B còn được coi là "cỗ máy kiếm tiền" cho các nhà đầu tư.



Sở hữu tiềm năng lớn cùng chính sách bán hàng đột phá, F&B chính là một trong ba yếu tố then chốt giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm.



The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm sở hữu chính sách bán hàng đột phá, biến F&B trở thành "cỗ máy kiếm tiền" cho nhà đầu tư

Cụ thể, sau khi kết thúc giai đoạn cam kết lợi nhuận 6,5%/năm (áp dụng trong 3 năm đối với căn hộ nghỉ dưỡng và 2 năm với biệt thự), nhà đầu tư sẽ được chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 90/10. Thay vì chỉ hưởng lợi tức từ việc cho thuê phòng như truyền thống, khách hàng sẽ nhận được 90% lợi nhuận từ ba bên, bao gồm: dịch vụ lưu trú, F&B và Wellness Center.



Có thể thấy, việc "ăn nên làm ra" của ngành F&B có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm là hiếm hoi trên thị trường chia sẻ 3 tầng lợi nhuận cho khách hàng.



Ngoài ra, dự án còn áp dụng những chính sách hấp dẫn như: chỉ thanh toán 20% đến khi nhận nhà, sở hữu 30 đêm nghỉ dưỡng, nhận gói đặc quyền bảo hiểm lên đến 2,5 tỷ…. Đặc biệt, việc tính lợi nhuận dựa trên diện tích đưa vào vận hành, không khác nhau về view, hướng cũng đảm bảo một cuộc chơi công bằng cho tất cả nhà đầu tư của The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm.