Tết Nguyên Đán 2026: Đến Gigamall chạm vào "Tết Công Nghệ" đa trải nghiệm lần đầu xuất hiện

Trung tâm thương mại Gigamall tọa lạc tại 240-242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM

"Kỳ quan công nghệ" giữa lòng thành phố: Khi giải trí chạm đỉnh 12D+

Khác với các trung tâm thương mại truyền thống, Gigamall mang đến một hệ sinh thái Shoppertainment chuẩn quốc tế. Tâm điểm của mùa Tết năm nay chính là sự trở lại đầy ngoạn mục của Triển lãm tương tác đa giác quan Vincent Van Gogh & Claude Monet (Phần 2).

Sau thành công vang dội với hơn 200.000 lượt khách ở phần 1, phiên bản 2026 hứa hẹn gây bùng nổ với hơn 300 tác phẩm mới được trình chiếu bằng công nghệ Mapping 3D sắc nét đến từng chi tiết. Toàn bộ khu vực triển lãm được "thay áo mới" với các khu trang trí độc đáo, tái hiện chân thực các tác phẩm của hai danh họa bậc thầy, đưa người xem "xuyên không" về những khu vườn ánh sáng tràn ngập màu sắc lãng mạn của nước Pháp.

Triển lãm tương tác đa giác quan Vincent Van Gogh & Claude Monet (Phần 2) tại tầng 8

Bên cạnh đó, chuỗi công nghệ giải trí IMMERSIVE 12D+ (tại tầng 6) tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút hàng triệu lượt khách tại TP.HCM và các tỉnh náo nức tìm đến trải nghiệm:

Fly Over The World 12D+: Trò chơi cảm giác mạnh với hệ thống bay siêu thực, đưa cả gia đình du hành qua các kỳ quan thế giới trên màn hình cong 720 độ. Điểm nhấn là công nghệ chuyển động đỉnh cao giúp du khách trải nghiệm đa giác quan (gió, nước, mùi hương) mà không cần mang kính VR.

Infinity World – Thế giới vô cực 12D+: "Siêu phẩm" giải trí lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với công nghệ Immersive toàn phòng. Với cấu trúc trình chiếu LED vô cực, Infinity World xóa bỏ mọi giới hạn vật lý, đưa bạn bước thẳng vào thế giới điện ảnh bom tấn một cách chân thực nhất mà không cần sử dụng kính VR. Một kiệt tác được các chuyên gia quốc tế dày công tạo dựng trong suốt hơn nửa năm.

Light City – Khu giáo dục giải trí công nghệ cao: Được ví như "Bảo tàng ánh sáng" – nơi Gen Z sở hữu những bộ ảnh chuẩn triệu view, còn trẻ em được hóa thân thành những nhà phát minh nhí.



Rainbow & The Jungle: Khu vui chơi liên hoàn mang hơi thở thiên nhiên kỳ bí, giúp các bạn nhỏ khám phá thế giới động thực vật sống động, cùng với các trò chơi vận động giáo dục.

Alpha Game: Khu vui chơi vận động kết hợp đường đua F1 "nhí" giả lập dành cho những tín đồ đam mê tốc độ.

Hành trình vị giác từ Tết xưa đến ẩm thực Á - Âu

Dịp Tết là dịp đoàn viên, và không gì tuyệt vời hơn khi cùng người thân quây quần bên bàn tiệc ấm cúng. Tại Gigamall, bản đồ ẩm thực được mở rộng tối đa: Từ các món ăn truyền thống được cách tân hiện đại cho đến các nhà hàng lẩu nướng nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các món Âu chuẩn vị sang trọng. Không gian đa dạng đáp ứng hoàn hảo từ bữa tiệc gia đình riêng tư đến những buổi tụ tập bạn bè náo nhiệt.

Một số mô hình nhà hàng chuẩn châu Âu và châu Á

"Sắm Tết thảnh thơi" – Đại tiệc ưu đãi mừng sinh nhật 7 tuổi

Chào đón cột mốc 7 năm đồng hành cùng khách hàng, Tết 2026 này, Gigamall tung ra chuỗi ưu đãi "khủng":

Combo 8 khu vui chơi giải trí: Ưu đãi cực sâu lên đến 50% cho các gói vé trải nghiệm.

Shopping thả ga: Hàng trăm thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế ra mắt BST Xuân kèm chương trình bốc thăm may mắn và quà tặng độc quyền.

Đường hoa Xuân 2026: Không gian đậm chất di sản với tiểu cảnh mai vàng, lân sư rồng kết hợp cùng các khu vực trang trí công nghệ hiện đại.

Gigamall – Điểm hẹn "All-in-one" dẫn đầu xu hướng

Được Sở Du lịch TP HCM công nhận là trung tâm thương mại đạt chuẩn đón khách du lịch quốc tế, Gigamall sau hơn 6 năm tiên phong phát triển mô hình Shoppertainment vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu với những dấu ấn "lần đầu tiên tại Việt Nam".

Đây chính là điểm đến lý tưởng không thể bỏ lỡ trong dịp Tết Nguyên Đán dành cho du khách quốc tế, người dân TP HCM và các tỉnh lân cận để tận hưởng một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và đẳng cấp.

Giá vé trải nghiệm của các khu vui chơi: Alpha Games & Đua xe (tầng B1): Giá vé chỉ từ 120,000đ

Light City (tầng 6): Giá vé chỉ từ 190,000đ

Fly Over The World (tầng 6): Giá vé chỉ từ 120,000đ

Infinity World (tầng 6): Giá vé chỉ từ 120,000đ

Rainbow & Jungle: Giá vé chỉ từ 210,000đ

Triển lãm tương tác đa giác quan Vincent Van Gogh & Claude Monet phần 2 (tầng 8): Giá vé chỉ từ 300,000đ THÔNG TIN CHI TIẾT: Địa điểm: Trung tâm thương mại Gigamall, 240 – 242 Phạm Văn Đồng, PHiệp Bình, TP HCM Giờ mở cửa: Thứ 2 – Thứ 6: 9h30 – 22h00. Thứ 7, CN & ngày lễ: 9h00 – 22h00 Website: https://gigamall.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/@gigamallvietnam/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@gigamallvietnam?_r=1&_t=ZS-927j70ZBnDI









