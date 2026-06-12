Doanh nghiệp
12/06/2026 14:17

Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận Giải Vàng tại VMARK 2026

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Dự án Bảo tàng Coca-Cola nhận Giải Vàng tại Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026

Vừa qua, tại lễ công bố Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026 thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam VMARK 2026, dự án "Bảo tàng Coca-Cola" do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng đơn vị tư vấn thiết kế The Lab Saigon thực hiện đã được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục Thiết kế Không gian Công cộng Xuất sắc nhất (Interior Design Architecture – Best Public Space Design).

Đây là sự ghi nhận dành cho công trình trải nghiệm thương hiệu mang tính biểu tượng, kết hợp hài hòa giữa thiết kế sáng tạo, yếu tố bền vững và giá trị cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn thiết kế không gian công cộng tại Việt Nam.

Để đạt Giải Vàng, dự án phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về sáng kiến đổi mới, thiết kế xanh, tính bản sắc, tính ứng dụng và tác động tích cực đối với cộng đồng.

Dự án Bảo tàng Coca-Cola được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ cách tiếp cận sáng tạo trong việc chuyển hóa một không gian bên trong nhà máy thành hành trình khám phá thương hiệu sống động và giàu cảm hứng. Công trình kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, công nghệ trưng bày tương tác và các yếu tố bền vững để mang đến trải nghiệm trực quan cho khách tham quan.

Lấy cảm hứng từ dải ruy băng Coca-Cola, không gian bảo tàng dẫn dắt người xem qua hành trình hơn một thế kỷ phát triển của Coca-Cola, đồng thời giới thiệu những đổi mới trong sản xuất và các cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Giải Vàng VMARK 2026 không chỉ ghi nhận giá trị sáng tạo của Bảo tàng Coca-Cola mà còn phản ánh định hướng đầu tư dài hạn của Công ty Coca-Cola Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

P.An
từ khóa : Phát triển bền vững, thương hiệu, Thiết kế sáng tạo, Coca-Cola
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