Nông dân Tây Tựu hốt bạc nhờ trồng hoa ly

Những ngày này, tại làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy không khí hồ hởi, tất bật chuẩn bị đón vụ hoa Tết. Nơi đây đã trở thành "vựa hoa" của Thủ đô, chuyên cung cấp hoa thương phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Văn Cường, một trong những người dân có diện tích trồng hoa lớn nhất tại Tây Tựu cho biết, cách đây 1 tháng, vườn nhà anh đã bán buôn hoa đi khắp các tỉnh phía Bắc. Thường người buôn hoa các tỉnh nhập hàng trước nhiều tháng khi giá rẻ và họ có thời gian chăm để ra hoa đúng dịp Tết.

Đợt không khí lạnh tràn về đầu tháng 12 vừa qua khiến hoa ly tại vườn bớt nở. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Không ít nông dân đã phải dùng nhiều biện pháp che chắn để bảo vệ luống hoa đảm bảo chất lượng khi bung ra bán dịp tết được đẹp và được giá cao nhất, do lạnh kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, giá cả hoa Tết.

Cũng theo anh Cường, rất may, đến thời điểm này, giá hoa ly cũng đã lên gấp đôi, gấp ba so với chuỗi ngày rớt giá mạnh, khoảng 30.000 - 40.000 đồng/cành cách đây vài tháng trước. Người nông dân trồng hoa tin tưởng, từ giờ đến Tết Nguyên đán, giá hoa ly có thể tăng lên 50.000 đồng/cành, tránh cho người nông dân một vụ mùa trắng tay.

Nông dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu đang hối hả chăm sóc cho hoa nở đúng dịp Tết để bán được giá cao





Tương tự, gia đình Anh Nguyễn Văn Cúc – Tây Tựu – Từ Liêm cho biết, năm 2015 được chính quyền địa phương định hướng trồng hoa ly có giá trị kinh tế cao, anh đã mạnh dạn vay gần 1 tỷ đồng từ ngân hàng để đầu tư sản xuất. Hiện nay, với hơn 1ha hoa ly, anh trồng từ 25 - 30 vạn củ giống. Với giá bán bình quân 1 bó hoa ly 10 cành từ 200.000 - 250.000 đồng, mỗi năm gia đình anh thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng.

Tại một vườn trồng hoa ly của anh Hoàng - một hộ trồng hoa khác gần đó, năm nay thời tiết mưa nắng thất thường không được thuận lợi như mọi năm, nhưng gia đình anh cũng ra sức chăm sóc để có một vụ hoa tết thắng lợi. Anh Hoàng cho biết, đất trồng trọt ở Tây Tựu ngày càng có giá, nhiều mảnh còn lên cơn sốt, có người thuê đất trồng hoa với giá 7 triệu đồng/sào, có chỗ mặt đường đến 8 triệu đồng/sào, có người thuê cả héc ta, đầu tư tiền tỷ để trồng hoa.

Trong các loại hoa tại Tây Tựu, hoa ly là loại hoa khó chăm nhất, mức đầu tư cũng cao nhất. Tất nhiên, đây cũng là giống hoa mang lại lợi nhuận cao nhất, khoảng hơn 30 lần so với trồng lúa trước đây. Được biết, vườn nhà gia đình anh có khoảng 2000 cây hoa ly, mang lại thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Chị Lan, kinh doanh hoa tại chợ Nhổn, cho biết từ nay cho tới Tết Nguyên đán giá hoa tươi sẽ còn tăng mạnh do sức tiêu thụ tăng cao. Lý do là bởi nguồn cung hoa tết năm nay có phần hạn chế một phần do thời tiết nắng mưa thất thường khiến cây hoa ảnh hưởng đáng kể.

Để chuẩn bị cho đủ nguồn cung bán trong dịp Tết, chị phải mang tiền đi đặt cọc cho các nhà vườn để họ phần hoa cho mình, nhưng nghe ngóng sản lượng hoa đẹp tại làng hoa Tây Tựu năm nay cũng không được nhiều, mà hằng ngày thương lái tại các nơi thường đánh xe ô tô về cất buôn hoa đi các tỉnh nên giá hoa tươi ngày một tăng.

Và theo nhận định của hầu hết những người trồng hoa và các thương lái, từ nay cho đến Tết nguyên đán giá hoa sẽ còn biến động mạnh.