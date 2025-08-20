Shinhan Finance thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính công ty

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-QLGS6 ngày 13 tháng 08 năm 2025 của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ ở chính công ty. Cụ thể, kể từ ngày 13-8-2025, Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam sẽ có thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 19, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - Số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Tầng 19, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - Số 15, đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Shinhan Finance rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục phục vụ Quý Khách hàng với đa dạng sản phẩm và chuẩn mực chất lượng dịch vụ mà Quý Khách hàng đã luôn mong đợi và hài lòng với Công ty.

Trân trọng!