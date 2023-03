Giải mã giá trị thương hiệu The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm

Các tầng giá trị làm nên thương hiệu The Six Premier

Không chỉ một mà có tới hai đơn vị quốc tế danh giá tham gia vận hành The Six Premier - phân khu đầu tiên của Charm Resort Hồ Tràm. Trong đó, Best Western Premier vận hành quản lý dịch vụ lưu trú khách sạncòn Goco Spa chịu trách nhiệm vận hành khu Wellness Center.

Trước khi hợp tác với Charm Resort Hồ Tràm, Goco Spa đã và đang là "ngôi sao" tỏa sáng trong ngành wellness spa thế giới. Lần đầu chinh phục thị trường Việt Nam, Goco Spa mang đến Wellness Center Hồ Tràm 6 chuẩn mực sức khỏe và cũng là những giá trị nền tảng làm nên tên tuổi của thương hiệu này. "Kim chỉ nam" 6R bao gồm các yếu tố: relax (thư giãn), refresh (làm tươi mới), rejuvenating (chống lão hoá), rejoice (tận hưởng niềm vui), revitalize (hồi phục những tổn thương, trẻ hoá) và reflect (năng lượng tích cực cuộc sống). Khác với spa thông thường, Goco Spa hướng khách hàng đến những thay đổi tích cực từ sâu bên trong, tái tạo năng lượng từ thể chất cho đến tinh thần một cách bền vững.

Nền tảng chăm sóc sức khỏe từ Goco Spa và tiêu chuẩn vận hành của Best Western Premier là hai yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của The Six Premier (ảnh minh họa)

Trong khi đó, câu chuyện về Best Western Hotel & Resorts - "gã khổng lồ" ngành quản lý khách sạn với 70 năm kinh nghiệm và hơn 4.200 khách sạn trên toàn cầu đã cho thấy năng lực và độ uy tín đáng nể. Tập đoàn này đưa thương hiệu 5 sao Best Western Premier đến Charm Resort Hồ Tràm, xây dựng cấu trúc vận hành sang trọng, phù hợp với văn hóa địa phương và định hướng phát triển của Charm Group.

Cả hai đơn vị trên đều là những mắt xích quan trọng đồng kiến tạo nên dòng sản phẩm độc nhất đậm chất "Charm Resort". Đó là những bất động sản dành cho sức khỏe được vận hành theo chuẩn 5 sao, bao hàm cả giá trị trải nghiệm cao cấp cho đến sự thay đổi tích cực về thể chất, lối sống, suy nghĩ và tình cảm.

Do vậy, The Six Premier là sự kết hợp từ hai thành tố gồm 6 giá trị nền tảng sức khỏe từ Goco Spa và hệ thống quản lý vận hành 5 sao của Best Western Premier. Ngay từ tên gọi, dự án đã thể hiện đúng giá trị đặc trưng cũng như giúp khách hàng hiểu sâu hơn về sản phẩm.

Nỗ lực nâng tầm trải nghiệm và tối ưu lợi nhuận cho khách hàng

Cùng với sự kết hợp của 2 thương hiệu quốc tế, trong quá trình phát triển dự án chủ đầu tư cũng không ngừng cải tiến, tối ưu dịch vụ, đặc biệt đề cao tính cá nhân hóa và các giá trị về sức khỏe.

Goco Spa Hồ Tràm không dùng một trải nghiệm cho nhiều khách hàng. Thay vào đó, họ thiết kế liệu trình riêng phù hợp với từng cá nhân. Việc áp dụng công nghệ cao giúp khách hàng phục hồi thương tổn thể chất, chống lão hóa… Trong khi đó, các liệu pháp âm thanh, thiền & Pranayama… giúp thư giãn, làm mới tinh thần mỗi ngày.

Wellness Center thiết kế những liệu trình trị liệu toàn diện theo tiêu chuẩn 6R

Song song với Wellness Center, chủ đầu tư The Six Premier cũng đưa cả "thế giới" ẩm thực về dự án thông qua All-day Dining Restaurant. Trong đó, nhà hàng thực dưỡng là nơi khách hàng nuôi dưỡng và tái tạo cơ thể bằng phương pháp ăn uống lành mạnh. Nhà hàng này chuyên phục vụ các bữa ăn thanh đạm với nguyên liệu hữu cơ hoặc thu hái từ tự nhiên. Bên cạnh thực đơn phong phú, không gian được bài trí tinh tế với cây xanh, tiếng nước chảy cùng âm nhạc để tăng cảm giác ngon miệng. Trước khi ăn thực khách sẽ được chuyên gia ẩm thực tư vấn thực đơn phù hợp nhằm hỗ trợ cân bằng sức khỏe.

Trong khi đó, Thai Restaurant là không gian phục vụ đồ ăn kiểu Thái thuần túy cho thực khách đam mê ẩm thực xứ Chùa Vàng; nhà hàng Á - Âu cho khách hàng nhiều lựa chọn, từ phong vị đặc trưng của Việt Nam đến các món ăn hảo hạng trên khắp thế giới.

Phục vụ nền ẩm thực đa dạng, chất lượng 5 sao, All-day Dining Restaurant sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực khó quên cho du khách

Ngoài thực đơn đa dạng, hấp dẫn, tiêu chuẩn 5 sao còn được thể hiện ở cách thiết kế không gian rộng thoáng, khoảng cách bàn ăn đảm riêng tư và đặc biệt là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hiếu khách.

Để đem lại sự hài lòng tuyệt đối, The Six Premier luôn nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và xu hướng dịch vụ trên thế giới nhằm đáp ứng một cách đầy đủ và nhanh chóng. Đó có thể là dịch vụ đưa đón sân bay bằng siêu xe, quản gia riêng, đặt vé máy bay, lịch chơi golf hoặc trông trẻ… Nhân viên của khách sạn là những người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng. Trong nỗ lực nâng tầm trải nghiệm, The Six Premier luôn chú trọng đến giải pháp tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Dịch vụ cao cấp được bảo chứng bởi thương hiệu danh tiếng là yếu tố quan trọng giúp du lịch tối ưu tỷ lệ lấp đầy và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Khi đó, chính sách chia sẻ lợi nhuận độc nhất (90/10 bao gồm dịch vụ phòng, F&B và Wellness Spa) thị trường của The Six Premier chính là chìa khóa mang lại nguồn lợi hấp dẫn cho nhà đầu tư.