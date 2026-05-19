Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo tuyển dụng

I. Chuyên viên tham mưu về công tác pháp chế:

1. Số lượng: 1 người.

2. Mô tả công việc chính:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc góp ý điều lệ, nội quy, quy chế của công ty mẹ Tập đoàn, của Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn;

- Phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy chế, văn bản chỉ đạo của Công ty mẹ Tập đoàn, của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Góp ý, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung về mặt pháp lý các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng, mẫu hợp đồng trước khi trình lãnh đạo Tập đoàn; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận của Tập đoàn.

- Tư vấn pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty mẹ Tập đoàn, của Tập đoàn, đánh giá, quản trị rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của công ty mẹ Tập đoàn, của Tập đoàn ra nước ngoài; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn;

- Tham gia giải quyết tranh chấp, yêu cầu về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn.

- Tham mưu kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được xin ý kiến.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; tổng kết, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

3. Yêu cầu đối với ứng viên:

3.1 Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Thương mại, Luật Dân sự); có chứng chỉ hành nghề luật sư và giỏi ngoại ngữ là lợi thế.

- Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp tại các Tập đoàn, doanh nghiệp hoặc các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư. Hiểu biết sâu về pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, đất đai, lao động, tố tụng tư pháp. Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, đàm phán và giao tiếp tốt. Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý, hợp đồng chuyên nghiệp. Thành thạo tiếng Anh pháp lý (đọc, soạn thảo, đàm phán).

3.2 Yêu cầu về kiến thức chuyên môn:

- Kiến thức pháp lý: Nắm vững các chính sách, quy định của nhà nước về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, đất đai, lao động, tố tụng tư pháp.

- Kiến thức kinh tế: Hiểu biết về các vấn đề kinh tế của 1 Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con, các vấn đề kinh tế trong quan hệ thương mại – kinh doanh.

- Kiến thức xã hội: Hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các cơ hội tiếp cận chính sách trong thời kỳ mới; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế…

3.3 Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Khả năng giao tiếp trôi chảy, thuyết phục và đàm phán hiệu quả với các đối tác cấp cao.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Có thể tự chủ trong công việc nhưng cũng phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản và tư duy pháp lý: khả năng soạn thảo văn bản logic, thuyết phục và chặt chẽ.

- Năng động và chủ động: Thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành, đề xuất sửa đổi, thay thế các văn bản quản trị nội bộ.

- Kỹ năng thuyết trình: Tự tin thuyết trình về các nội dung đề xuất hoặc hướng dẫn các đơn vị thành viên trong áp dụng pháp luật.

- Kỹ năng tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Khả năng ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh và ngoại ngữ khác (đọc, soạn thảo, đàm phán).

3.4 Yêu cầu khác

- Phẩm chất cá nhân: Năng động, chủ động, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Thái độ làm việc: Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

- Tuổi đời từ 28 đến 45 tuổi.

II. Chuyên viên hỗ trợ xúc tiến thương mại và quản lý dự án:

1. Số lượng: 01 người.

2. Mô tả công việc:

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch xúc tiến thương mại ngắn hạn và dài hạn;

- Hỗ trợ tổ chức các chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị khách hàng, kết nối giao thương;

- Phối hợp quảng bá thương hiệu, sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp;

- Tìm kiếm, cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kinh doanh và xúc tiến thương mại;

- Phối hợp tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, đối tác;

- Theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình hợp tác thương mại.

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất;

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại;

- Tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo đơn vị;

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

3. Yêu cầu ứng viên:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế,Thương mại, Marketing, Quản trị kinh doanh , Ngoại thương hoặc các ngành liên quan.

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: Xúc tiến thương mại, Kinh doanh, Marketing, Phát triển thị trường, thẩm định và quản lý dự án.

- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn hoặc công ty xuất nhập khẩu.

- Kiến thức và kỹ năng: Am hiểu hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường;

- Có kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, tổng hợp và phân tích thông tin Soạn thảo văn bản, báo cáo, tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng, thẩm định dự án đầu tư.

- Sử dụng tốt Tin học văn phòng, các nền tảng truyền thông, quảng bá trực tuyến, có khả năng sử dụng tiếng Hoa và các ngoại ngữ khác trong công việc là một lợi thế.