NOXH chất lượng cao từ hình mẫu Singapore

Bài học từ hình mẫu NOXH Singapore

Dù nằm trong nhóm những thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, quốc đảo Singapore vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu nhà ở trên 90%. Thành công đó đến từ mô hình NOXH do Cơ quan Phát triển nhà ở Singapore (HDB) triển khai từ những năm 1960, trong bối cảnh quốc đảo đối mặt với áp lực dân số và quỹ đất hạn chế. Các khu nhà này được thiết kế với không gian sống tiện nghi, kết nối thuận tiện để hình thành cộng đồng dân cư ổn định, tạo nền tảng cho an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Tại Việt Nam, Kim Oanh Land là một trong những thương hiệu bất động sản tiên phong theo đuổi định hướng phát triển NOXH chất lượng cao với chuỗi dự án K-Home lấy Singapore làm hình mẫu tham chiếu. Theo đại diện doanh nghiệp, Kim Oanh Land đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ phát triển khoảng 40.000 căn NOXH theo chuẩn Singapore tại Việt Nam.

Không gian sống hiện đại tại căn hộ K-Home Apartment, thuộc đô thị nhà ở xã hội K-Home New City

Năm 2025, Kim Oanh Land đã triển khai thành công dự án đô thị NOXH chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam K-Home New City với 3.310 sản phẩm được hấp thụ trong 6 tháng. Cùng đó là khởi công đồng loạt 4 dự án thuộc chuỗi K-Home gồm K-Home Cityview, K-Home Avenue, K-Home Midtown và K-Home Skyview, dự kiến cung cấp hơn 7.000 sản phẩm ra thị trường. Với những kết quả này, Kim Oanh Land đã được vinh danh ở hạng mục Best Affordable Residential Developer tại Giải thưởng Bất động sản châu Á 2025 do PropertyGuru tổ chức.

Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2026, Kim Oanh Land sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường khoảng 5.400 căn hộ.

Đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận

Định hướng phát triển NOXH chuẩn Singapore của K-Home đã được giới chuyên môn ghi nhận khi thương hiệu này đạt giải Nhất cuộc thi "Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững" do Bộ Xây dựng chỉ đạo, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì tổ chức năm 2025.

Phối cảnh dự kiến của K-Home Avenue, dự án đạt giải nhất cuộc thi "Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững"

Các dự án mang thương hiệu K-Home được phát triển theo tư duy hệ sinh thái, kế thừa trực tiếp những nguyên lý cốt lõi của mô hình NOXH Singapore. Về thiết kế, các khu nhà được tổ chức với mật độ hợp lý, ưu tiên thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Các khối nhà bố trí "thuận tự nhiên" nhằm giảm hấp thụ nhiệt, cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống. Triết lý xuyên suốt của K-Home là tối ưu công năng, tận dụng hiệu quả từng mét vuông diện tích, nhưng vẫn đảm bảo thông gió và ánh sáng tự nhiên.

Không gian sinh hoạt cộng đồng, các mảng xanh được bố trí đan xen trong tổng thể dự án, đóng vai trò kết nối cư dân, khuyến khích các hoạt động ngoài trời và nâng cao đời sống tinh thần – một đặc trưng quen thuộc của các khu NOXH tại Singapore. Cùng với đó là hệ thống tiện ích phục vụ đời sống và gắn kết cộng đồng như công viên, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao ngoài trời… tạo nên chuỗi trải nghiệm sống liền mạch cho cư dân.

Dù là NOXH nhưng đa số các dự án mang thương hiệu K-Home được quy hoạch nhiều tiện ích hiện đại như hồ bơi, trường học, khu thể thao, khu BBQ…

Bên cạnh yếu tố quy hoạch và thiết kế, Kim Oanh Land còn chú trọng đến vật liệu, công nghệ và giải pháp thi công. Doanh nghiệp đang nghiên cứu áp dụng công nghệ xây dựng bê tông đúc sẵn (precast) nhằm kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các công trình, rút ngắn tiến độ và giảm lãng phí vật liệu. Giải pháp này không chỉ giúp tối ưu chi phí, mà còn góp phần giảm tác động môi trường – yếu tố ngày càng được quan tâm trong phát triển đô thị bền vững.

Song song đó, chuỗi NOXH K-Home được định hướng vận hành theo mô hình đô thị thông minh, với sự tham gia của liên danh K-City – đơn vị ứng dụng các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và robot tự hành trong quản lý vận hành bất động sản. Các hệ thống số hóa giúp giám sát đồng bộ từ an ninh, phòng cháy chữa cháy đến các tiện ích chung, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho cư dân.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển NOXH để đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động và gia đình trẻ, những mô hình như K-Home được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi tư duy trong việc phát triển NOXH tại Việt Nam. Mô hình NOXH được phát triển bài bản, có quy hoạch, tiện ích và chất lượng sống rõ ràng, bài toán an cư không chỉ được giải quyết về mặt số lượng, mà còn tạo nền tảng cho sự ổn định xã hội và phát triển đô thị dài hạn.