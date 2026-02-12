Tết về trên biển Đông: Ấm áp tình quân dân

Mùa xuân 2026, trong hành trình hướng về Trường Sa, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (Masan Consumer) với nhãn hàng CHIN-SU tiếp tục có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, mang theo sự sẻ chia và tình cảm từ đất liền đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Biển Đông rộn ràng đón Tết sớm

Đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ sẻ chia những khoảnh khắc rất đời thường, cùng gói bánh chưng, làm bánh xèo và gửi đến nhau những lời hỏi thăm, động viên thân tình. Những hoạt động không chỉ mang đến không khí Tết sớm nơi hải đảo, mà còn góp phần gắn kết tình đồng đội, lan tỏa sự gần gũi gắn bó tình cảm quân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác cùng gói từng chiếc bánh chưng

Tết 2026 cũng đánh dấu năm thứ ba nhãn hàng CHIN-SU đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong các hoạt động hướng về Trường Sa, một hành trình bền bỉ được xây dựng từ mong muốn sẻ chia và tiếp thêm tinh thần cho những người lính biển trong những ngày Xuân xa nhà.

Đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ làm bánh xèo cho buổi giao lưu trước ngày các chiến sĩ ra đảo xa

Yêu thương nơi đất liền gửi ra biển Đông

Cùng với các hoạt động giao lưu, đoàn công tác Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan đã trao tặng 13 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo, như một sự động viên để mùa Tết nơi biển đảo thêm đủ đầy và ấm áp.

Đại diện Công ty Cổ Phần Masan trao tặng 13 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đến các chiến sỹ, cán bộ Vùng 4 Hải quân

Những thùng nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông mang theo hương vị thân thuộc của bữa cơm gia đình từ đất liền, góp phần làm ấm thêm những bữa ăn ngày Tết nơi đảo xa.

Những chai nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông chính là tình cảm của đất liền gửi đến các cán bộ chiến sĩ xa nhà bảo vệ Tổ quốc

Khởi nguồn của nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông là từ chính nguồn cá cơm đánh bắt trên Biển Đông, nơi các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ. Vượt qua những ngày đi biển sóng lớn dịp cuối năm, những chai nước mắm đậm đà góp mặt trong bữa ăn hàng ngày của quân và dân trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa chính là tình cảm và sự trân quý của đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ.

Những sản phẩm thiết yếu tới với lính biển nơi đảo xa trở thành nguồn động viên, tiếp sứcgiúp các cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, gìn giữ biển đảo Tổ quốc.