Thị trường
06/01/2026 08:00

Tết 2026: Khi người Việt đón xuân với nhiều tự tin và ước muốn hơn

In bài viết

Người Việt đang bước vào mùa Tết với tâm thế hứng khởi nhưng vẫn còn không ít trăn trở về khả năng chi tiêu.

Người tiêu dùng sẵn sàng "sắm Tết"

Bước vào mùa Tết 2026, tâm thế tài chính của người Việt cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng chủ động và có kế hoạch hơn, song vẫn tồn tại những khoảng trống nhất định trong việc hiện thực hóa các nhu cầu chi tiêu mang tính dài hạn cho gia đình.

Theo khảo sát thường niên do Home Credit phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường InsightAsia thực hiện trên hơn 700 người tiêu dùng toàn quốc trong tháng 11-2025, 52% người được hỏi cho biết họ cảm thấy tự tin hơn về khả năng chi trả cho Tết 2026 so với Tết 2025. Con số này phản ánh sự cải thiện đáng kể trong ý thức lập kế hoạch ngân sách, nhất là trong bối cảnh chi tiêu cuối năm ngày càng chịu nhiều áp lực.

Tết 2026: Khi người Việt đón xuân với nhiều tự tin và ước muốn hơn - Ảnh 1.

Người dân tìm tới các trung tâm điện máy để sắm Tết

60% người tham gia khảo sát thừa nhận muốn đóng góp nhiều hơn, nhưng chưa thể. Anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Tính đi tính lại, tiền lương tháng mười ba cũng chỉ đủ lo phần cơ bản. Muốn mua tặng bố dàn loa mới, hay cái lò nướng vợ thích... vẫn là một bài toán khó." Rào cản không nằm ở chỗ không biết tính, mà ở chỗ dòng tiền có hạn trong một thời điểm cần quá nhiều thứ.

Điểm sáng của bức tranh tài chính Tết 2026 nằm ở sự dịch chuyển trong tư duy tiếp cận giải pháp. Thực tế cho thấy, 3 trên 5 người tiêu dùng cho biết họ cần đến sự hỗ trợ tài chính để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, phản ánh áp lực dòng tiền vẫn hiện hữu ngay cả với những gia đình đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu. 94% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các giải pháp tài chính ưu đãi như lãi suất thấp hoặc 0%, không chỉ như một lựa chọn tình thế, mà như một công cụ quản lý ngân sách ngày càng được chuẩn hóa trong chiến lược chi tiêu dịp Tết.

Giải pháp tài chính trở thành một phần của mùa Tết

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn nhưng vẫn đối mặt với áp lực dòng tiền dịp cuối năm, các công ty tài chính tiêu dùng đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt và sát nhu cầu thực tế hơn. Thay vì tập trung vào một nhóm sản phẩm đơn lẻ, xu hướng chung là xây dựng hệ sinh thái giải pháp giúp người tiêu dùng phân bổ chi tiêu hợp lý, từ các khoản chi ngắn hạn cho sinh hoạt đến những kế hoạch đầu tư dài hơi cho gia đình trong dịp Tết.

Tết 2026: Khi người Việt đón xuân với nhiều tự tin và ước muốn hơn - Ảnh 2.

Ưu đãi lãi suất tới 0% từ Home Credit cho người dân yên tâm sắm Tết

Theo hướng tiếp cận đó, Home Credit xây dựng các gói giải pháp xoay quanh những nhu cầu phổ biến nhất trong mùa Tết. Với nhóm khách hàng cần bù đắp dòng tiền ngắn hạn, các khoản vay tiền mặt trực tuyến từ 20 - 50 triệu đồng được thiết kế kèm ưu đãi giảm ngay 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu tiên, giúp giảm áp lực chi phí ngay từ thời điểm bắt đầu vay. Đây là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi tiêu Tết thường tập trung trong thời gian ngắn.

Ở mảng mua sắm, Home Credit mở rộng các chương trình trả góp tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop hay Viettel Store. Các mặt hàng thiết yếu dịp Tết như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy được áp dụng lãi suất từ 0%, với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng - một cách tiếp cận giúp người tiêu dùng phân bổ chi phí mua sắm lớn mà không phải dồn ngân sách vào một thời điểm.

Với xe máy - mặt hàng luôn ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trước Tết - các chương trình trả góp cũng được mở rộng theo hướng giảm rào cản ban đầu. Người tiêu dùng mua xe từ các thương hiệu phổ biến như Honda, Yamaha, Piaggio hoặc xe máy điện VinFast có thể tiếp cận chính sách trả trước 0 đồng, cùng kỳ hạn trả góp kéo dài lên đến 36 tháng, qua đó giúp việc nâng cấp phương tiện trở nên khả thi hơn về mặt tài chính.

Tết 2026: Khi người Việt đón xuân với nhiều tự tin và ước muốn hơn - Ảnh 3.

Đa dạng các hình thức trợ lực tài chính từ Home Credit cho người dân

Đặc biệt, ở góc độ cảm xúc, Home Credit tiếp tục phát triển thông điệp "Góp nên Tết nhà Vô Giá" như một bước nối dài từ chiến dịch Tết năm trước, nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc cùng nhau vun đắp một mùa Tết trọn vẹn. Khảo sát cho thấy 66% người tham gia cảm nhận rõ không khí sum vầy và 62% cho biết họ cảm thấy gắn bó hơn khi tiếp cận thông điệp này, cho thấy sự cộng hưởng tích cực giữa giải pháp tài chính và giá trị tinh thần vốn là cốt lõi của Tết Việt.

Thông điệp đó cũng được chuyển tải qua thước phim Tết 2026 của Home Credit, ra mắt ngày 02-01-2026. Thay vì lý tưởng hóa, thước phim tập trung khắc họa những lát cắt đời thường về hành trình chuẩn bị Tết và nỗ lực chân thật, giản dị của các thành viên, cùng chung tay "Góp nên Tết Nhà Vô Giá". Qua đó, Home Credit nhấn mạnh vai trò là người đồng hành thấu hiểu, mang đến giải pháp tài chính phù hợp để chia sẻ gánh nặng trong thời điểm nhiều áp lực nhất trong năm.

Tết 2026: Khi người Việt đón xuân với nhiều tự tin và ước muốn hơn - Ảnh 4.Home Credit nối dài yêu thương, sẵn sàng tài chính

Bên cạnh Home Love mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao, Home Credit còn đồng hành cùng các gia đình khắp cả nước bằng những giải pháp tài chính thiết thực.

PV

TIN LIÊN QUAN

Home Credit công bố lợi nhuận, duy trì lợi thế trong ngành tài chính tiêu dùng

Tài chính 22:01

Bức tranh thị trường tài chính tiêu dùng vẫn còn nhiều khó khăn, Home Credit chủ động tăng trưởng theo hướng an toàn, chú trọng các chỉ số về kiểm soát rủi ro nhằm phát triển bền vững.

Home Credit ra mắt Bảo hiểm Rơi vỡ Màn hình, quy trình thanh toán đơn giản

Bảo hiểm 15:34

Home Credit vừa kết hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam cho ra mắt gói bảo hiểm mới - Bảo hiểm Rơi vỡ Màn hình.

Home Credit chung tay xây trường mới cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa

Hoạt động cộng đồng 07:59

Home Credit vừa công bố khoản đóng góp bổ sung 200 triệu đồng cho chương trình “Chuyến xe Home Love” nhằm xây mới trường học tại huyện Quế Phong, Nghệ An.

từ khóa : Home Credit
Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

Vietjet đồng hành giải quần vợt Kooyong Classic 2026

Doanh nghiệp 17:58

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng Tennis Kooyong Classic 2026 với vai trò Nhà bảo trợ vận chuyển hàng không trong hai mùa giải liên tiếp.

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

SAIGONBANK “chào sân” hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công

Ngân hàng 16:17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Lễ ra mắt giải pháp trang bị hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Bước chân chia sẻ tại Phú Mỹ Hưng hướng về người nghèo dịp Tết 2026

Nhịp sống 16:16

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

EVNGENCO3 cung cấp điện an toàn, ổn định dịp Tết Dương lịch 2026

Doanh nghiệp 16:16

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả dịp nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2026

Toyota tung ưu đãi lớn tháng 1: Tri ân khách hàng, chào mừng năm mới

Toyota tung ưu đãi lớn tháng 1: Tri ân khách hàng, chào mừng năm mới

Khuyến mại 14:48

Khởi đầu năm mới 2026, Toyota tung loạt ưu đãi thuế, lãi suất vay, chính sách bảo hành, tiếp thêm động lực cho khách hàng sở hữu xe đón Tết Nguyên đán.

Chăm sóc người cao tuổi ngồi xe lăn tại Viện dưỡng lão Hạnh Phúc Viên

Chăm sóc người cao tuổi ngồi xe lăn tại Viện dưỡng lão Hạnh Phúc Viên

Dinh dưỡng – Sức khỏe 14:10

Khi tuổi già đi kèm với những hạn chế về vận động, người cao tuổi không chỉ cần sự hỗ trợ về y tế, mà hơn hết là sự thấu hiểu và sẻ chia

NCB điều chỉnh nhân sự HĐQT, dự kiến tăng vốn lên gần 29.280 tỷ đồng

NCB điều chỉnh nhân sự HĐQT, dự kiến tăng vốn lên gần 29.280 tỷ đồng

Thị trường 14:00

Ngày 24-12-2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường, thông qua bầu HĐQT - BKS nhiệm kỳ mới và chốt kế hoạch tăng vốn năm 2026.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn