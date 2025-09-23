Nhịp sống
23/09/2025 16:37

SoundMax M-3: Giảng dạy hết ý, giải trí mê ly

SoundMax M-3 là loa di động thế hệ mới từ thương hiệu Việt, tiếp nối thành công SB-208, vừa gọn nhẹ vừa đa năng

Với trọng lượng chỉ 1,3 kg, SoundMax M-3 dễ dàng mang theo nhưng vẫn mạnh mẽ nhờ trang bị đôi loa toàn dải công suất 9W (tổng công suất 18W), cho âm thanh trong trẻo, bass chắc và dễ nghe.

SoundMax M-3: Giảng dạy hết ý, giải trí mê ly- Ảnh 1.

Loa có thiết kế nguyên khối cứng cáp, phủ vải loa cao cấp, bền bỉ khi sử dụng lâu dài. Điểm nhấn là hệ thống LED RGB với 4 chế độ trình diễn, trong đó có hiệu ứng nhấp nháy theo giai điệu, mang lại trải nghiệm thị giác sống động.

Đặc biệt, SoundMax M-3 đi kèm micro không dây dùng pin AAA, nhỏ gọn và tiện lợi cho giảng dạy, thuyết trình hoặc ca hát cùng bạn bè. Micro có thể gắn gọn ngay trên quai đeo bên hông loa - một chi tiết thiết kế thông minh, vừa đẹp vừa tiện dụng.

Ngoài ra, loa hỗ trợ kết nối Bluetooth nhanh, ổn định và báo hiệu âm thanh vừa phải, phù hợp cả khi dùng trong lớp học. Giá bán tham khảo: 890.000 đồng.

