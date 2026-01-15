Giỏ quà Tết xanh và đa dạng phân khúc tại LOTTE MART

Bên cạnh giỏ quà truyền thống, xu hướng quà Tết 2026 ghi nhận sự gia tăng của các giỏ quà thực phẩm cao cấp và giỏ quà "xanh", đề cao tính thiết thực và tốt cho sức khỏe.

Các giỏ quà Tết sản phẩm trái cây, rau củ, được bày bán nhiều hơn tại LOTTE MART

Là điểm đến mua sắm Tết tin cậy của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, LOTTE MART mang đến giải pháp quà Tết trọn gói với mức giá trải dài từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng từ bình dân đến cao cấp.

Song song đó, dòng Thẻ quà tặng LOTTE MART với mệnh giá linh hoạt từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng tiếp tục được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế sang trọng, tiện lợi và phù hợp cho nhiều đối tượng nhận quà. Đặc biệt, chính sách ưu đãi dành cho đơn hàng lớn và đặt sớm là điểm cộng lớn cho khách hàng doanh nghiệp.

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong giải pháp quà Tết 2026 tại LOTTE MART là việc đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc chất lượng cao vào các giỏ quà cao cấp - phân khúc đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm mua tặng đối tác, khách hàng.