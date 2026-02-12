Nhịp sống
12/02/2026 10:10

Tết về trên biển Đông: Ấm áp tình quân dân

In bài viết

Masan Consumer mang nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông tới người lính nơi đảo xa

Mùa xuân 2026, trong hành trình hướng về Trường Sa, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan (Masan Consumer) với nhãn hàng CHIN-SU tiếp tục có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, mang theo sự sẻ chia và tình cảm từ đất liền đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Biển Đông rộn ràng đón Tết sớm

Đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ sẻ chia những khoảnh khắc rất đời thường, cùng gói bánh chưng, làm bánh xèo và gửi đến nhau những lời hỏi thăm, động viên thân tình. Những hoạt động không chỉ mang đến không khí Tết sớm nơi hải đảo, mà còn góp phần gắn kết tình đồng đội, lan tỏa sự gần gũi gắn bó tình cảm quân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác cùng gói từng chiếc bánh chưng

Tết 2026 cũng đánh dấu năm thứ ba nhãn hàng CHIN-SU đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong các hoạt động hướng về Trường Sa, một hành trình bền bỉ được xây dựng từ mong muốn sẻ chia và tiếp thêm tinh thần cho những người lính biển trong những ngày Xuân xa nhà.

Đoàn công tác cùng các cán bộ, chiến sĩ làm bánh xèo cho buổi giao lưu trước ngày các chiến sĩ ra đảo xa

Yêu thương nơi đất liền gửi ra biển Đông

Cùng với các hoạt động giao lưu, đoàn công tác Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan đã trao tặng 13 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo, như một sự động viên để mùa Tết nơi biển đảo thêm đủ đầy và ấm áp.

Đại diện Công ty Cổ Phần Masan trao tặng 13 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đến các chiến sỹ, cán bộ Vùng 4 Hải quân

Những thùng nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông mang theo hương vị thân thuộc của bữa cơm gia đình từ đất liền, góp phần làm ấm thêm những bữa ăn ngày Tết nơi đảo xa.

Những chai nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông chính là tình cảm của đất liền gửi đến các cán bộ chiến sĩ xa nhà bảo vệ Tổ quốc

Khởi nguồn của nước mắm CHIN-SU Cá Cơm Biển Đông là từ chính nguồn cá cơm đánh bắt trên Biển Đông, nơi các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ. Vượt qua những ngày đi biển sóng lớn dịp cuối năm, những chai nước mắm đậm đà góp mặt trong bữa ăn hàng ngày của quân và dân trên các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa chính là tình cảm và sự trân quý của đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ.

Những sản phẩm thiết yếu tới với lính biển nơi đảo xa trở thành nguồn động viên, tiếp sứcgiúp các cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, gìn giữ biển đảo Tổ quốc.

từ khóa : vùng 4 hải quân, quần đảo Trường Sa, chin-su, Masan
Hành trình bứt phá của OPES: Khi thương hiệu và văn hóa song hành

Hành trình bứt phá của OPES: Khi thương hiệu và văn hóa song hành

Doanh nghiệp 12:05

Vượt qua những con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận, thành công của OPES trong năm 2025 còn ghi dấu ấn đậm nét bởi yếu tố con người.

Hai Yen Eye Care – Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chuẩn AACI

Hai Yen Eye Care – Đơn vị nhãn khoa đầu tiên đạt chuẩn AACI

Thị trường 12:01

Cùng với sự phát triển của ngành nhãn khoa, người bệnh không chỉ cần điều trị mà còn đặt kỳ vọng vào chất lượng, an toàn và chiều sâu chuyên môn của cơ sở y tế.

Bền bỉ vì một tương lai xanh

Bền bỉ vì một tương lai xanh

Doanh nghiệp 10:08

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, VWS tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa

Tới Cần Giờ “đổi gió” với loạt trải nghiệm độc lạ: Valentine “ngầu” hơn khi nói lời yêu từ trên cao

Tới Cần Giờ “đổi gió” với loạt trải nghiệm độc lạ: Valentine “ngầu” hơn khi nói lời yêu từ trên cao

Điểm đến hấp dẫn 10:07

Nếu Valentine năm nào cũng loanh quanh quán cà phê, nhà hàng, rạp phim hay những bó hoa quen thuộc, thì năm nay, Cần Giờ (TP HCM) gợi ý lựa chọn hoàn toàn khác

TP HCM ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế, Nam A Bank chính thức là nhà đầu tư chiến lược

TP HCM ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế, Nam A Bank chính thức là nhà đầu tư chiến lược

Tài chính 10:07

Tại sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC – HCMC), Nam A Bank (HOSE: NAB) chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

HEINEKEN Việt Nam 35 năm tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

HEINEKEN Việt Nam 35 năm tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Doanh nghiệp 16:52

HEINEKEN Việt Nam triển khai chiến lược "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" với ba trụ cột: Môi trường - Xã hội - Uống có trách nhiệm.

Khu “đất vàng” 12 Lê Duẩn rực rỡ sắc xuân dịp Tết Bính Ngọ

Khu “đất vàng” 12 Lê Duẩn rực rỡ sắc xuân dịp Tết Bính Ngọ

Thị trường 16:49

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều khu “đất vàng” tại TPHCM đã được khoác lên diện mạo mới khi trở thành các vườn hoa, tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn