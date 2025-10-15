SoundMax A-838: Loa 2.1 gọn gàng, hiện đại, kết nối đa năng

Thiết kế gọn gàng, hiện đại với tông màu đen chủ đạo, điểm nhấn là "đường chỉ" LED xanh lam trên loa sub và loa thành phần, giúp dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian từ bàn làm việc tới kệ tivi hay quầy phục vụ F&B. Bộ loa gồm loa sub tăng cường âm trầm uy lực và hai loa thành phần trái - phải, kết nối RCA giúp lắp đặt đơn giản và tiện di chuyển.

Toàn bộ nút điều khiển đặt phía trước loa sub, đi kèm remote đa năng hỗ trợ điều chỉnh EQ và nhiều chế độ âm thanh. SoundMax A-838 có kết nối đa dạng: Line-in (RCA), USB, thẻ SD, cùng Bluetooth mới nhất, mang lại nhiều lựa chọn nguồn nhạc. Thiết kế nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, sản phẩm phù hợp cho không gian giải trí nhỏ hoặc quán cà phê khởi nghiệp. Loa sub đặt "đất - đối - đất" giúp nốt trầm khác biệt và không gây khó chịu ở âm lượng lớn.

Sản phẩm hiện đang được phân phối độc quyền tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh với giá bán tham khảo là 850.000 đồng.

