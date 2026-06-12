Nam Long (NLG) được vinh danh tại 3 hạng mục của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026

Tối ngày 2-6-2026, Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng đã diễn ra.

Nam Long được vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng

Đây là một trong những giải thưởng uy tín của ngành bất động sản nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và dự án có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường, đồng thời ghi nhận những mô hình phát triển đô thị hướng tới chất lượng sống và giá trị bền vững.

"Xu hướng phát triển bất động sản hiện nay không còn là tăng trưởng bằng mọi giá; không phải chạy theo đầu cơ, giá ảo hay tăng trưởng nóng; mà phải hướng tới một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, cân bằng lợi ích và phục vụ phát triển đất nước", TS. Nguyễn Văn Khôi, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng cho biết.

Tại Lễ trao giải, Tập đoàn Nam Long (NLG) được vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng.

Cụ thể, dự án Waterpoint được trao danh hiệu Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam; Mizuki Park được vinh danh trong Top 10 Dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam; trong khi Izumi City được xướng tên ở hạng mục Top 10 Dự án Nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc Waterpoint, Mizuki Park và Izumi City đồng thời được vinh danh ở ba hạng mục khác nhau giúp Nam Long trở thành một trong số ít doanh nghiệp ghi dấu ấn đồng đều trên cả ba khía cạnh: Đáng sống, phát triển bền vững và tiềm năng tăng trưởng.

Đại đô thị tích hợp Waterpoint của Nam Long được vinh danh trong Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam

Dấu ấn từ chiến lược phát triển đô thị tích hợp

Chia sẻ về việc cùng lúc có 3 dự án được vinh danh, ông Lê Phước Thành, Giám đốc Phát triển Dự án Nam Long, cho biết đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho từng dự án riêng lẻ mà còn là sự ghi nhận cho hành trình hơn 33 năm Nam Long kiên định theo đuổi mô hình phát triển đô thị tích hợp.

Theo ông Thành, dù được vinh danh ở các hạng mục khác nhau, Waterpoint, Mizuki Park và Izumi City đều phản ánh chung một định hướng xuyên suốt của Nam Long: lấy nhu cầu ở thực của cư dân làm trung tâm, đồng thời cân bằng giữa giá trị an cư, phát triển cộng đồng và các yếu tố bền vững trong dài hạn.

"Chúng tôi rất vinh dự khi các dự án của Nam Long được ghi nhận tại những hạng mục quan trọng của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam. Đây là nguồn động viên để doanh nghiệp tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển đô thị tích hợp, tạo ra những không gian sống chất lượng và giá trị lâu dài cho cộng đồng", ông Thành chia sẻ.

Ba dự án, ba dấu ấn khác biệt

Theo đại diện Nam Long, điểm chung của các dự án được vinh danh lần này là đều được phát triển theo tư duy đô thị tích hợp, không chỉ tập trung xây dựng nhà ở mà còn hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với hệ thống tiện ích, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, không gian xanh và cộng đồng cư dân.

Trong đó, Waterpoint - đại đô thị tích hợp quy mô 355 ha tại Bến Lức, Tây Ninh - được đánh giá cao nhờ quy hoạch bài bản, môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Dự án đang từng bước hình thành một cộng đồng cư dân đông đúc cùng hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện.

Tọa lạc bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp lấy hệ sinh thái tự nhiên làm nền tảng phát triển. Hơn 65 ha dành cho cây xanh, mặt nước cùng hệ thống công viên liên hoàn, trường học, trung tâm thể thao, thương mại dịch vụ và mạng lưới giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ đang từng bước hình thành một cộng đồng cư dân hiện hữu.

Khu đô thị Mizuki Park của Nam Long nhận giải thưởng Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam

Mizuki Park, khu đô thị tích hợp rộng 26 ha tại Bình Hưng, TP HCM, ghi dấu ấn với định hướng phát triển đô thị xanh, hệ thống cảnh quan mặt nước đặc trưng cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Đây cũng là một trong những dự án thể hiện rõ nét chiến lược phát triển bền vững mà Nam Long theo đuổi trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, Izumi City – khu đô thị tích hợp quy mô 170 ha tại Long Hưng, Đồng Nai – được đánh giá cao bởi vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, khả năng kết nối liên vùng thuận lợi cùng tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi khu vực Đồng Nai đang hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm.

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí, Izumi City còn được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích, giáo dục, thương mại và không gian xanh đồng bộ, hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn trong tương lai.

Khu đô thị Izumi City lọt Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam

Tiếp tục theo đuổi các giá trị bền vững

Theo ông Lê Phước Thành, những giải thưởng vừa đạt được không phải là đích đến mà là động lực để Nam Long tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn phát triển dự án trong thời gian tới.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các mô hình đô thị tích hợp, gia tăng các yếu tố xanh và bền vững trong quy hoạch, đồng thời ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, xây dựng và vận hành nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Bên cạnh đó, Nam Long cũng sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực của thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững của ngành bất động sản Việt Nam.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Nam Long hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi mô hình đô thị tích hợp tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn như Waterpoint, Mizuki Park, Izumi City hay Southgate.

Việc liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng chuyên ngành tiếp tục cho thấy định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp đang dần được hiện thực hóa thông qua những khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hướng tới việc kiến tạo các giá trị sống bền vững cho cộng đồng.