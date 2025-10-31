Thị trường
31/10/2025 15:31

Tài chính Mirae Asset đạt top 10 Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025

Khẳng định vị thế thương hiệu tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam tại Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Đầu tư Việt Nam – Malaysia 2025, Kuala Lumpur (Malaysia).

Tài chính Mirae Asset đạt top 10 Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 - Ảnh 1.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Việt Nam – Malaysia 2025, diễn ra từ ngày 25 – 28.10.2025 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 (ASEAN Quality Products and Services Awards 2025).

Giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp có chất lượng sản phẩm và dịch vụ nổi bật, chiến lược phát triển hiệu quả, thương hiệu uy tín và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường khu vực.

Tài chính Mirae Asset đạt top 10 Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 - Ảnh 2.

Ông Lee Yun Hyoung – Tổng Giám đốc Mirae Asset Finance Company (Vietnam) nhận giải

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ công bố ASEAN Top Brand & Quality Awards 2025 do Viện Nghiên cứu Đánh giá Chất lượng Doanh nghiệp và Phát triển Nguồn nhân lực phối hợp cùng Hiệp hội Nghiên cứu, Tư vấn về Chính sách Pháp luật cho Hoạt động Đầu tư tại Việt Nam tổ chức.

Tài chính Mirae Asset – Tầm nhìn chất lượng và giá trị bền vững

Được hội đồng thẩm định lựa chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025, Tài chính Mirae Asset đã chứng minh năng lực trong việc cung cấp giải pháp tài chính tiêu dùng an toàn, minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm.

Các tiêu chí đánh giá dựa trên chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, mức độ hài lòng của khách hàng và trách nhiệm xã hội. Thành tựu này không chỉ thể hiện sự công nhận từ giới chuyên môn mà còn phản ánh niềm tin của hàng triệu khách hàng Việt Nam dành cho thương hiệu Mirae Asset.

Sau hơn 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Tài chính Mirae Asset đã phục vụ hơn 3 triệu khách hàng thông qua 25.000 điểm giới thiệu dịch vụ (POS) trên toàn quốc. Doanh nghiệp không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt, thân thiện, phù hợp với nhu cầu thực tế, hướng tới mục tiêu tài chính toàn diện cho mọi đối tượng khách hàng.

Hiện nay, doanh nghiệp đang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tài chính đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Các gói vay tiền mặt nhanh giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn hợp pháp chỉ trong thời gian ngắn, trong khi vay trả góp mua điện máy, làm đẹp, giáo dục hay xe máy tạo điều kiện để người tiêu dùng sở hữu sản phẩm và dịch vụ thiết yếu mà không tạo áp lực tài chính tức thời.

Đặc biệt, Tài chính Mirae Asset là một trong số ít đơn vị triển khai sản phẩm vay mua ô tô và đang nhận được sự quan tâm nhờ tính linh hoạt và quy trình tinh gọn. Sản phẩm cho phép khách hàng vay lên đến 15 tỷ đồng, với tỷ lệ cho vay cạnh tranh tới 90%, áp dụng cho cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Lee Yun Hyoung – Tổng Giám đốc Tài chính Mirae Asset cho biết:

"Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ trong việc mang lại các giải pháp tài chính minh bạch và an toàn. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để Tài chính Mirae Asset tiếp tục đổi mới, nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng hợp tác trong khu vực ASEAN."

Ông Lee cũng nhấn mạnh, trong suốt 15 năm qua, doanh nghiệp luôn kiên định với mục tiêu phát triển cùng niềm tin. Mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ mà công ty cung cấp đều được thiết kế dựa trên tiêu chí uy tín và nhân văn – giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn hợp pháp, cải thiện chất lượng cuộc sống và hướng tới tương lai tài chính bền vững hơn.

Song song với hoạt động kinh doanh, Tài chính Mirae Asset cũng chú trọng trách nhiệm xã hội (CSR) và phát triển bền vững thông qua nhiều chương trình cộng đồng thiết thực. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái mà còn củng cố hình ảnh Tài chính Mirae Asset là doanh nghiệp phát triển cùng cộng đồng, lấy lợi ích xã hội làm nền tảng cho sự phát triển dài lâu.

Khẳng định vị thế thương hiệu tài chính Việt Nam trong khu vực

Giải thưởng Top 10 Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 là minh chứng cho năng lực cạnh tranh, uy tín thương hiệu và cam kết phát triển bền vững của Tài chính Mirae Asset tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Với tinh thần "Phát triển bền vững", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định mục tiêu trở thành biểu tượng của sự tin cậy, chất lượng và trách nhiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trên hành trình hướng tới một tương lai tài chính toàn diện và bền vững.

Tài chính Mirae Asset đạt top 10 Sản phẩm Dịch vụ Chất lượng ASEAN 2025 - Ảnh 3.Mirae Asset miễn, giảm lãi và phí hỗ trợ người vay

Dưới tác động của nền kinh tế còn nhiều biến động và thu nhập người dân bị sụt giảm, khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng đáng kể.

