Home Credit công bố lợi nhuận, duy trì lợi thế trong ngành tài chính tiêu dùng

Công ty tài chính Home Credit Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023 với những con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam chưa thật sự phục hồi.

Theo đó, vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31-12-2023 đạt 6.753 tỉ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 375 tỉ đồng. Mức lợi nhuận này tương đối khiêm tốn so với kết quả kinh doanh của các năm trước, do ảnh hưởng chung của thị trường giữa bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

Về chất lượng tài sản, hệ số nợ xấu (NPL) là 2,5%, thuộc nhóm thấp nhất ngành tài chính tín dụng tiêu dùng tại Việt nam. Nếu so với tỉ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng, mức kiểm soát nợ xấu này của Home Credit ngang với một số ngân hàng thương mại. Công ty luôn đảm bảo các chỉ số về giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng đều luôn tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Một con số đáng chú ý trong báo cáo kết quả kinh doanh, là hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E ratio) của Home Credit giảm từ 4 lần vào cuối năm 2022 xuống còn 2,79 lần vào cuối năm 2023. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy công ty đang sử dụng ít vốn vay hơn đồng thời sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu hơn. Giải pháp này nhằm tự chủ hơn trong việc tài trợ cho hoạt động kinh doanh cho vay, giúp giảm bớt gánh nặng lãi vay và tăng khả năng sinh lời, nhằm phát triển bền vững, thận trọng.

Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR ratio) cao hơn gần gấp 3 lần so với tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định pháp luật là 9%, cho thấy công ty có nguồn vốn mạnh, đảm bảo thanh khoản trước những rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và các rủi ro khác khả năng hấp thụ tổn thất cao hơn. Những yếu tố này giúp công ty có thể duy trì hoạt động bình thường trong cả khi gặp rủi ro tài chính.

Home Credit chủ động thực hiện cho vay đúng mục đích và tập trung vào đúng đối tượng và nhu cầu khách hàng

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như Thế Giới Di Động, Traveloka, Tiki... Home Credit đã tích cực mang đến những giải pháp tài chính vượt trội, cam kết mang đến trải nghiệm tài chính tối ưu cho khách hàng. Kể từ quý 4 năm 2023, Home Credit đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường và sẵn sàng đón đầu sự phục hồi của doanh số bán lẻ trong quý 1 năm 2024. Nền kinh tế Việt Nam phục hồi, xuất khẩu và bán lẻ tăng trưởng, cùng với sự hỗ trợ liên tục cho FDI và nhu cầu nội địa là những yếu tố thúc đẩy cho sự phát triển này.

Nhờ nền tảng vững chắc, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số. Hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân Việt Nam chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính, đồng thời tận dụng nền tảng khách hàng và hệ sinh thái được cải thiện để gia tăng lòng trung thành của khách hàng.

Sau giai đoạn COVID-19, thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, biến động kéo dài từ năm 2022 đến giữa năm 2023. Trong bối cảnh này, các công ty tài chính cũng phải chủ động ứng phó với những chiến lược khác biệt để có thể duy trì hoạt động kinh doanh. Giữa cán cân lợi nhuận và phát triển bền vững, Home Credit đã và đang chủ động tăng trưởng theo hướng an toàn, chú trọng các chỉ số về kiểm soát rủi ro - là những chỉ số quan trọng tạo dựng niềm tin, nâng cao uy tín, thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.