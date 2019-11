Thất vọng mua sắm giảm giá kiểu Black Friday

Còn 2 ngày nữa diễn ra chính thức dịp Back Friday nhưng nhiều cửa hàng thời trang dọc phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Kim Mã (Hà Nội) trưng biển bán giảm giá trước, có nơi quảng cáo sale tới 80-90%.

Ghi nhận tại cửa hàng thời trang G. trên Phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), biển hiệu trang trí nổi bật, chiếm diện tích lớn ngay mặt tiền là quảng cáo sale tới 80%. Bước vào bên trong, đi qua nhiều kệ hàng đồ mới về, kệ hàng sale 10-50%, mới tới chỗ của đồ sale 80%.

Quảng cáo giảm giá in lớn ngay mặt tiển cửa hàng

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, mức giảm 80% phần lớn áp dụng cho quần áo trái mùa, mẫu lẻ size, … số lượng hàng sale “khủng” không nhiều, sản phẩm mới được khuyến mại 5-10%. Thêm vào đó, với đồ sale trên 30%, khách được yêu cầu “Vui lòng không thử”.



Yêu cầu “vui lòng không thử” dán đè trên biển sale 80%

Tại cửa hàng thời trang D (Đống Đa, Hà Nội), dù đã trưng biển sale Black Friday, tuy nhiên, tìm mỏi mắt từng kệ hàng, không có sản phẩm giảm giá nào. Theo nhân viên bán hàng tại đây, biển hiệu quảng cáo đang trang trí dở dang, đợt sale thực tế 1-2 ngày nữa mới bắt đầu.



Chị Phương Anh (Gia Lâm, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa đi săn hàng giảm giá, tìm mua áo khoác cho đợt lạnh mới. “Đồ đẹp mình ưng thì không giảm, hàng sale toàn quần áo hè, áo khoác, áo len có sale mấy đâu, kia có mấy mẫu cũ, có cái bị ố mới giảm giá”, chị Phương Anh nói.

Chiêu quảng cáo được nhiều cửa hàng áp dụng, khách hàng không nhìn kỹ dễ lầm tưởng sale 70% toàn bộ sản phẩm, bởi chữ up to (lên tới) được in rất khéo, nhỏ và khuất

Đằng sau tấm biển sale tới 70%, chỉ từ 49K, bên trong cừa hàng thời trang G. (Đống Đa, Hà Nội), kệ hàng có mức giảm mạnh nhất chỉ 50%. Thắc mắc với nhân viên bán hàng, người này không trả lời vào câu hỏi, chỉ giới thiệu sản phẩm giảm còn 49.000 đồng là áo trẻ em. Tương tự các cửa hàng trên, mẫu mới tại đây không nằm trong đợt sale Black Friday.

Không thể tìm thấy quẩy sale 70% trong cửa hàng như quảng cáo

Tại một cửa hàng khác, đang trưng biển giá giảm sốc 90% nhưng thực tế bên trong cửa hàng chỉ giảm giá cao nhất 50%. Những sản phẩm được giảm giá cũng chỉ khoảng vài chục chiếc váy, áo hàng cho mùa hè đã lỗi mốt.



Theo một nhân viên bán hàng, hầu hết biển treo giảm giá 90% hàng nhưng có sản phẩm chỉ được giảm giá ở mức 5% hoặc 10%, hoặc 20%.

Treo biển giảm giá 90% nhưng thực tế chỉ giảm có 30%

Điều đáng nói, đây là tình trạng chung của rất nhiều cửa hàng, lợi dụng ngày Black Friday để câu khách, khuyến mại ảo, đẩy hàng tồn, ế ẩm. Mặc dù có khuyến mại “sập sàn”, “kịch sàn” thì các cửa hàng vẫn luôn có lãi. Bên cạnh đó, cũng có tình trạng nâng giá lên cao rồi gắn mác giảm giá.



Chị Hồng Khanh (Đại Kim, Hà Nội) chia sẻ: “Qua nhiều lần mua hàng giảm giá tôi đã rút ra nhiều học kinh nghiệm. Tâm lý ham hàng giảm giá nên lúc đấy thường mua bất chấp, ôm về một đống quần áo, nhưng mua về cất tủ, đến nay chưa mặc một lần. Có cái khi mua không để ý, lúc về mới thấy bị hỏng khóa, vỡ cúc, đứt chỉ… Cứ tưởng mua được hàng rẻ nhưng thực ra là rất lãng phí”.