Tiêu dùng
24/01/2026 11:13

Sắm Tết đủ đầy, an toàn, tiết kiệm tại siêu thị LOTTE MART

In bài viết

LOTTE MART đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn, giúp người tiêu dùng sắm Tết tiết kiệm trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Với thông điệp "Tết Đủ đầy - Tết Sum vầy - Tết Tiện lợi - Tết Xanh", LOTTE MART mong muốn mang đến mùa Tết trọn vẹn cho người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu chi tiêu. Đồng thời, hệ thống siêu thị cung cấp các giải pháp quà tặng và dịch vụ giao hàng tận nhà.

LOTTE MART sẵn sàng hàng Tết phục vụ người tiêu dùng

Từ nay đến hết 03-02-2026, LOTTE MART triển khai những chương trình khuyến mại đầu tiên tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi "Mã Đáo Săn Lộc". Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món Tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%. Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu giảm giá đến 32%.

LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng. Ngoài các mẫu giỏ quà truyền thống, siêu thị còn giới thiệu giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp.

Bên cạnh mua hàng trực tiếp tại siêu thị, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm Tết tại ứng dụng chợ trực tuyến LOTTE MART Online với chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng.

P. An
từ khóa : người tiêu dùng, hệ thống siêu thị, Lotte Mart
Hành trình “Bước chân chia sẻ” lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng

Hành trình “Bước chân chia sẻ” lan tỏa tinh thần chung tay vì cộng đồng

Nhịp sống 15:12

Chương trình Đi bộ Từ thiện Đinh Thiện Lý lần 21 –2026 dã tạo nên hành trình “Bước chân chia sẻ” đầy ý nghĩa, quyên góp được 2,3 tỉ đồng

Uniqlo ra mắt BST LifeWear xuân hè 2026

Uniqlo ra mắt BST LifeWear xuân hè 2026

Sản phẩm 11:26

Thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu Uniqlo ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2026 chủ đề “New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới”.

Yến sào Khánh Hòa đón đoàn quốc tế tham quan nhà máy Sanvinest

Yến sào Khánh Hòa đón đoàn quốc tế tham quan nhà máy Sanvinest

Doanh nghiệp 11:13

Các đại biểu đã tìm hiểu quy trình khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu

The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng

The Grand Manhattan tăng tốc về đích, chính thức cất nóc tháp cuối cùng

Thị trường 20:35

Ngày 23.1.2026, Novaland chính thức cất nóc tháp A1 – tháp cuối của The Grand Manhattan, dự án căn hộ – thương mại cao cấp tại trung tâm TP HCM.

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

BIDV và KN Holdings tăng cường hợp tác toàn diện hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng 20:12

Ngày 23-1 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn KN Holdings ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Techcombank điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Ngân hàng 16:00

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo về việc điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao đối với ông Phạm Quang Thắng và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Tòa nhà Handico Complex 3.10 - NO Lê Văn Lương triển khai cho thuê dịch vụ thương mại

Tòa nhà Handico Complex 3.10 - NO Lê Văn Lương triển khai cho thuê dịch vụ thương mại

Thị trường 12:00

Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội triển khai cho thuê diện tích dịch vụ thương mại, văn phòng.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn