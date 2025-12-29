Áp lực công việc cuối năm khiến nhiều người kiệt sức

Khi thời điểm tổng kết cuối năm cận kề, nhiều ngành nghề bước vào giai đoạn cao điểm: dồn việc, chạy số, tăng ca, hoàn thiện kế hoạch. Nhiều người lao động chia sẻ họ làm việc với cường độ cao hơn 150–200% so với ngày thường, kéo theo tình trạng mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, căng thẳng thần kinh.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, trong đó 25% ở người dưới 45 tuổi – cho thấy xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại. Theo ghi nhận tại các bệnh viện cho biết số ca bệnh hô hấp tăng 20–30% khi thời tiết lạnh. Khảo sát Gallup do VnExpress trích dẫn cho thấy 44% người Việt trưởng thành thường xuyên căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ và sức bền khi làm việc.

Áp lực công việc cuối năm đang bào mòn sức khỏe ra sao?

Các chuyên gia cho biết giai đoạn cuối năm thường ghi nhận ba nhóm vấn đề sức khỏe nổi bật ở người lao động:

Stress và rối loạn giấc ngủ tăng mạnh ở nhóm người làm việc cường độ cao có thể mất 40–60 phút ngủ mỗi đêm do căng thẳng (theo VnExpress). Mất ngủ kéo dài khiến hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc bệnh mùa lạnh.

Sức đề kháng suy giảm vào thời điểm giao mùa, kết hợp với chế độ ăn uống – nghỉ ngơi thất thường, làm tăng nguy cơ các bệnh hô hấp và viêm nhiễm.

Nguy cơ tim mạch – đột quỵ trẻ hóa khi tỉ lệ đột quỵ ở người < 45 tuổi hiện chiếm 1/4 tổng số ca, nguyên nhân chính là áp lực kéo dài, ít vận động và thiếu ngủ.

Tất cả những yếu tố này khiến người lao động ngày càng quan tâm hơn đến việc tìm kiếm các giải pháp nhanh – tiện – dễ dùng để cải thiện thể trạng.

Xu hướng mới: Tìm giải pháp phục hồi nhanh – tiện – dễ mang theo

Trong nhịp sống bận rộn cuối năm, nhiều người lao động ưu tiên những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe dễ sử dụng tại văn phòng, không tốn thời gian pha chế, có thể dùng ngay khi mệt hoặc căng thẳng.

Một số nhóm sản phẩm được lựa chọn nhiều gồm: Nước Linh chi táo đỏ – hỗ trợ thư giãn, giảm stress, giúp ngủ ngon; Nước Hồng sâm Nhung hươu – phù hợp người suy nhược, mới ốm dậy hoặc thường xuyên kiệt sức; Thạch hồng sâm dành cho trẻ 2–5 tuổi và 6–13 tuổi – phù hợp các gia đình có con nhỏ cần tăng đề kháng mùa lạnh.

Điểm chung của các sản phẩm dạng nước và dạng thạch là tính tiện lợi: có thể mang theo trong balo, túi xách, dùng tại văn phòng hoặc khi di chuyển. Đây là xu hướng tiêu dùng nổi bật của năm 2025.

Người Việt muốn trải nghiệm sản phẩm trước khi sử dụng lâu dài

Một thay đổi đáng chú ý là nhiều người tiêu dùng muốn thử trực tiếp sản phẩm hỗ trợ sức khỏe trước khi quyết định mua, đặc biệt với các sản phẩm thảo dược hoặc sâm Hàn.

Hiện nay, sự kiện Dùng thử Toàn quốc do thương hiệu sâm Hàn phối hợp cùng Hiệp hội Nông thủy sản Hàn Quốc (aT) tổ chức đang thu hút sự quan tâm lớn.

Chương trình đã bước sang năm thứ 5 liên tiếp và hiện đang được triển khai tại hơn 30 điểm trên cả nước, diễn ra từ nay đến hết ngày 18-01-2026.

Người tham gia có thể trải nghiệm trực tiếp 3 nhóm sản phẩm: Thạch hồng sâm 2–5 tuổi; Thạch hồng sâm 6–13 tuổi; Nước Linh chi táo đỏ; Nước Hồng sâm Nhung hươu.

Hoạt động dùng thử giúp người tiêu dùng đánh giá hương vị, độ dễ uống và sự phù hợp trước khi quyết định sử dụng lâu dài.

Sản phẩm rõ nguồn gốc được ưu tiên giữa thị trường biến động

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe ngày càng phong phú, người tiêu dùng có xu hướng chọn sản phẩm đến từ thương hiệu có nguồn gốc minh bạch, nhà máy rõ ràng và được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Một trong những thương hiệu được nhiều người biết đến là Daedong Korea Ginseng (DKG) – nhà sản xuất sâm Hàn Quốc hơn 20 năm kinh nghiệm với nhà máy đặt tại vựa sâm Geumsan.

Tại Việt Nam, DKG được phân phối bởi VHP Ginseng, đơn vị có hơn 15 năm hoạt động và hệ thống hơn 1.000 điểm phân phối trên toàn quốc.





Danh sách 30 điểm dùng thử được cập nhật tại: https://daedong.vn/category/at-sampling/sampling-2025/

Lời khuyên từ chuyên gia

Các bác sĩ khuyến cáo người lao động cuối năm nên: Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya liên tục; Hạn chế sử dụng chất kích thích; Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ; Thư giãn 10–15 phút sau mỗi 2–3 giờ làm việc; Ưu tiên sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có nguồn gốc rõ ràng.

Trong giai đoạn nhạy cảm cuối năm, việc chủ động bảo vệ sức khỏe giúp người lao động duy trì năng lượng, hạn chế kiệt sức và đạt hiệu quả công việc tốt hơn.