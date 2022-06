Món quà bất ngờ từ Wake-up 247 khiến chàng trai đang ngủ cũng bật dậy vì quá mừng!

Chương trình "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" không chỉ “hot” bởi mức độ “chơi lớn" mà còn mang đến không ít niềm vui bất ngờ, đầy ý nghĩa dành cho khách hàng.



Khi chương trình vừa khởi động, đã có không ít người không khỏi hoài nghi về mức độ "chịu chơi" của nhãn hàng và tính "chân thực" của chương trình. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên khởi động chương trình vào 15/6/2022, đã có không ít người ngỡ ngàng khi phần thưởng là những chiếc xe Wave Alpha thật sự đã có chủ và được "trao tay tận nơi" đến những khách hàng may mắn.

Mới đây nhất, tại TP.HCM, đã có liên tiếp hai vị khách hàng trẻ tuổi vô cùng may mắn ở huyện Bình Chánh đã thưởng thức Wake-up 247 và nhận về phần thưởng này. Đầu tiên phải kể đến anh Lương Mạnh Tiến, sinh năm 2001 quê ở Nghệ An, Mạnh Tiến vào TP.HCM lập nghiệp và hiện đang làm lao động ở một xưởng vải may mặc. Anh chàng chia sẻ: Vì gia đình ở quê cũng tương đối khó khăn. Vậy nên sau khi xuất ngũ thì mình quyết định vào TP.HCM để tìm việc. May mắn là công việc hiện tại cũng gọi là ổn định, mình mỗi tháng dành dụm được chút tiền thì gửi về cho bố mẹ, phụ giúp gia đình, chứ cũng không có nhiều để sinh hoạt giữa thời buổi vật giá đắt đỏ như vầy, nói chi mà mơ đến chiếc xe. Bởi vậy cứ phải đi ké xe bạn thôi, nhưng đi ké hoài cũng kỳ, mình không chủ động được. Nhiều khi muốn đi đâu ngoài đi làm cũng ngại mượn lắm. Rồi thấy người ta chạy giao hàng kiếm thêm thu nhập, cũng muốn lắm mà không được, chỉ biết ước thôi.

Ông Đoàn Quang Vinh - Đại diện nhãn hàng Wake-up 247 trao giải cho anh Tiến

anh Tiến bên chiếc xe vừa trúng giải.

Tiến cũng chia sẻ vì ngày nào cũng phải quần quật lao động chân tay nên rất mệt mỏi, do đó, rất hay uống Wake-up 247 để tập trung, tỉnh táo, không bị lờ đờ, mệt mỏi, nhất là mấy ngày hè nóng nực gần đây. Lúc đầu, Tiến nghe đến chương trình nhưng nghĩ làm gì dễ trúng vậy, nên chỉ mua vì thích và thử vận may cho vui. Thế nhưng, không ngờ anh lại là những người may mắn đầu tiên. Chiếc xe là một phần thưởng quá lớn với anh, là niềm hạnh phúc và "món quà" động viên dành cho những người con xa gia đình lập nghiệp nơi xứ người như anh. Giờ có xe rồi, anh có thể kiếm thêm thu nhập từ chiếc xe này rồi. Đây thật sự là phần thưởng may mắn rất có ý nghĩa với cuộc sống của anh.

Cùng hoàn cảnh như Mạnh Tiến, một chàng trai khác sinh năm 1996 cũng đang ở huyện Bình Chánh TP.HCM tên Hồ Văn Lục cũng đã may mắn sở hữu chiếc xe máy Wave Alpha nhờ "bật nắp" Wake-up 247 và tìm vận may dưới nắp chai. Hiện tại, Văn Lục đang làm nghề may, một tháng cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được 5 triệu, tiết kiệm hết mức để gửi về quê cho gia đình. Anh bảo dạo này vật giá cứ leo thang, thu nhập thì ít, chi tiêu lại khó khăn, nên rất muốn tìm thêm nhiều nguồn thu nhập khác.Với tính chất công việc hiện tại luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và cần tập trung, Văn Lục không hề "ngại" chuyện chia sẻ anh là một fan cuồng của Wake-up 247: "Mình ngày nào cũng uống Wake-up 247, uống thay cho cà phê luôn vì cảm giác vị nó ngon hơn. Hơn nữa, mỗi khi cần tỉnh táo thì đúng là chai nước này thực sự giúp ích rất nhiều cho mình. Bởi vậy khi thấy mẫu chai bao bì mới có thông báo chương trình khuyến mại là Lục tham gia ngay".

Lục bên công việc hàng ngày của mình

Ông Đoàn Quang Vinh - Đại diện nhãn hàng Wake-up 247 trao giải cho anh Lục

Thế nên, nếu muốn có niềm vui giống như hai chàng trai trên, đừng ngần ngại tham gia "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" ngay nhé. Thao tác vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần sở hữu chai Wake-up 247 phiên bản mới nhất và mở nắp tìm mã tham dự dưới nắp chai. Sau đó lấy điện thoại, dùng Zalo quét mã QR trên thân chai để truy cập website batnapdatxe247.com , làm theo các bước hướng dẫn website là đã có cơ hội trở thành một trong những chủ nhân của xe Wave Alpha. Chương trình còn kéo dài tới 14/8/2022, mỗi 24 giờ nhãn hàng sẽ tặng 7 chiếc xe cho những người đã nhập mã, hãy bật nắp Wake-up 247.

Với cú "chơi lớn" "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc", Wake-up 247 đã mang lại một chương trình khuyến mại không chỉ quy mô lớn mà còn vô cùng thiết thực, bởi những chiếc xe máy được trao tặng sẽ là phần quà ý nghĩa giúp ích cho cuộc sống của nhiều người. Khởi động từ ngày 15/06/2022, "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, đem đến cơ hội liên tục cho những người tham dự. Còn chần chờ gì mà không bật nắp Wake-up 247 ngay hôm nay để có cơ hội dắt xe mới về nhà?