Nhịp sống
24/09/2025 11:13

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet

Gần cuối tháng 9, Queensland (Bribane, Australia) lại trở thành điểm hẹn của hàng chục ngàn du khách khi Vietjet Redcliffe KiteFest 2025 chính thức diễn ra.

Trên bầu trời xanh thẳm, những cánh diều khổng lồ đến từ Australia, Malaysia, Trung Quốc, New Zealand và nhiều quốc gia khác cùng khoe sắc, tạo nên bức tranh đầy màu sắc, sống động và choáng ngợp.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 1.

Những cánh diều rực rỡ sắc màu bay trên bầu trời Queensland

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 2.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 3.

Sự kiện thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp các thành phố ở Australia cũng như trên thế giới đổ về tham dự

Du khách có thể bắt gặp những cánh diều hình cá voi dài hàng chục mét uốn lượn giữa mây, bạch tuộc khổng lồ với những xúc tu vươn dài như đang bơi giữa trời, rồng uy nghiêm uốn mình theo gió hay cả đàn chim sặc sỡ cùng bay cao. Mỗi khi gió lướt qua, bầu trời như bùng nổ sắc màu, kéo theo những tiếng reo hò, trầm trồ phấn khích từ khán giả.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 4.

Trẻ em thích thú vui đùa trong lễ hội

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 5.

Người dân địa phương và khách quốc tế trầm trồ khi lần đầu nhìn thấy chiếc dù khổng lồ

Không chỉ đứng nhìn, du khách được mời gọi trở thành một phần của lễ hội. Trẻ nhỏ tung tăng với những chiếc diều giấy tự làm từ workshop, các gia đình cùng nhau thả diều và lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, những nhóm bạn trẻ picnic tại Pelican Park vừa thưởng thức ẩm thực từ food truck vừa chia sẻ tiếng cười rộn rã. Với người dân bản địa và khách du lịch quốc tế, đây không chỉ là lễ hội mà còn là ngày hội gắn kết cộng đồng.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 6.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 7.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 8.

Màu đỏ đặc trưng của Vietjet nổi bật giữa Pelican Park

Mang tinh thần "Bay khắp thế giới, làm mới chính mình", lễ hội không chỉ là nơi thả diều mà còn là không gian để khám phá, trải nghiệm và ước mơ. Năm nay Vietjet góp phần tạo nên bầu không khí sôi động bằng những phần thưởng hấp dẫn như vé máy bay khứ hồi, voucher giảm giá vé lên đến 2.000.000 đồng và nhiều trò chơi tương tác bất ngờ, mang đến nhiều niềm vui cho du khách tham quan.

Du khách Australia mãn nhãn lễ hội diều và ưu đãi bay 0 đồng từ Vietjet- Ảnh 9.

Người dân địa phương tranh thủ check-in và thử vận may với trò chơi tương tác ngay tại gian hàng Vietjet

Đồng hành cùng lễ hội năm thứ hai liên tiếp, Vietjet tiếp tục sứ mệnh "chắp cánh ước mơ bay". Không chỉ đưa hành khách đến Australia, Vietjet còn mở ra hành trình bay khắp thế giới với hàng loạt điểm đến quốc tế. Đặc biệt, chương trình vé 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) đến Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth được mở bán trong khung giờ vàng 12h00 – 14h00 hàng ngày trên website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet, mang đến cơ hội bay xa với chi phí tiết kiệm cho hàng triệu hành khách.

T.Linh
từ khóa : VietJet, Australia, lễ hội diều, diều khổng lồ, người dân địa phương, khách quốc tế, vé máy bay
