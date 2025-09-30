Thị trường
30/09/2025 08:00

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư

In bài viết

Dòng vốn đầu tư đang quay lại với bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án sắp vận hành có pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác lợi nhuận được ưu tiên chọn lựa.

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư- Ảnh 1.

Giai đoạn chuẩn bị bàn giao, vận hành được xem là thời điểm an toàn cho nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng 2025 - Ảnh: DNCC

Khi niềm tin được củng cố bởi những giá trị hiện hữu

Sau nhiều năm gián đoạn, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu ghi nhận sự trở lại của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn là yếu tố chi phối, khi nhiều người lựa chọn kênh đầu tư đảm bảo giá trị hiện hữu, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác lợi nhuận.

Theo các chuyên gia, giai đoạn "sắp vận hành" là thời điểm an toàn để nhà đầu tư quyết định sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng.

Thứ nhất, pháp lý và tiến độ xây dựng thường là hai rào cản lớn nhất khiến nhiều người mua do dự. Với resort đã hoàn tất xây dựng, những yếu tố này gần như được loại bỏ. Nhà đầu tư nhận thấy rõ sản phẩm hữu hình, sẵn sàng bàn giao, qua đó an tâm hơn khi ra quyết định.

Thứ hai, đầu tư vào giai đoạn sắp vận hành đồng nghĩa với việc rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi. Thay vì phải mất 3-5 năm để dự án hình thành, nhà đầu tư có thể nhanh chóng khai thác lợi nhuận ngay khi dự án vận hành chính thức.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những cột mốc tăng giá đáng kể. Thực tế cho thấy, giá trị bất động sản nghỉ dưỡng thường ghi nhận một nhịp tăng mạnh ngay sau khi dự án chính thức đi vào vận hành. Đây là thời điểm thị trường công nhận giá trị thực tế của sản phẩm thông qua hoạt động khai thác, thay vì chỉ là kỳ vọng.

Có thể nói, resort sắp vận hành là sự kết hợp của cả hai yếu tố: an toàn vốn và cơ hội sinh lời kép, vừa nhờ dòng tiền khai thác, vừa nhờ biên độ tăng giá tài sản.

Lợi thế của resort sắp vận hành gần sân bay Long Thành

Tại thị trường nghỉ dưỡng phía Nam, khu vực xung quanh sân bay Long Thành đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhờ khả năng tiếp cận thuận tiện và tiềm năng du lịch tăng trưởng. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm những sản phẩm sắp vận hành, vừa hiện hữu vừa có khả năng khai thác lợi nhuận sớm, để đón đầu làn sóng tăng trưởng của khu vực.

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư- Ảnh 2.

Long Hải là điểm du lịch tiềm năng, chỉ cách sân bay Long Thành hơn 40 phút di chuyển - Ảnh: DNCC

Trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí này, Charm Resort Long Hải được chú ý nhờ vị trí chiến lược và tiến độ sắp hoàn thiện. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường ven biển Võ Thị Sáu, liền kề phố đi bộ xã Long Hải, cách sân bay Long Thành chỉ hơn 40 phút.

Với kế hoạch bàn giao vào cuối năm nay và vận hành từ đầu 2026, Charm Resort Long Hải khai thác gần như đồng thời với thời điểm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đưa vào hoạt động, rút ngắn hành trình từ TP HCM và miền Tây, tạo cơ hội tiếp cận đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư- Ảnh 3.

Toàn cảnh Charm Resort Long Hải sắp bàn giao - Ảnh: DNCC

Long Hải vốn nổi bật với cảnh quan rừng biển nguyên sơ, giàu giá trị văn hóa - những yếu tố được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích khi khám phá Việt Nam.

Tuy nhiên, khu vực này thiếu dự án nghỉ dưỡng cao cấp, tạo khoảng trống trên thị trường mà Charm Resort Long Hải có thể tận dụng. Bối cảnh cạnh tranh thấp trong phân khúc cao cấp giúp dự án có thể đạt công suất khai thác cao, giảm thiểu rủi ro vận hành.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Charm Resort Long Hải được vận hành bởi Vienna House by Wyndham - thương hiệu uy tín với nhiều kinh nghiệm quản lý các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Khi hạ tầng giao thông khu vực hoàn thiện, Charm Resort Long Hải dự kiến sẽ có dòng khách ổn định và ghi nhận giá trị tài sản tăng đều theo thời gian, khẳng định vị thế nổi bật trong phân khúc resort biển phía Nam.

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư- Ảnh 4.Charm Resort Long Hải ký kết đối tác phân phối, sẵn sàng đón vận hội mới từ hạ tầng

Vừa qua, Charm Resort Long Hải tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với 6 đại lý phân phối, chuẩn bị mở bán giai đoạn cuối trước khi đi vào vận hành chính thức.

PV

