“Giải mã” sắc vàng của Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen

Vị Phật có thân kim sắc

Là vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ, và là vị Phật thứ 2 trong 5 vị Phật hiền kiếp, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tin rằng là vị Phật có thật, hiện xá lợi của Ngài được lưu giữ tại một bảo tháp ở Nigali Sagar, nay là quận Kapilvastu ở miền Nam Nepal.

Vườn Ưu đàm và tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trong sắc vàng hoàng kim. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ngự tọa tại khu vườn thiền Ưu đàm ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni gây choáng ngợp với Phật tử và du khách bởi sắc vàng hoàng kim. Dưới chân tượng Phật là hồ Ưu đàm cũng lấp lánh bởi các cành sen vàng, hạc vàng, rùa vàng, những tảng đá vàng... Bao quanh tượng Phật là Tháp Ưu đàm cao 12m cũng toả ánh sáng vàng rực rỡ, với 32 cột vàng tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Không phải ngẫu nhiên mà Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên núi Bà Đen mang sắc vàng rực rỡ. Trong văn hóa Phật giáo, sắc vàng gắn liền với hình tượng của Ngài. Theo Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chủ tịch HĐTS GHPGVN: "Khi Ngài còn tại thế, Ngài có thân hình màu hoàng kim. Cho nên khi thành Phật, Ngài có danh hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni, tức là bậc Giác Ngộ có thân kim sắc". Đó chính là lý do Tôn tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi Bà Đen được tạo tác với sắc vàng kim.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho biết thêm, dân tộc Việt Nam cũng rất vinh dự khi trong lịch sử có đức vua Trần Nhân Tông được biết đến là bậc vua có sắc thân vàng. Qua các sử liệu ghi lại, khi vua Trần Nhân Tông sinh ra, nước da Ngài có màu vàng ròng, nên được vua cha gọi là "Kim Phật". "Không những trong quá khứ chúng ta có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là bậc Kim Phật, mà Việt Nam chúng ta cũng có bậc Kim Hoàng là vua Trần Nhân Tông, tức là Thánh Kim. Ý nghĩa sâu xa của "Kim" ở đây là sự bất biến, thường trụ, bất sinh bất diệt" - Hoà thượng nói.

Điển tích "cơn mưa vàng"

Sắc vàng của Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni còn gắn liền với một điển tích Phật giáo kỳ lạ, đó là vào ngày Ngài giáng sinh, một cơn mưa vàng rơi xuống, vì vậy ngài được gọi là Kanakagamana (theo tiếng Phạn có nghĩa là "Đấng đến từ Vàng", hoặc "Vị Phật mang đến sự Hoàng kim").

Tên gọi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai tiếng Phạn có nghĩa "Đấng đến từ Vàng". Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Theo Hoà thượng Thích Đức Tuấn - ﻿Phó Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN, tên Câu Na Hàm Mâu Ni theo tiếng Phạn có nghĩa là một đấng sinh ra từ thế giới hoàng kim. Ngài có công đức mang đến cho chúng ta một kỷ nguyên vàng, nghĩa là hạnh phúc, thịnh vượng và an lạc. "Truyền thuyết kể rằng khi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai đản sinh thì có cơn mưa vàng. Nghĩa là Đức Phật sinh ra từ thế giới vàng. Ngài sẽ mang đến cho mọi người trên nhân gian vàng bạc - tức là những gì tốt nhất, quý nhất và hiếm nhất trên thế gian này. Vì vậy, chúng ta đến với Đức Phật không những cầu nguyện trí tuệ mà còn xin Ngài giúp chúng ta đạt được những điều tốt nhất trong cuộc sống. Đó là sự tốt nhất của trí tuệ, tốt nhất của từ bi và tốt nhất của hạnh phúc nhân sinh " – Hoà thượng cho biết.

Núi Bà Đen là nơi hiếm hoi tại Việt Nam ngự toạ kim thân của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Tượng được chế tác bằng đồng và bề mặt sơn nhũ vàng 24k để tạo sắc vàng hoàng kim. Toàn bộ cảnh quan hồ Ưu đàm và thác Ưu đàm cũng được sơn nhũ vàng 24k, làm nên một không gian toả ánh hào quang rực rỡ trên đỉnh núi thiêng.

Du khách chiêm bái Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngày 1-1-2026. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ngay trong ngày 1-1-2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết Dương lịch, núi Bà Đen đã đón hàng chục nghìn du khách đến chiêm bái Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Cùng một hệ thống các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, ngọn núi cao nhất Nam bộ trở thành điểm đến hấp dẫn trong trong kỳ nghỉ Tết năm nay.



