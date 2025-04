Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra công tác cấp điện dịp lễ 30-4 tại TP HCM

Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác đảm bảo điện cho dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025) tại TP HCM.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của EVN đã đến kiểm tra các phương án cấp điện ngoài hiện trường, nơi diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 30-4, đồng thời nghe Tổng công ty điện lực TP HCM (EVNHCMC) báo cáo về công tác chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Công tác chuẩn bị đảm bảo điện cho dịp lễ được tổ chức chặt chẽ

Đến thời điểm hiện tại, EVNHCMC đã chỉ đạo Công ty Điện lực Sài Gòn chuẩn bị xong các phương án cấp điện cho sự kiện này. Ngoài việc cấp điện, Công ty Điện lực Sài Gòn còn bố trí lắp đặt các thiết bị chiếu sáng, máy lạnh, âm thanh phụ trợ, phụ tại cần sử dụng cho khu vực diễn ra sự kiện. Đồng thời, đơn vị còn cung cấp điện cho các màn hình led, hệ thống âm thanh, phụ trợ trên các tuyến đường có liên quan đến diễu binh, diễu hành thông qua các điện kế lắp mới từ cá trạm, tủ PPHT hiện hữu tại các tuyến đường.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC (bìa trái) báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn và đoàn công tác khi kiểm tra ngoài hiện trường

Theo ông Trần Đức Linh - Phó Giám đốc kỹ thuật, Công ty Điện lực Sài Gòn, trước đó, đơn vị cũng đã thành lập các tổ công tác chuyên trách kiểm tra toàn diện hệ thống điện tại các địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng như nơi diễn ra lễ diễu binh chính trên đường Lê Duẩn, Dinh Độc Lập, Nhà hát thành phố, đường Nguyễn Huệ và các trục đường chính.

Theo đó, các tổ công tác đã tiến hành bảo dưỡng, thay thế thiết bị cũ, lắp đặt thêm tủ điện phân phối hạ thế, máy phát điện diesel công suất lớn và kiểm tra kỹ lưỡng các trạm biến áp quan trọng, nâng cấp để đảm bảo khả năng vận hành liên tục, tránh sự cố ngoài ý muốn.

Công ty Điện lực Sài Gòn bảo dưỡng, thay thế thiết bị cũ, lắp đặt thêm tủ điện phân phối hạ thế, máy phát điện diesel công suất lớn

Ông Trần Đức Linh cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã tổng kiểm tra toàn bộ thiết bị, trạm và lưới điện từ trạm trung gian đến các trạm điện trong khu vực các tuyến đường diễn ra sự kiện chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Kiểm tra bề mặt thân, vỏ của tủ/trạm điện dọc các tuyến đường tập trung đông người xem lễ diễu binh, diễu hành. Đồng thời, rà soát, xử lý các đoạn cáp ngầm còn khiếm khuyết để việc cấp điện được an toàn, tin cậy nhất.

Trước đó, EVNHCMC cũng đã tổ chức kiểm tra các phương án cung cấp điện cho khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành

Công ty Điện lực Sài Gòn cũng đã phổ biến các phương án diễn tập các kịch bản xử lý tình huống qua sơ đồ cấp điện tại hiện trường để đảm bảo xử lý tốt khi xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến việc cấp điện.

Trước đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc phải tập trung ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn quản lý. Đặc biệt là tại khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng đó, bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường, đồng thời sẵn sàng phương án linh hoạt để xử lý nhanh chóng trong trường hợp xảy ra sự cố. Đặc biệt, không thực hiện các công việc trên lưới điện dẫn đến cắt/mất điện làm ảnh hưởng đến khách hàng.

Đồng thời, lên phương án và tổ chức diễn tập tại những nơi tổ chức lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người. Không thực hiện các công tác mất/ngừng hoặc giảm cung cấp điện gây mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ, trừ các trường hợp sự cố hoặc yêu cầu đặc biệt.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC Luân Quốc Hưng trình bày với đoàn công tác của Tập đoàn tại hiện trường ngày 9-4

Các đơn vị được giao lập lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24h trong các ngày nghỉ lễ. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương để rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho nhà điều hành, công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy tuyệt đối

Kết luận buổi làm việc, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao công tác chuẩn bị cung cấp điện cho dịp đại lễ 30-4 của EVNHCMC nói chung và Công ty Điện lực Sài Gòn nói riêng. Qua kiểm tra sơ bộ hiện trường và nghe báo cáo phương án đảm bảo điện của EVNHCMC, ông Ngô Sơn Hải và đoàn công tác bày tỏ sự yên tâm về các phương án đưa ra.

Tuy nhiên, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng mang tầm quốc gia. Vì vậy, ông Hải cho biết, mục tiêu Tập đoàn là phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy tuyệt đối cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của quốc gia này. Vì vậy, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNHCMC cần quán triệt đến tất cả các đơn vị có liên quan đến công nhân tại các bộ phận, tuyệt đối ko để sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Ngô Sơn Hải tại buổi làm việc với EVNHCMC tại Công ty Điện lực Sài Gòn

Ông Hải lưu ý, bước tiếp theo EVNHCMC và Công ty Điện lực Sài Gòn cần phối hợp với các đơn vị có liên quan đến đấu nối vào khu vực khán đài, sân khấu. Cần phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện đấu nối để các bên có liên quan thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn.

Tiếp đến, công tác lắp đặt nguồn điện ưu tiên trong thời gian tới cần phải được tổ chức diễn tập về vận hành, xử lý sự cố. Theo đó, phương án diễn tập phải được chuẩn bị hết sức đầy đủ, kỹ lưỡng, rõ ràng đảm bảo khi có sự cố có thể xử lý được ngay. Ông Ngô Sơn Hải cũng yêu cầu EVNHCMC kiểm tra định kỳ các điểm có nguy cơ, tiếp tục rà soát để loại trừ các nguy cơ mất an toàn điện trong dịp này.

Tiếp thu các chỉ đạo của Tập đoàn, ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết sẽ tiếp tục bổ sung các hạng mục theo gợi ý của Tập đoàn và đoàn công tác. Qua đó, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy tuyệt đối trong dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.