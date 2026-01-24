Sắm Tết đủ đầy, an toàn, tiết kiệm tại siêu thị LOTTE MART

Với thông điệp "Tết Đủ đầy - Tết Sum vầy - Tết Tiện lợi - Tết Xanh", LOTTE MART mong muốn mang đến mùa Tết trọn vẹn cho người tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu chi tiêu. Đồng thời, hệ thống siêu thị cung cấp các giải pháp quà tặng và dịch vụ giao hàng tận nhà.

LOTTE MART sẵn sàng hàng Tết phục vụ người tiêu dùng

Từ nay đến hết 03-02-2026, LOTTE MART triển khai những chương trình khuyến mại đầu tiên tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi "Mã Đáo Săn Lộc". Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món Tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%. Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu giảm giá đến 32%.

LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng. Ngoài các mẫu giỏ quà truyền thống, siêu thị còn giới thiệu giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp.

Bên cạnh mua hàng trực tiếp tại siêu thị, khách hàng có thể dễ dàng mua sắm Tết tại ứng dụng chợ trực tuyến LOTTE MART Online với chính sách miễn phí giao hàng cho đơn từ 150.000 đồng.