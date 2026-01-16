SABECO khởi động chiến dịch “Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền”

Sự kiện được SABECO phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Biên phòng, đánh dấu bước chuyển mới khi SABECO lần đầu tiên đưa chương trình Tết thường niên trở thành một nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam.

Khởi nguồn từ "vị Tết" – Hành trình tôn vinh đa dạng văn hóa Việt

Với người Việt, Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là tổng hòa của những giá trị văn hóa lâu đời: từ phong tục, nghi lễ, ẩm thực đến không khí sum vầy và những khoảnh khắc sẻ chia. Mỗi vùng miền mang một "vị Tết" riêng, tạo nên bản sắc độc đáo, nhưng khi cùng hội tụ trong không khí Tết chung, đó chính là lúc tinh thần gắn kết được cảm nhận trọn vẹn nhất.

Thấu hiểu tinh thần ấy, SABECO khởi xướng chiến dịch "Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền" với mong muốn kết nối những sắc thái văn hóa khác nhau thành một trải nghiệm Tết chung, nơi mọi người dân đều cảm nhận được sự thuộc về, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trong khuôn khổ chiến dịch, từ ngày 10-1 đến 8-2-2026, SABECO tổ chức chuỗi hoạt động trao quà Tết và giao lưu văn hóa tại 16 tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi điểm đến là một "điểm hẹn kết nối", nơi con người, câu chuyện và giá trị văn hóa bản địa cùng hội tụ, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết trong cùng một mùa Tết chung. Đắk Lắk là điểm khởi đầu của hành trình, tiếp đó là tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11-1-2026.

Tại sự kiện, SABECO mang đến 7 không gian trải nghiệm "vị Tết", tái hiện những sắc thái quen thuộc và giàu cảm xúc của ngày Tết cổ truyền. Hành trình bắt đầu với "Vị Khai Xuân", nơi người dân check-in, tham gia trò chơi dân gian và khám phá nét văn hóa địa phương. "Vị Lộc May Mắn" là không gian viết điều ước, hái lộc xuân, gửi gắm hy vọng về một năm mới an lành. Trong khi đó, "Vị Hỷ Rộn Ràng" giúp người tham dự lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy qua các khung hình Tết.

SABECO kêu gọi người dân Hòa Hiệp chia sẻ hình ảnh, câu chuyện đón Tết trên mạng xã hội với hashtag #ChungViTetViet

Những giá trị truyền thống tiếp tục được tái hiện tại "Vị Tết Đậm Đà Từ Muôn Vẻ" với hoạt động xin chữ Ông Đồ cùng bia 333, hay tại "Tỏa Vị Gắn Kết" cùng Bia Saigon Lager thông qua các mini game tương tác lấy cảm hứng từ ca hát, nâng ly chúc Tết và trao gửi lời chúc đầu năm. Đặc biệt, "Vị Phúc Sum Vầy" mang đến trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, xếp mâm cỗ Tết – những hình ảnh biểu trưng cho tinh thần đoàn viên và gắn bó gia đình.

Điểm nhấn của chiến dịch là không gian "Vị Tết Gắn Kết", nơi chương trình vượt ra khỏi ranh giới địa lý của các điểm tổ chức để kết nối người dân trên khắp 34 tỉnh, thành. Thông qua hoạt động chia sẻ hình ảnh, câu chuyện đón Tết tại các sự kiện cộng đồng và trên mạng xã hội với hashtag #ChungViTetViet, một bức tranh Tết chung đa sắc màu đã được tạo nên, phản ánh cách Tết được cảm nhận và trân trọng theo những cách rất riêng nhưng đầy ý nghĩa.

Ngày 10 và 11-1, 900 phần quà đã được trao tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, mang theo thông điệp đem đến một mùa Tết đầm ấm, trọn vẹn cho những người còn nhiều khó khăn.

Mang vị Tết đến gần hơn với muôn miền

Song song với các hoạt động văn hóa, SABECO phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Biên phòng trao tặng 6.500 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và ven biển. Riêng trong hai ngày 10 và 11/1, 900 phần quà đã được trao tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, mang theo thông điệp "Chung Vị Tết Việt" cùng mong muốn mang đến một mùa Tết đầm ấm, trọn vẹn cho những người còn nhiều khó khăn.

"Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất cho người dân và lực lượng tuyến đầu, mà quan trọng hơn là thể hiện sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội trong dịp Tết cổ truyền. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc," ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ.

Hoạt động gắn kết cộng đồng được người dân hưởng ứng.

Về phía doanh nghiệp, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, nhấn mạnh: "Trong suốt 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO luôn không ngừng đổi mới để phát triển, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt. Thông qua chiến dịch ‘Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền’, chúng tôi mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này.

Với cách tiếp cận lấy con người làm trọng tâm, chiến dịch không chỉ tôn vinh văn hóa Việt mà còn thể hiện vai trò của SABECO như một doanh nghiệp bền bỉ chung tay kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết trong mùa Tết cổ truyền.