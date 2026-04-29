Thị trường
29/04/2026 19:30

Rohto - Mentholatum Việt Nam truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ trong hành trình 30 năm rực rỡ.

Hành trình Rohto-Mentholatum Việt Nam 30 năm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận công nghệ hiện đại thông qua chuỗi sự kiện đặc sắc.

Nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế, tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại cũng như tìm hiểu cách doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường trong ngành Dược mỹ phẩm, Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam triển khai chương trình "Hành trình Rohto 30 năm – Truyền cảm hứng cho những tài năng tương lai"

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp, được phối hợp tổ chức cùng 03 trường đại học tại TP HCM, dành cho sinh viên các khối ngành Khoa học, Kỹ thuật và Kinh tế.

Cụ thể, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM chương trình diễn ra vào ngày 23 và 27-3-2026. Tại Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP HCM, hoạt động dành cho sinh viên khối ngành Kinh tế tổ chức ngày 30-3-2026 và khối ngành Khoa học, Kỹ thuật vào ngày 3-4-2026. Trong khi đó, tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM, chương trình được tổ chức vào ngày 1 và 16-4-2026.

Thông qua hoạt động này, Rohto-Mentholatum Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp cho cộng đồng với các nội dung thiết thực, hữu ích, khơi dậy niềm đam mê công việc cho các tài năng trẻ trong tương lai với những hoạt động nổi bật như:

Insights Workshop – Hội thảo chuyên sâu

Các workshop chuyên đề giúp sinh viên tìm hiểu cách các kiến thức chuyên ngành được ứng dụng trong thực tế doanh nghiệp – từ nghiên cứu, sản xuất đến xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường trong ngành Dược mỹ phẩm

Inspirational Sharing – Chia sẻ truyền cảm hứng

Phần chia sẻ truyền cảm hứng từ Tổng Giám đốc Rohto-Mentholatum Việt Nam, mang đến góc nhìn thực tế về hành trình phát triển của doanh nghiệp, triết lý lãnh đạo cũng như những bài học nghề nghiệp dành cho thế hệ trẻ.

Career Orientation – Hướng nghiệp

Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, marketing, kinh doanh và chuỗi cung ứng, cùng những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Factory Tour – Tham quan nhà máy

Sinh viên có cơ hội tham quan trực tiếp nhà máy Rohto Vietnam Techno Center, tìm hiểu quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường làm việc tại doanh nghiệp.

Rohto-Mentholatum Việt Nam hy vọng mỗi sinh viên tham gia chương trình sẽ tiếp cận thêm kiến thức thực tiễn, đồng thời tìm thấy nguồn cảm hứng và định hướng rõ ràng hơn cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai của mình, đóng góp vào sự phát triển vì một Việt Nam khỏe đẹp, như cam kết của chúng tôi trong hành trình 30 năm đồng hành và phát triển tại Việt Nam.

Rohto-Mentholatum VN cùng người dân Cần Thơ phát động chiến dịch đẩy lùi sốt xuất huyết

Ngày 21-7, tại Trung tâm sinh hoạt Thanh Thiếu nhi quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, nhãn hàng Remos thuộc Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Phụ nữ Cần Thơ phát động chiến dịch 3 KHÔNG - "KHÔNG LĂNG QUĂNG, KHÔNG MUỖI, KHÔNG CÁC DỊCH BỆNH DO MUỖI"

PV
từ khóa : Rohto
