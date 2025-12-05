Nhịp sống
05/12/2025 17:52

Shinhan Life Việt Nam hỗ trợ Làng trẻ em SOS tại Đà Nẵng và Huế

Shinhan Life Việt Nam đã có hơn 4 năm đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam với nhiều chương trình tài trợ thiết thực

Ngày 4-12, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) đã đến thăm và trao tặng thiết bị học tập, nhu yếu phẩm cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Làng trẻ em SOS Huế.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cùng nhân viên đã có buổi giao lưu ấm cúng với các em nhỏ ở hai Làng trẻ em SOS

Tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, công ty đã tặng 100 triệu đồng để thay thế và nâng cấp các thiết bị điện tử gia dụng như máy giặt, máy lọc nước, góp phần cải thiện cơ sở vật chất cho Làng.

Trong chuyến thăm Làng trẻ em SOS Huế, Shinhan Life Việt Nam đã trao tặng nhu yếu phẩm, thiết bị học tập… tổng giá trị gần 80 triệu đồng, nhằm chia sẻ kịp thời với Làng sau trận bão lũ vừa qua. Những món quà bằng hiện vật đã được Làng phân bổ cho các Nhà gia đình để trẻ sử dụng và ổn định sinh hoạt.

Ngoài ra, công ty cũng tặng 7 máy tính học tập cho 2 Làng trẻ em SOS, giúp các em có điều kiện tiếp cận đa dạng nguồn kiến thức, nâng cao hiệu quả học tập.

P. An
