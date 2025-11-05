Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ

Cụ thể, trong 2 ngày (31.10 - 1.11.2025), Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thực hiện chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc" tiến hành trao tặng 10 tỉ đồng, bao gồm 4 tỉ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà với trị giá 6 tỉ đồng là nhu yếu phẩm và sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Song song đó, Tập đoàn cũng tiếp tục lên kế hoạch trao tặng 5 tỉ đồng, bao gồm 2 tỉ đồng tiền mặt và 3 tỉ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Mỗi phần là nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt)...; được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh.

Hoạt động hỗ trợ diễn ra giữa thời điểm thiên tai vừa liên tiếp hoành hành, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại cả miền Bắc và miền Trung. Cụ thể như tại miền Bắc, hai cơn bão Bualoi và Matmo đi qua gây ra tình trạng mưa lớn, lũ lụt trên diện rộng, kéo theo những thiệt hại nặng nề, đặc biệt ở 4 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Theo thống kê, chỉ riêng Cao Bằng, mưa lũ đã khiến trên 14.000 ngôi nhà bị hư hại và 11.000 ha hoa màu bị vùi lấp, ước tính thiệt hại trên 4.000 tỉ đồng; tỉnh Lạng Sơn cũng chịu ảnh hưởng lớn tại 13 xã với tổng tổn thất trên 2.000 tỉ đồng. Hiện tại, các tỉnh thành miền Trung như Huế và Đà Nẵng, cũng đang phải gồng mình ứng phó với đợt mưa lũ lớn kéo dài, gây ngập lụt sâu, khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng chục nghìn người phải sơ tán, cơ sở hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Võ Văn Phong - Giám đốc Kinh doanh ngành hàng Hóa phẩm - Tập đoàn Wilmar CLV bày tỏ: "Những tổn thất nặng nề sau nhiều đợt bão lũ liên tiếp khiến cuộc sống của bà con miền Bắc và miền Trung trở nên khó khăn hơn. Thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi xác định cho mình trách nhiệm cần phải chung tay hỗ trợ bà con cùng vượt qua khó khăn này, nhanh chóng khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống bằng những hành động thiết thực nhất".

Ông Vũ Khắc Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng chia sẻ: "Bão lũ đã đi qua, nhưng hậu quả vẫn để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân trong tỉnh. Trong giai đoạn khó khăn này, sự đồng hành tiếp sức của các doanh nghiệp như Tập đoàn Wilmar CLV không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực và kịp thời về vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chính sự chung tay của doanh nghiệp lúc này đã tạo nên sự gắn kết, giúp bà con cảm thấy không đơn độc. Chương trình thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của dân tộc từ ngàn xưa".