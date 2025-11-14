Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Ngày 12-11, gần 200 hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tham dự "Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh" do Techcombank phối hợp Ngân hàng Nhà nước khu vực 13, Sở Tài chính và Cục Thuế tổ chức, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh là điểm đến mới nhất trong chuỗi hội thảo mà Techcombank đã triển khai tại nhiều địa phương như Cần Thơ, TP HCM…, được các địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả và ghi nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) và hộ kinh doanh (HKD).

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của bà Lê Thị Mỹ Hiền – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, Ông Trần Văn Tươi – Phó Giám đốc Sở tài chính, bà Châu Thị Lệ - Phó Giám đốc Sở Công thương, Ông Trần Nhựt Thy – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Dự toán, Pháp chế Thuế tỉnh, đại diện UBND các phường, xã cùng đại diện các Hiệp hội.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, bà Lê Thị Mỹ Hiền – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, cho biết chuyển đổi số và tiếp cận nguồn vốn kịp thời là chìa khóa giúp HKD và DNVVN "sống sót" cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại. Bà đồng thời ghi nhận vai trò của các ngân hàng thương mại, trong đó có Techcombank, trong việc đồng hành cùng địa phương hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và HKD phát triển bền vững.

Sau khi hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành địa phương có quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người và chất lượng sống nằm trong top 10 cả nước. Tây Ninh xác định sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích khu vực tư nhân – đặc biệt là HKD và DNVVN – tham gia mạnh mẽ vào tiến trình phát triển.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh công bố hàng loạt chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2025-2030 giúp giảm chi phí tuân thủ, tăng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất – kinh doanh. Cụ thể, tỉnh Tây Ninh đang triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất vay vốn cho DNVVN và HKD trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp chế biến. Tỉnh cũng đẩy mạnh việc cấp phép trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, và hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý tài chính – kế toán cho các HKD có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc cao cấp tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng Miền Nam phát biểu tại hội nghị

Các HKD có lịch sử hoạt động ổn định và minh bạch sẽ được ưu tiên tiếp cận các gói vay vốn ưu đãi từ ngân hàng thương mại, trong đó có Techcombank, nhằm hỗ trợ mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện Techcombank, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp giải đáp nhiều câu hỏi thực tế liên quan đến chính sách thuế, chính sách ưu đãi của tỉnh và chuyển đổi số trong quản trị tài chính, nhất là những vướng mắc của HKD khi chuyển lên doanh nghiệp.

Techcombank đồng hành với bộ giải pháp "may đo" cho HKD và doanh nghiệp

Bên lề hội nghị, gian hàng của Techcombank thu hút đông đảo khách mời trải nghiệm các giải pháp tài chính và số hóa "may đo" cho từng nhóm khách hàng, từ quản lý tài chính, thanh toán đến các giải pháp vay trực tuyến, tích hợp kế toán và hóa đơn điện tử, tối ưu hóa cho từng loại hình hoạt động kinh doanh và đơn giản, dễ sử dụng.

Khu vực trải nghiệm của Techcombank

Đối với HKD, ngân hàng cung cấp bộ giải pháp số hóa toàn diện trong một tài khoản duy nhất, giúp quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn nhanh với lãi suất linh hoạt và tận dụng ưu đãi đa tầng. Đáng chú ý là sản phẩm "Vay trả góp hộ kinh doanh", cho phép vay tới 36 tháng, phê duyệt nhanh và lãi suất cạnh tranh, giúp hộ kinh doanh mở rộng quy mô trong thời gian ngắn.

Với các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, Techcombank tiếp tục đồng hành thông qua nền tảng Techcombank Business, giúp minh bạch hóa quản trị, tối ưu hóa vận hành và tăng khả năng tiếp cận vốn. Ngân hàng cũng liên kết với các đối tác để cung cấp miễn phí phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen với mô hình doanh nghiệp hiện đại.

Chỉ trong vài phút, nhiều HKD và DNVVN đã mở tài khoản thành công, được tư vấn về hạn mức tín dụng, vay vốn và giải ngân trực tuyến. Ông Nguyễn Công Minh – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Châu Khánh Đăng chia sẻ: "Trước đây, cứ nói tới số hóa hay trực tuyến, tôi rất e ngại. Hôm nay, được trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm ngân hàng số của Techcombank, tôi thấy rất dễ hiểu, dễ sử dụng. Việc có thể quản lý dòng tiền, thanh toán và vay vốn chỉ trên một ứng dụng thật sự rất cần thiết và phù hợp với các HKD."

Ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc cao cấp tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng Miền Nam, Techcombank – khẳng định: "Với các giải pháp tài chính số hóa vượt trội, chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài, hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu hóa hoạt động, đón đầu cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới."

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, sự quyết liệt của Tây Ninh và sự tiên phong của Techcombank cho thấy mô hình "đồng hành công – tư" hiệu quả đang trở thành động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Đặc biệt khi HKD và các DNVVN chính là nền tảng cho các hoạt động kinh tế ở cấp địa phương đồng thời là động lực chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế quốc gia.

Khi HKD mạnh lên, doanh nghiệp nhỏ lớn lên, Tây Ninh sẽ có thêm động lực tăng tốc để trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng và hoàn thành mục tiêu trở thành một tỉnh phát triển năng động, bền vững, với kinh tế tăng trưởng nhanh và hạ tầng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ và chuyển đổi số.