Doanh nghiệp
26/11/2025 15:47

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống

In bài viết

Saigon Co.op tung gói trợ giá, bán hàng không lợi nhuận cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử

Sau đợt mưa lũ lịch sử, thị trường cuối tháng 11 ghi nhận nguồn cung thiết yếu chững lại, trong khi nhu cầu thực phẩm, hàng tươi sống, hóa phẩm vệ sinh và đồ dùng phục hồi tổ ấm tăng mạnh. Trước diễn biến này, Saigon Co.op đã khẩn cấp kích hoạt gói trợ giá chuyên biệt kèm chương trình bán hàng không lợi nhuận, tập trung hỗ trợ người dân tại Khánh Hòa và Gia Lai, nhằm giữ ổn định giá bán, cùng bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Giữ mạch cung ứng thông suốt

Nhờ chuẩn bị sớm, khi các tuyến Quốc lộ 1, 19, 25 bị chia cắt, hệ thống siêu thị vẫn duy trì nhịp bán hàng và cung ứng ổn định. Co.opmart Nha Trang, Tuy Hòa, Cam Ranh, An Nhơn, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột… chuỗi Co.op Food tại Phú Yên được tiếp vận 24/7 từ TP HCM và các khu vực lân cận, giúp mỗi điểm bán duy trì đến 200% lượng hàng so với ngày thường, ngăn đứt gãy nguồn cung và sốt giá cục bộ. Chính nhờ vậy, hàng trăm ngàn suất hàng nhu yếu đã được khẩn cấp điều phối đến các cơ quan, đoàn thể trong những ngày đỉnh lũ, kịp thời tiếp sức cho bà con.

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống - Ảnh 1.

Co.opmart Tuy Hòa linh hoạt dùng xe tải nhỏ vận chuyển hàng vào điểm ngập

Đặc biệt, Co.opmart Nha Trang trở thành điểm cung ứng duy nhất còn hoạt động khi chợ truyền thống và nhiều siêu thị lân cận ở Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa trong những ngày nước lũ dâng cao. Mỗi ngày siêu thị phục vụ hơn 10.000 lượt khách, toàn bộ nhân sự vận hành 100% công suất.

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống - Ảnh 2.

Co.opmart Nha Trang tăng cường nhân lực phục vụ người dân

Trợ giá đặc biệt

Bên cạnh nhiệm vụ giữ ổn định thị trường, Saigon Co.op triển khai gói trợ giá kèm bán hàng không lợi nhuận, ưu tiên các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho quá trình phục hồi sau lũ tại miền Trung – Tây Nguyên. Các Co.opmart Tuy Hòa, An Nhơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh… vận hành theo hai nguyên tắc: bảo đảm đủ hàng và bán hàng giá vốn, không lợi nhuận.

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống - Ảnh 3.

Hệ thống kho dự phòng duy trì điều phối liên tục, bảo đảm luôn có đủ hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ

Các nhóm sản phẩm được giảm sâu, theo đúng nhu cầu thực địa:

Thực phẩm tươi sống: giảm 30 – 40% đến ngày 30-11; tăng chuyến rau – củ từ TP HCM, đưa hải sản từ Cần Giờ và các vùng biển phía Nam ra miền Trung để giữ giá ổn định. 

Hóa phẩm vệ sinh: giảm đến 49,9% đến ngày 03-12, phục vụ nhu cầu khử khuẩn, vệ sinh nhà cửa. 

Chăm sóc cá nhân: từ nay đến ngày 03-12, sữa tắm, dầu gội – xả, khăn giấy khô/ướt, giấy vệ sinh, băng vệ sinh… được áp dụng trợ giá bổ sung trên nền giá đã khuyến mãi, kết hợp ưu đãi "đa tầng" như mua 1 tặng 1, mua 2 tính tiền 1, cùng các combo tiện lợi: nước giặt – xả, nước lau sàn – nước rửa chén, gel tẩy bồn cầu – nước lau bếp… nhằm giúp người dân tái thiết sinh hoạt trong điều kiện an toàn, vệ sinh, đồng thời tiết kiệm đến 52%. 

Đồ gia dụng: giảm đến 50% đến ngày 03-12, hỗ trợ người dân thay thế vật dụng hư hỏng. 

Dụng cụ học tập: giảm 35% đến ngày 03-12, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường. 

Chăn – gối – mền – giày dép: được trợ giá xuyên suốt đến ngày 23-12 đáp ứng nhu cầu cho mùa mưa lạnh miền Trung, trong đó nhiều combo thiết thực cho gia đình chỉ từ 109.000 đồng như: bộ 2 gối – mùng – mền giảm 44%; gối – mền giảm 55%; và gối – mùng – mền giảm đến 62%...

Trên toàn hệ thống, Saigon Co.op tăng mạnh thu mua từ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, vận hành mô hình "luân phiên nhanh" để rút ngắn thời gian đưa hàng lên kệ, giữ giá ổn định, hạn chế tác động từ thị trường tự do.

Saigon Co.op cùng bà con miền Trung - Tây Nguyên tái thiết cuộc sống - Ảnh 4.

Co.opmart Buôn Mê Thuột phối hợp với các cơ quan chức năng, điều phối kịp thời tiếp ứng nhu yếu phẩm cho các vùng bị ảnh hưởng

"Điểm tựa" của cộng đồng

Tại vùng tâm lũ, các Co.opmart và Co.op Food được trưng dụng làm "trạm an sinh" cung cấp nơi trú tạm, nước uống, điện và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hơn 15.000 cán bộ nhân viên đồng loạt tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc. Gói cứu trợ Co.op Cares đã tiếp cận hơn 1.000 hộ dân tại Gia Lai, TP Huế, TP Đà Nẵng… và tiếp tục đến với các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy khi các siêu thị chủ động chi viện nhân sự lẫn hàng hóa, cán bộ – nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hỗ trợ điểm bán vùng phong tỏa. Lãnh đạo Saigon Co.op cũng đã đến từng điểm bị ảnh hưởng để động viên và khen thưởng các tập thể bám trụ trong điều kiện khắc nghiệt.

từ khóa : Saigon Co.op, hỗ trợ học sinh, hệ thống siêu thị, Gia Lai, Co.op Food, nước lũ dâng cao, Co.opmart
Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Nam A Bank “hiến kế” 3 mũi nhọn tài chính xanh thu hút vốn ngoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Sản xuất - Kinh doanh 16:39

Diễn đàn diễn ra từ ngày 25-27.11 tại TP HCM với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. NNam A Bank tham gia với vai trò là doanh nghiệp đồng hành.

Giải mã sức hút từ cuộc thi ‘A.I Thực chiến’ vừa lên sóng truyền hình

Giải mã sức hút từ cuộc thi ‘A.I Thực chiến’ vừa lên sóng truyền hình

Giáo dục - Cộng đồng 16:38

‘A.I Thực chiến’ hấp dẫn khán giả truyền hình khi mục tiêu sáng kiến và các giải pháp AI với khả năng ứng dụng cao được kỳ vọng sẽ sớm đưa vào thực tế

Yến sào Khánh Hòa tham gia cứu hộ, cứu trợ kịp thời cho bà con và CB-CNV vùng ngập lũ

Yến sào Khánh Hòa tham gia cứu hộ, cứu trợ kịp thời cho bà con và CB-CNV vùng ngập lũ

Nhịp sống 15:48

Giữa thời điểm cấp bách, Yến sào Khánh Hòa huy động lực lượng, không quản hiểm nguy hỗ trợ bà con và CB-CNV sớm vượt qua ảnh hưởng của mưa lũ.

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Người dân TP HCM tham quan mô hình xử lý rác hiện đại của VWS

Doanh nghiệp 15:47

VWS triển lãm mô hình xử lý rác hiện đại, người dân TP HCM hào hứng tham quan tìm hiểu quy trình phân loại, xử lý và tái chế rác

TEA CONNECT - Biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

TEA CONNECT - Biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế

Thị trường 11:08

Nghệ thuật trà đang trở thành dấu ấn của ngoại giao mềm, nơi những cuộc gặp gỡ mở ra cơ hội đối thoại, những ý tưởng lớn khởi nguồn với tinh thần cởi mở

Địa chỉ tin cậy dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Địa chỉ tin cậy dành cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhịp sống 08:00

Người lao động khi đến Trung tâm DVVL TP HCM hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được nhân viên tư vấn tận tình, thủ tục đơn giản

Ra mắt ứng dụng Sun PhuQuoc Airways với ưu đãi 20% giá vé mọi chặng bay

Ra mắt ứng dụng Sun PhuQuoc Airways với ưu đãi 20% giá vé mọi chặng bay

Sản xuất - Kinh doanh 08:00

Ngày 26-11-2025, Sun PhuQuoc Airways chính thức ra mắt Sun PhuQuoc Airways app.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn