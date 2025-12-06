SASCO được vinh danh “Ngôi sao CSI” và 10 năm liên tiếp TOP 10 Phát triển bền vững Việt Nam.

Với thành quả bền vững và vượt trội trong suốt một thập kỷ, SASCO vinh dự là một trong 11 doanh nghiệp được Ban tổ chức trao tặng cúp "Ngôi sao CSI" danh giá. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm và vị thế dẫn đầu của SASCO trong việc theo đuổi mô hình Phát triển bền vững.

Bà Tôn Nữ Diệu Trí – Phó Tổng Giám đốc SASCO đón nhận Ngôi sao CSI và chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2025.

Hành trình phát triển bền vững của SASCO được xây dựng trên mạch tư duy nhất quán, gắn kết các mục tiêu bền vững. Trong đó, mỗi dự án kinh doanh, mỗi bước đi của SASCO không chỉ xây dựng giá trị kinh tế, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn và bền vững, khẳng định vai trò tiên phong của SASCO trong việc kiến tạo tương lai xanh, bền vững tốt đẹp hơn.

Tinh thần "The New SASCO" - Tiên phong chinh phục

Năm 2025, SASCO ghi thêm nhiều dấu ấn đáng tự hào trên hành trình đổi mới phát triển. Trong thị trường cạnh tranh ngày một khốc liệt, tiêu chuẩn dịch vụ liên tục được tái định nghĩa, hành khách ngày càng tinh tế, SASCO định hình lối đi khác biệt bằng "bản sắc và đẳng cấp dịch vụ", mỗi người SASCO mang tinh thần nghệ nhân, mỗi không gian SASCO khắc họa tinh hoa văn hóa Việt Nam "CHẠM - KẾT NỐI TINH HOA VIỆT", mang đến hành khách những trải nghiệm hài lòng và cảm xúc trên hành trình đến Việt Nam.

Hệ sinh thái dịch vụ sân bay được nâng cấp toàn diện hướng đến chuẩn mực chuẩn quốc tế, đặc biệt SASCO là đơn vị đầu tiên đưa vào khai thác dịch vụ Phòng khách C, vận hành nhịp nhàng cùng Nhà ga T3 - cột mốc hạ tầng quan trọng của ngành Hàng không Việt Nam.

Công ty tăng cường liên kết & mở rộng hợp tác quốc tế gia tăng nguồn lực và công nghệ, sẵn sàng "đón đầu cơ hội – kiến tạo tinh hoa" tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Dự kiến ngày 22-12, SASCO và Airport Dimensions- Tập đoàn chuyên vận hành sân bay quốc tế sẽ cùng ra mắt Phòng chờ Rose Business Lounge phiên bản mới, đẳng cấp quốc tế.

Dự kiến 2025, SASCO hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và thiết lập các đỉnh tăng trưởng mới. SASCO giữ vững thế TOP 10 phát triển bền vững Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia và nhiều giải thưởng uy tín. Đặc biệt, thương hiệu nhánh được vinh danh giải thưởng quốc tế "The SENS SASCO- Phòng chờ Thương gia Tốt nhất Châu Á - PAX International Readership Awards"; L’Azure Resort & Spa được vinh danh tại World Luxury Hotel Awards 2025: "Luxury Family Beach Resort – chiến thắng cấp Quốc gia; Luxury Seaside Resort – chiến thắng cấp khu vực Đông Nam Á".

Phát huy sức mạnh Nguồn nhân lực, tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội.

Một trụ cột khác tạo nên sức mạnh bền vững của SASCO là nguồn nhân lực. SASCO xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nơi mỗi nhân viên được trao quyền để phát triển tối đa tiềm năng, không ngừng học hỏi và thăng tiến, trưởng thành trong nghề nghiệp cuộc sống. Văn hóa SASCO lan tỏa năng lượng tích cực, sự gắn kết, nơi mỗi nhân viên làm việc bằng tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào, nơi mỗi nỗ lực, sáng kiến của từng thành viên tạo nên giá trị khác biệt cho SASCO.

"Tiếng nói của người tiên phong" trở thành diễn đàn để người lao động được trao quyền và đóng góp cho sự phát triển bền vững.

Tinh thần tiên phong làm động lực để mỗi người SASCO thực thi trách nhiệm cộng đồng xã hội.



Từ 17 mục tiêu SDGs của Liên Hợp Quốc, SASCO ưu tiên những mục tiêu trọng tâm, sát với hoạt động doanh nghiệp và lan tỏa tầm ảnh hưởng trực tiếp, thiết thực đến cộng đồng.



Hướng đến thế hệ tương lai, SASCO tập trung hỗ trợ giáo dục, triển khai hàng trăm học bổng "Ươm những mầm xanh", "Nâng bước em tới trường" và "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã hỗ trợ hàng trăm học sinh, sinh viên vượt khó, tự tin bước vào giảng đường đại học.

Trách nhiệm với môi trường, những năm qua SASCO liên tục triển khai các hoạt động trồng rừng tại Cần Giờ, Đà Lạt trồng với hơn 9.000 cây xanh, góp phần nuôi dưỡng "lá phổi xanh" và tăng sức chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Trong sản xuất và vận hành, SASCO thúc đẩy tiêu dùng bền vững qua những sáng kiến Xanh với các hành động thiết thực như tái chế bã cà phê thành quà tặng, tối ưu năng lượng, giảm nhựa và ưu tiên vật liệu tự nhiên. Doanh nghiệp tiên phong hành động chống biến đổi khí hậu khi tham gia liên minh chống rác thải nhựa, triển khai chương trình "Ngừng lãng phí thức ăn, tiết kiệm nước sạch" và ngày hội tái chế "Green Day - Sunday", lan tỏa thói quen sống xanh từ nội bộ đến khách hàng, cộng đồng.

Chuyển đổi số toàn diện, hướng đến chinh phục những cột mốc mới

Website SASCO "One Touch – All Access" mở ra không gian số đa điểm, nơi hành khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ và thông tin sân bay chỉ với một chạm

Năm 2025, ghi nhận những nỗ lực phát triển xanh gắn liền với công nghệ và đổi mới sáng tạo của SASCO. Với những giải pháp thân thiện môi trường, cải tiến vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ, SASCO tạo ra những trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn cảm xúc và giá trị thiết thực hướng đến cộng đồng.

Trong bức tranh vĩ mô của ngành hàng không Việt Nam, năm 2026 tiếp tục bứt phá với những kỳ vọng mới. Tân Sơn Nhất tiếp tục được nâng cấp mạnh mẽ và Long Thành trở thành "hình mẫu mới" về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững, thông minh, là động lực phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đất nước. Điều này vừa là thách thức, vừa là cơ hội lịch sử để các doanh nghiệp dịch vụ phi hàng không tái định vị vai trò. Trong đó, SASCO xác định tầm nhìn kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ "Bản sắc tinh hoa Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế" ứng dụng công nghệ tiên tiến và xu hướng sân bay hiện đại để tạo nên những tiêu chuẩn mới và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đô thị sân bay tương lai.

Tổng Giám đốc SASCO, Ông Nguyễn Văn Hùng Cường nhấn mạnh "Mười năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Phát triển bền vững Việt Nam minh chứng rõ nét cho một hành trình kiên định doanh nghiệp; là lời cam kết của SASCO với khách hàng, cộng đồng, nhân viên, đối tác và ngành hàng không Việt Nam. Mỗi người SASCO tràn đầy khát vọng và niềm tin, là những đại sứ thương hiệu quốc gia nơi cửa ngõ hội nhập; sát vai cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam kiến tạo tương lai xanh trong kỷ nguyên vươn mình của ngành hàng không và đất nước".