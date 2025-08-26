Tặng xe máy điện và học bổng đến 100% học phí toàn khóa cho Thủ khoa, Á khoa và Tân sinh viên

Các tân sinh viên là Thủ khoa, Á khoa Trường/Ngành được vinh danh và trao tặng học bổng tại Lễ Khai giảng năm học 2024-2025

Nâng bước những tài năng

Theo đó, Thủ khoa toàn trường trúng tuyển và nhập học sẽ được học bổng 100% học phí toàn khóa, tặng một xe máy điện Vinfast Klara Neo và nếu tốt nghiệp đúng hạn đạt loại giỏi trở lên sẽ tiếp tục được trao gói quà tặng trị giá tương đương 100% học phí toàn khóa.

Với Á khoa toàn trường, phần thưởng bao gồm 50% học phí toàn khóa, một xe máy điện Vinfast Feliz Neo và gói quà tặng bằng 50% học phí toàn khóa khi tốt nghiệp đúng hạn đạt loại giỏi trở lên.

Ngoài ra, Trường Đại học Văn Hiến cũng dành chính sách riêng cho Thủ khoa ngành với mức hỗ trợ 30% học phí toàn khóa, một xe máy điện Vinfast Evo Neo, cùng gói quà tặng tương đương 30% học phí toàn khóa khi tốt nghiệp đúng hạn đạt loại giỏi trở lên. Đặc biệt, tất cả thí sinh trúng tuyển năm 2025 có điểm từ 27,5 trở lên sẽ được trao tặng một xe máy điện Vinfast Evo Neo.

Trường Đại học Văn Hiến luôn đồng hành nâng bước tài năng, dành nhiều suất học bổng cho sinh viên là Thủ khoa, Á khoa

Đại diện nhà trường cho biết chính sách này nhằm tuyên dương những nỗ lực học tập xuất sắc, đồng thời là tạo điều kiện tốt nhất cho tài năng trẻ phát triển. Việc đồng hành từ ngày đầu nhập học đến khi tốt nghiệp, thể hiện cam kết lâu dài của nhà trường trong việc kiến tạo điều kiện học tập và sinh hoạt thuận lợi nhất cho sinh viên. Để các em được yên tâm phát huy tối đa, trở thành những nhân tố nòng cốt trong quá trình học tập, nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng.

Song song với chính sách này, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục duy trì nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính khác cho sinh viên, từ tân sinh viên đến toàn bộ sinh viên đang theo học.

Qua đó, nhà trường khẳng định triết lý đồng hành cùng người học, đặt sinh viên làm trung tâm và tạo môi trường thuận lợi để các em phát huy tối đa năng lực của mình.

Sinh viên Văn Hiến luôn sẵn sàng với phong thái tự tin, năng động trong học tập và hoạt động phụng sự

Nhiều chính sách đặc quyền cho tân sinh viên 2K7

Song song với chính sách khen thưởng Thủ khoa, Á khoa và thí sinh điểm cao, Trường Đại học Văn Hiến cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhập học dành cho tân sinh viên 2K7.

Từ nay đến 27-8-2025, những thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học sẽ được hỗ trợ ngay 50% học phí học kỳ đầu tiên, tặng thêm 1 triệu đồng hỗ trợ chi phí di chuyển và được tham gia chương trình quay số may mắn với 200 suất học tập trải nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Thí sinh đến nhập học may mắn nhận được chuyến học tập trải nghiệm quốc tế, sẵn sàng hành trình hội nhập toàn cầu

Ngoài ra, những thí sinh có điểm trúng tuyển từ 26,5 điểm trở lên (theo quy đổi) còn được tặng ba suất bảo hiểm y tế cho bản thân và phụ huynh.

Nhằm mang đến sự yên tâm và trải nghiệm trọn vẹn cho sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, Trường Đại học Văn Hiến đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành thiết thực. Bên cạnh đội ngũ chuyên trách hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ an toàn, thuận tiện cho phụ huynh và sinh viên, Nhà trường còn tổ chức chương trình quay số may mắn tặng gấu bông capybara dễ thương và photo booth "Tiệm ảnh thanh xuân" chụp ảnh lấy liền dành cho sinh viên, tân sinh viên và gia đình. Đây là những món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa khi thí sinh cùng phụ huynh đến Trường nhập học.

Thí sinh và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến

Nhà trường bố trí nhập học xuyên suốt cả tuần, từ 7h00 đến 18h00 hằng ngày tại nhiều cơ sở khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh và tân sinh viên trong quá trình đến nhập học.

- myU Campus: 665-667-669 Điện Biên Phủ, P. Bàn Cờ, TP HCM

- Trụ sở chính - HungHau House: 613 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP HCM

- Harmony Campus: 624 Âu Cơ, P. Bảy Hiền, TP HCM

- HungHau Campus: Khu chức năng, 13E Đại lộ Nguyễn Văn Linh, X. Bình Hưng, TP HCM

- Cơ sở 615 Âu Cơ, P. Tân Phú, TP HCM