Techcombank đưa “White Night - Đêm hòa nhạc đẳng cấp Hoàng gia Nga” về Việt Nam

Lần đầu tiên trên sân khấu nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra - một trong những dàn nhạc lâu đời và danh tiếng nhất nước Nga sẽ biểu diễn những kiệt tác âm nhạc của Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov - biểu tượng của nghệ thuật cổ điển Nga trong duy nhất hai đêm diễn 1, 2-11-2025.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa kỳ quan di sản vượt thời đến Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng "Đêm Trắng - White Night" nơi bầu trời St. Petersburg vẫn bừng sáng giữa đêm hè. Đây là biểu tượng cho ánh sáng di sản vĩnh cửu, đẹp vượt khỏi ranh giới thời gian và không gian, được ví như một kỳ quan nghệ thuật, nơi di sản, âm nhạc và cảm xúc giao hòa.

Không gian biểu diễn sẽ được bao phủ bởi vẻ lộng lẫy hoàng gia, nơi từng chi tiết đều được chăm chút đến độ hoàn mỹ; kết hợp cùng ánh sáng tinh xảo, tạo nên không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy cảm xúc nghệ thuật quyền quý.

Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg được thành lập từ năm 1882, là dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga. Lịch sử lâu đời của dàn nhạc được giới chuyên môn quốc tế nhận xét "là một trong những dàn nhạc danh giá tầm cỡ thế giới và cũng là dàn nhạc quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga". Năm 1934, dàn nhạc được trao danh hiệu "Dàn nhạc Danh dự của Nga" và đây cũng là dàn nhạc đầu tiên của Nga được trao danh hiệu này. Trong gần hai thập kỷ, dàn nhạc đã chinh phục khán giả tại những nhà hát danh tiếng bậc nhất như Musikverein (Vienna), Royal Festival Hall (London), Carnegie Hall (New York) và Tokyo Opera City, đồng thời góp mặt trong nhiều liên hoan âm nhạc lớn tại châu Âu và châu Á.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế của dàn nhạc, chương trình còn chào đón các vị khách Quốc tế từ Nga và Đông Âu đến tham dự cùng đại diện các Bộ, Ban ngành của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia có nền âm nhạc hàn lâm phát triển.

Được biết, 2 đêm hòa nhạc White Night là trải nghiệm độc bản mang đẳng cấp Hoàng gia, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private - những "khán giả" luôn trân quý cái đẹp, thấu hiểu giá trị nghệ thuật và tiên phong theo đuổi chuẩn mực sống tinh hoa.

Sự kiện đẳng cấp này một lần nữa minh chứng cho cam kết bền vững của Techcombank Private trong việc kiến tạo những giá trị sống vượt thời, nơi văn hóa - nghệ thuật và đẳng cấp cùng giao thoa trong một không gian độc bản. Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là một không gian lan toả những giá trị văn hoá sâu sắc, điều mà Techcombank luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, dịch vụ, kiến tạo dành riêng đến Hội viên Techcombank Private.