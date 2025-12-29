Carlsberg Việt Nam và hành trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”

Năm 2025, Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda kỷ niệm chặng đường 7 năm triển khai chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" – một sáng kiến vì cộng đồng dài hạn nhằm mang nguồn nước sạch ổn định đến với những địa phương còn nhiều khó khăn tại miền Trung, vùng đất mà doanh nghiệp đã gắn bó sâu sắc suốt hơn ba thập kỷ.

Carlsberg Việt Nam mang nguồn nước sạch đến các tỉnh miền Trung trong 7 năm qua

Không chỉ là một hoạt động trách nhiệm xã hội, chương trình còn thể hiện rõ cam kết phát triển bền vững mà Carlsberg Việt Nam theo đuổi: khởi đầu từ những điều thiết thực hôm nay để góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho cộng đồng.

Hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch và hành trình 7 năm sẻ chia cùng miền Trung

Kể từ năm 2019, chương trình đã mang nước sạch đến gần 9.000 hộ dân, góp phần cải thiện sinh kế và chất lượng sống cho khoảng 35.000 người dân tại các tỉnh miền Trung. Bước săng năm 2025, hành trình ý nghĩa ấy tiếp tục được nối dài với 4 công trình mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (trước khi sáp nhập hành chính vào Quảng Trị) và Quảng Trị – những địa phương mà nước sạch vẫn còn là nỗi lo thường nhật đối với nhiều hộ gia đình.

Năm 2025, Carlsberg Việt Nam khởi động bốn dự án nước sạch mới tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Carlsberg Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực tế và đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng hệ thống cấp nước tại từng khu vực, nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Dựa trên kết quả khảo sát, công ty đã nâng cấp hệ thống lọc nước, sửa chữa công trình hiện hữu và lắp đặt đường ống mới, đưa nước sạch đến từng hộ dân.

Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực tế

Trong năm 2025, các công trình mới dự kiến cung cấp khoảng 40.000 m³ nước sạch cho gần 500 hộ dân, tương đương hơn 3.800 người được hưởng lợi. Tính đến nay, tổng lượng nước sạch được cung cấp qua chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã vượt mốc 3,3 triệu m³ thông qua 30 công trình cấp nước – là minh chứng cho cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Carlsberg Việt Nam kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán nước sạch trước mắt, mà còn góp phần tạo nền tảng ổn định cho người dân an cư

"Bảy năm không chỉ là một dấu mốc, mà là minh chứng cho sự gắn bó và niềm tin mà chúng tôi đã cùng vun đắp với mảnh đất miền Trung đậm tình," đại diện Carlsberg Việt Nam chia sẻ. "Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu, mà còn là nền tảng của sức khỏe, an toàn và cơ hội phát triển. Carlsberg Việt Nam tự hào đồng hành cùng người dân miền Trung qua nhiều thập kỷ, không chỉ với vai trò là nhà sản xuất bia, mà còn là đối tác đáng tin cậy trên hành trình phát triển bền vững". Ông chia sẻ thêm.

Mỗi giọt nước sạch được trao đi là tiền đề cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Phát triển bền vững bắt đầu từ chính nơi sản xuất

Cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam không chỉ thể hiện qua từng công trình nước sạch, mà còn bắt nguồn từ chính quy trình sản xuất.

Tại nhà máy bia Phú Bài (TP. Huế), một trong những cơ sở sản xuất bia có quy mô lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, tư duy bền vững được tích hợp xuyên suốt trong toàn bộ quy trình vận hành. Năm 2024, nhà máy đạt mức tiêu thụ nước trung bình 2,09 lít/lít (lít nước tiêu thụ cho mỗi lít bia thành phẩm), nằm trong nhóm các nhà máy có hiệu suất sử dụng nước tốt nhất tại Việt Nam và thuộc top 10 nhà máy tiết kiệm nước hàng đầu của Carlsberg châu Á.

Song song với đó, công ty không ngừng mở rộng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng thông qua chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", với hàng chục ngàn mét khối nước sạch được trao đi mỗi năm. Đây là mô hình hai chiều – tối ưu trong nhà máy, lan tỏa ra cộng đồng – thể hiện rõ triết lý phát triển bền vững mà Carlsberg Việt Nam theo đuổi: mỗi giọt nước không chỉ được sử dụng hợp lý, mà còn được trao đi để mang lại giá trị thiết thực và lâu dài.

Triết lý phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam: tối ưu hóa bên trong nhà máy, và sẻ chia giá trị ra ngoài cộng đồng

Lan tỏa một cam kết bền vững

Bước sang năm thứ 7, "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" không chỉ là những công trình cấp nước, mà còn là biểu tượng của sự đồng hành, chia sẻ và gắn bó lâu dài mà Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung – nơi luôn giữ vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Với Carlsberg Việt Nam, mỗi giọt nước đều mang một ý nghĩa, không chỉ trong từng sản phẩm được tạo ra, mà còn trong từng hy vọng được nuôi dưỡng cùng cộng đồng, vì một sứ mệnh "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn"