10/11/2025

Saigon Co.op: Ứng phó cứu trợ kịp thời, bình ổn hàng hóa

Saigon Co.op huy động hơn 800 điểm bán, kho vệ tinh và hệ thống hậu cần toàn quốc điều phối hàng hóa thiết yếu đến các "vùng đỏ" kịp thời

Ngay sau bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, gây mưa lớn, mất điện và chia cắt giao thông nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã huy động hơn 800 điểm bán, kho vệ tinh và hệ thống hậu cần toàn quốc đưa hàng hóa thiết yếu đến các "vùng đỏ" kịp thời, bảo đảm nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống phục vụ người dân.

Sẻ chia kịp thời

Trong những ngày bão hoành hành, các chuyến xe giao hàng của hệ thống Co.opmart tại miền Trung và Tây Nguyên nối dài trên những tuyến đường ngập nước, trơn trượt, mang theo hàng hóa thiết yếu đến các khu vực bị ảnh hưởng. Màu áo xanh Co.opmart hiện diện giữa tâm bão – vừa bảo đảm nguồn cung, vừa sẻ chia cùng bà con vượt qua khó khăn.

Co.opmart Quảng Bình cứu trợ đồng bào bị chia cắt do bão lũ

Sáng 9-11-2025, Co.opmart Huế phối hợp Liên minh Hợp tác xã TP. Huế trao 200 phần quà cho bà con phường Hóa Châu. Dự kiến ngày 11-11-2025, siêu thị sẽ cùng Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ phường Phong Dinh và các khu vực còn bị ảnh hưởng nặng.

Cùng thời điểm, Co.opmart Quy Nhơn tổ chức đoàn cứu trợ khẩn đến xã Ngô Mây (Gia Lai) – trao 100 phần quà cho các hộ dân bị tốc mái, mất trắng tài sản. Từ lúc bão bắt đầu hoành hành, siêu thị đã nhanh chóng bố trí khu nghỉ tạm, cung cấp điện sạc miễn phí và hỗ trợ nước nóng cho người dân trong những ngày mất điện kéo dài.

Co.opmart Tam Kỳ trao quà gồm các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn

Sáng 10-11-2025, Co.opmart Tam Kỳ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tam Kỳ trao 100 phần quà gồm các mặt hàng thiết yếu cho bà con xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng, góp phần kịp thời san sẻ khó khăn, ổn định đời sống cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống Co.opmart.

Vững vàng bình ổn

Từ cuối tháng 9, ba cơn bão lớn liên tiếp đã gây mưa lũ kéo dài, làm hư hại hàng chục nghìn hecta rau củ và gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản. Nhiều mặt hàng thiết yếu như rau củ, hải sản, thịt heo tại các chợ truyền thống tăng giá 30–50% do nguồn cung giảm và chi phí logistics tăng cao.

Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, các điểm bán của Saigon Co.op tại miền Trung, gồm Co.opmart Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, Sơn Trà và hệ thống Co.op Food, Co.op Smile… vẫn duy trì giá ổn định, bảo đảm hàng hóa dồi dào, tăng ưu đãi để sẻ chia cùng người dân. Nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt heo, thủy hải sản, trứng… luôn được bổ sung đầy đủ hàng ngày.

Co.opmart Quy Nhơn duy trì hàng hóa dồi dào, bình ổn giá

Không chỉ tập trung cứu trợ tại vùng bão lũ, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc vẫn duy trì chính sách bình ổn giá cho nhóm hàng thiết yếu nhằm giúp giảm áp lực chi tiêu cho người dân, củng cố niềm tin tiêu dùng trong bối cảnh nguồn cung còn biến động.

PV
