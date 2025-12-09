SZL đẩy mạnh cho thuê đất xây dựng các công trình tiện ích tại Khu dân cư Tam An 1

Công ty CP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) đang đẩy mạnh triển khai dự án cho thuê đất xây dựng trung tâm thương mại, trạm y tế tại Khu dân cư Tam An.

Không gian thương mại – dịch vụ hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch

Theo đại diện Sonadezi Long Thành, khu đất xây dựng trung tâm thương mại có diện tích hơn 5.820 m², phù hợp triển khai các mô hình siêu thị mini, shophouse, khu ẩm thực, showroom, dịch vụ thương mại… Khu đất xây dựng trạm y tế có diện tích 2.452 m², thích hợp phát triển phòng khám đa khoa hoặc trung tâm y tế cộng đồng.

Cả hai khu đất đều đã được Nhà nước giao đất, hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500, đạt tình trạng đất sạch, có thể bàn giao mặt bằng ngay. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm điện, nước, thoát nước, giao thông nội bộ đã được SZL đầu tư hoàn chỉnh. Nhà đầu tư được triển khai thiết kế linh hoạt với tầng cao tối đa 3 tầng và mật độ xây dựng 35%.

Một góc Khu dân cư Tam An 1

Vị trí chiến lược của đô thị – công nghiệp Long Thành

KDC Tam An 1 là một phần của tổng thể dự án khu công nghiệp – đô thị Long Thành tại xã An Phước tỉnh Đồng Nai, sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp đến KCN Long Thành, khu tái định cư Tam An, khu dân cư hiện hữu và chung cư công nhân. Dự án liền kề Hương lộ 21 và gần các trục giao thông lớn.

KDC Tam An 1 có tổng diện tích 35,7 ha, vốn đầu tư 363 tỷ đồng, gồm 617 sản phẩm đất nền và nhiều hạng mục tiện ích: trường học, công viên, trạm xăng dầu, trung tâm thương mại, trạm y tế…

Khu dân cư Tam An 1 đáp ứng không gian sống xanh, hiện đại, đầy đủ tiện ích cho cư dân

Tiềm năng khai thác cao, nhu cầu thương mại – y tế tăng mạnh

Trong bối cảnh Long Thành là trung tâm phát triển đô thị – công nghiệp và là cửa ngõ của Sân bay Quốc tế Long Thành, nhu cầu thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe tại khu vực này đang tăng nhanh. Đặc biệt, khu vực hiện chưa có phòng khám chuyên nghiệp quy mô lớn, mở ra dư địa đầu tư rất tiềm năng.

Sonadezi Long Thành cho biết Công ty sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác dài hạn.

Vị trí chiến lược tại khu vực Long Thành giúp Khu dân cư Tam An 1 thuận tiện kết nối đến các đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Bộ và hệ thống giao thông huyết mạch trong vùng. Từ dự án này đến Sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 20 phút; đi Sân bay Tân Sơn Nhất và Ga Biên Hòa, Ga Sóng Thần khoảng 30 - 45 phút. Theo khảo sát thực tế, khoảng cách từ Khu dân cư Tam An 1 đến Tp.HCM và trung tâm đô thị của Đồng Nai từ 20 - 25 km. Dự án nằm gần Sân golf Long Thành, Khu du lịch Sơn Tiên; cách Quốc lộ 51 khoảng 1,5 km và cách Cao tốc Tp HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 3km.

