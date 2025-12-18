Sản xuất - Kinh doanh
18/12/2025 21:33

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người lao động dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Ngày 18-12-2025, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, kiểm tra và động viên NLĐ đang thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Cùng đi có ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án

Tại cửa Bắc hầm Bình Đê, đại diện nhà thầu đã báo cáo quá trình hoàn thành dự án. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km là đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỉ đồng, đi qua tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và và tỉnh Gia Lai (27,7km), do Ban Quản lý dự án 2 là chủ đầu tư và liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhiệm thi công. Sau gần 3 năm thi công, nay dự án đã hoàn thành để khánh thành đồng loạt cùng hơn 234 công trình, dự án khắp cả nước ngày 19-12, vượt tiến độ 8 tháng.

Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu, Ban Quản lý dự án 2 và địa phương đã phối hợp tốt, nỗ lực hoàn thành dự án vượt tiến độ mặc dù điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng khen ngợi Tập đoàn Đèo Cả có thành tích tốt, được Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai các công trình, dự án.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người lao động dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc tại dự án

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, để dự án có được kết quả như ngày hôm nay, liên danh nhà thầu đã huy động hơn 4.000 nhân sự, gần 1.800 máy móc thiết bị, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày lễ, Tết. Trong suốt quá trình triển khai, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không chỉ là bài toán về kỹ thuật hay tiến độ, mà còn là hành trình gần 3 năm vượt qua những thách thức chưa từng có.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có công địa lớn và đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp, khối lượng thi công đồ sộ. Phải sau hơn một năm rưỡi kể từ ngày khởi công, mặt bằng trên tuyến chính và các mỏ vật liệu mới cơ bản được bàn giao đủ để các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt. Nhiều thời điểm dự án gặp phải tình trạng cản trở thi công, chính quyền địa phương phải quyết liệt vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ nhà thầu thi công.

Trong gần 3 năm triển khai, dự án trải qua 3 mùa mưa kéo dài gần 8 tháng, ảnh hưởng lớn đến công tác thi công nền đường, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút về đích. Thêm vào đó là tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu, bị cản trở thi công nhiều lần, chính quyền địa phương phải quyết liệt vào cuộc, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân và hỗ trợ nhà thầu thi công.

Phó thủ tướng biểu dương Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu, Ban Quản lý dự án 2 và địa phương đã phối hợp tốt, nỗ lực hoàn thành dự án vượt tiến độ

Trước những khó khăn đó, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành, địa phương. Hàng loạt giải pháp đã được triển khai nhằm "thúc" tiến độ các dự án hạ tầng giao thông nói chung và cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nói riêng.

Về phía nhà thầu, Tập đoàn Đèo Cả - với vai trò đứng đầu liên danh, đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị điều hành, công nghệ, kỹ thuật để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án. Đặc biệt là phương pháp đào hầm "NATM hệ Đèo Cả" áp dụng tại cả ba hầm của dự án giúp tiến độ thi công nhanh gấp đôi so với phương pháp truyền thống. Nhờ đó, Tập đoàn Đèo Cả đã rút ngắn thời gian thi công hầm Bình Đê hoàn thành trước 8 tháng so với hợp đồng, góp phần quyết định sớm thông toàn tuyến.

Ở phần tuyến, nhà thầu tự bỏ hàng chục tỷ đồng để chuyển đổi từ bê tông nhựa thông thường sang nhựa đường polyme với những đặc tính ưu việt và độ bền cơ học cao, nâng cao chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà người lao động dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn - Ảnh 4.

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng

Để đảm bảo nguồn cung vật liệu, nhà thầu đã huy động thêm hệ thống trạm nghiền, trạm vo để hỗ trợ các mỏ đá địa phương, chủ động ứng kinh phí giải phóng mặt bằng, ký quỹ với địa phương để tạo niềm tin cho người dân. Tập đoàn Đèo Cả với vai trò đứng đầu liên danh đã kiên quyết điều chuyển, cắt giảm khối lượng để tránh tạo điểm nghẽn, đồng thời tăng cường bổ sung hàng chục mũi thi công, qua đó giữ nhịp tiến độ toàn dự án.

Đến nay, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã về đích vượt tiến độ hơn 8 tháng. Đây là kết tinh của tinh thần "đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" của liên danh nhà thầu cùng Chủ đầu tư và Chính quyền địa phương.

Mai Anh
