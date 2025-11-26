Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống

Sau đợt mưa lũ lịch sử, thị trường cuối tháng 11 ghi nhận nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm, hàng tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh. Trước diễn biến này, Saigon Co.op đã khẩn cấp kích hoạt gói trợ giá chuyên biệt kèm chương trình bán hàng không lợi nhuận, tập trung hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa và Gia Lai, nhằm giữ ổn định giá bán, cùng bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Giữ mạch cung ứng thông suốt

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến Quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột… chuỗi Co.op Food tại Phú Yên được tiếp vận 24/7 từ TP HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ. Chính nhờ vậy, hàng trăm ngàn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con.

Co.opmart Tuy Hòa linh hoạt dùng xe tải nhỏ vận chuyển hàng vào điểm ngập

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày nước lũ dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất.

Co.opmart Nha Trang tăng cường nhân lực phục vụ người dân

Trợ giá đặc biệt

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung – Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo hai nguyên tắc: bảo đảm đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Hệ thống kho dự phòng duy trì điều phối liên tục, bảo đảm luôn có đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ

Các nhóm sản phẩm được giảm sâu, theo đúng nhu cầu thực địa:

Thực phẩm tươi sống: giảm 30 – 40% đến ngày 30-11; tăng chuyến rau – củ từ TP HCM, đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía Nam ra miền Trung để giữ giá ổn định.

Hóa phẩm vệ sinh: giảm đến 49,9% đến ngày 03-12, phục vụ nhu cầu khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa.

Chăm sóc cá nhân: từ nay đến ngày 03-12, sữa tắm, dầu gội – xả, khăn giấy khô/ướt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… được áp dụng trợ giá bổ sung trên nền giá đã khuyến mãi, kết hợp ưu đãi "đa tầng" như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, cùng các combo tiện lợi: nước giặt – xả, nước lau sàn – nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu – nước lau bếp… nhằm giúp người dân tái thiết sinh hoạt trong điều kiện an toàn, vệ sinh, đồng thời tiết kiệm đến 52%.

Đồ gia dụng: giảm đến 50% đến ngày 03-12, hỗ trợ người dân thay thế vật dụng hư hỏng.

Dụng cụ học tập: giảm 35% đến ngày 03-12, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường.

Chăn – gối – mền – giày dép: được trợ giá xuyên suốt đến ngày 23-12 đáp ứng nhu cầu cho mùa mưa lạnh miền Trung, trong đó nhiều combo thiết thực cho gia đình chỉ từ 109.000 đồng như: bộ 2 gối – mùng – mền giảm 44%; gối – mền giảm 55%; và gối – mùng – mền giảm đến 62%...

Trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tăng mạnh thu mua từ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, vận hành mô hình "luân phiên nhanh" để rút ngắn thời gian đưa hàng lên kệ, giữ giá ổn định, hạn chế tác động từ thị trường tự do.

Co.opmart Buôn Mê Thuột phối hợp với các cơ quan chức năng, điều phối kịp thời tiếp ứng nhu yếu phẩm cho các vùng bị ảnh hưởng

"Điểm tựa" của cộng đồng

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm "trạm an sinh" cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai, TP Huế, TP Đà Nẵng… và tiếp tục đến với các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy khi các siêu thị chủ động chi viện nhân sự lẫn hàng hóa, cán bộ – nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ điểm bán vùng phong tỏa. Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đã đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng các tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.