Thành phố Huế: Sắp khai trương mô hình Bệnh viện – Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Trên thế giới, khái niệm "du lịch y tế" hay mô hình "Bệnh viện – Khách sạn" (Hospital – Hotel) không còn xa lạ, đặc biệt tại các quốc gia có nền y tế phát triển. Singapore là một ví dụ điển hình cho sự thành công của mô hình này. Tại đảo quốc sư tử, các tổ hợp như Farrer Park hay Mount Elizabeth Novena đã xóa nhòa ranh giới giữa bệnh viện và khách sạn 5 sao.

Tại đây, bệnh nhân không chỉ được điều trị bởi đội ngũ y bác sĩ hàng đầu mà còn được trải nghiệm không gian sang trọng, dịch vụ chăm sóc tận tình như tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Mô hình này giúp giảm bớt tâm lý lo âu của người bệnh, hỗ trợ quá trình phục hồi diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn nhờ sự kết hợp giữa điều trị chuyên sâu và thư giãn tinh thần.

Nắm bắt xu hướng này, ngành y tế Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Mới đây, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao và thúc đẩy du lịch y tế giai đoạn 2025–2030, không chỉ để thu hút khách quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu giữ chân khoảng 40.000 người Việt đang ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm.

Theo đề xuất, mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện – khách sạn – khu nghỉ dưỡng sẽ được ưu tiên thí điểm tại các địa phương trọng điểm về du lịch. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có ít nhất 5 địa phương triển khai mạnh mẽ mô hình này, nhằm thu hút người nước ngoài và giữ chân người Việt Nam có nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao. Đây là tiền đề quan trọng để các cơ sở y tế tư nhân tại các tỉnh thành khác, trong đó có Thành phố Huế, mạnh dạn đầu tư và phát triển.

Theo đó, ngày 19-12 tới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (Hue International General Hospital - HIH) sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Đây được xem là bệnh viện chuẩn quốc tế theo mô hình Hospital – Hotel đầu tiên tại khu vực miền Trung. Tại đây, với triết lý "bệnh viện hạnh phúc", HIH sẽ chăm sóc không chỉ tập trung vào việc điều trị triệu chứng bệnh lý mà còn hướng tới sự hài lòng trọn vẹn về tinh thần.

Việc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế lựa chọn mô hình "Bệnh viện – Khách sạn" để ra mắt vào thời điểm này xuất phát từ những lợi thế chiến lược.

Trong đó, với vị thế trung tâm y tế chuyên sâu, Thành phố Huế từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của cả khu vực miền Trung với đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao. Việc có thêm một bệnh viện theo mô hình quốc tế sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái y tế, chia sẻ áp lực cho hệ thống công lập và nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại chỗ.

Ngoài ra, Thành phố Huế sở hữu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh tiềm năng với các nguồn suối khoáng nóng nổi tiếng (như Thanh Tân, Mỹ An) và di sản văn hóa phong phú. Mô hình Hospital – Hotel của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế sẽ kết hợp hoàn hảo với thế mạnh du lịch của địa phương, đáp ứng nhu cầu "chữa lành" cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo đó, sự kiện khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tới đây không chỉ là một cột mốc của ngành y tế địa phương mà còn khẳng định vị thế của Huế như một điểm đến y tế - du lịch chất lượng cao trong khu vực. Bên cạnh đó, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi tổ chức trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời tự hào được lựa chọn là một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước.