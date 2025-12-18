Kim Oanh Group hợp tác đối tác công nghệ, tiên phong ứng dụng AI và Robotic quản lý vận hành dự án

Đại diện Kim Oanh Group và AirCity thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thành lập K-City

Liên doanh K-City là sự kết hợp giữa bề dày kinh nghiệm phát triển dự án, am hiểu thị trường cũng như thấu hiểu khách hàng của Kim Oanh Group và nền tảng công nghệ quản lý tòa nhà tiên tiến của AirCity – doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực PropTech. Trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng đến đô thị thông minh và bền vững, K-City ra đời nhằm thiết lập một chuẩn mực vận hành mới, giúp tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân.

Một trong những đột phá lớn nhất của K-City chính là khả năng "bình dân hóa" công nghệ cao – đưa những ứng dụng vốn chỉ có tại các dự án hạng sang vào phân khúc NOXH. Cụ thể, AI sẽ hỗ trợ giám sát an ninh thông minh, nhận diện khuôn mặt cư dân (FaceID), dự báo lịch bảo trì qua phân tích dữ liệu. Robot tự hành đảm nhiệm tuần tra, vệ sinh khu vực chung, nâng cao hiệu suất và giảm phụ thuộc vào nhân sự thủ công. Với những ứng dụng này, K-City giải bài toán tối ưu hóa vận hành – vấn đề nan giải của các dự án nhà ở giá rẻ, đồng thời nâng chất dịch vụ lên tiêu chuẩn mới.

Trong giai đoạn 1, K-City sẽ tiếp nhận toàn bộ danh mục dự án nhà ở xã hội (NOXH) của Kim Oanh Group – một quỹ căn khổng lồ với khoảng 40.000 sản phẩm đến năm 2030 và hơn 100.000 căn trong dài hạn, góp phần giải quyết bài toán an sinh và hiện thực hóa Đề án "1 triệu căn nhà ở xã hội" của Chính phủ.

Ông Nguyễn Phú Đức – Thành viên HĐQT Kim Oanh Group chia sẻ về mục tiêu thành lập liên doanh K-City

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phú Đức - Thành viên HĐQT Kim Oanh Group khẳng định: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, mà còn kiến tạo những cộng đồng hạnh phúc. Việc hợp tác với AirCity là bước đi chiến lược để hiện thực hóa cam kết này. Công nghệ sẽ giúp chúng tôi vận hành hàng trăm ngàn căn hộ hiệu quả, minh bạch, và chi phí hợp lý".

Cũng theo ông Nguyễn Phú Đức, dự án đầu tiên được vận hành thực nghiệm bởi K-City chính là K-Home New City có quy mô 26,69ha, tọa lạc tại trung tâm phường Bình Dương, TP.HCM. Đây là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam và là dự án NOXH hiếm hoi đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE với quy hoạch chuẩn mực, thiết kế hiện đại và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng.

Không chỉ tiên phong áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý vận hành, K-City còn tiến thêm bước nữa khi phát triển nền tảng giao dịch NOXH đầu tiên tại Việt Nam - một cổng thông tin chính thống, minh bạch, giúp người dân tiếp cận, đăng ký, giao dịch NOXH dễ dàng – loại bỏ trung gian và thủ tục phức tạp.

Song song đó, K-City còn ký kết hợp tác với Oliver – đơn vị đồng hành cung cấp các giải pháp công nghệ chuyên sâu cho K-City. Sự tham gia của Oliver sẽ bổ sung các mảnh ghép công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các giải pháp IoT (Internet vạn vật) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), giúp hoàn thiện bức tranh quản lý vận hành thông minh của K-City.

Ông Lê Hoàng Nhật, đại diện AirCity chia sẻ về nền tảng công nghệ, giá trị cốt lõi và năng lực thực tiễn của công ty

Ông Lê Hoàng Nhật, đại diện đối tác AirCity cho biết: "Chúng tôi đã có hệ thống công nghệ đủ năng lực quản lý toàn bộ chuỗi công việc vận hành chung cư – từ kỹ thuật đến nhân sự. Với nền tảng AI & IoT, chúng tôi tự tin sẽ cùng Kim Oanh Group phát triển K-City thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này".

Sau gần 2 thập kỷ phát triển, Kim Oanh Group đã khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu phía Nam, với hệ sinh thái đa ngành nhưđầu tư, phát triển BĐS; tiếp thị & phân phối BĐS, Xây dựng hạ tầng và nhà ở, giáo dục; y tế; nghỉ dưỡng và phát triển cộng đồng.

Đại diện Kim Oanh Group, AirCity và các đối tác chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Việc hợp tác chiến lược cùng AirCity thành lập liên doanh K-City đã khẳng định những bước đi vững chắc của Kim Oanh Group trong tiến trình hoàn thiện chuỗi giá trị bất động sản khép kín, từ phát triển dự án đến quản lý, vận hành thông minh, giúp gia tăng chất lượng sống, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao trải nghiệm cư dân và góp phần xây dựng đô thị văn minh, bền vững.

Về Kim Oanh Group: 17 năm trên hành trình Khát vọng nhân sinh: Vì con người – Vì cộng đồng – Vì tương lai, Kim Oanh Group đã không ngừng lớn mạnh thành Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản mở rộng đa ngành – uy tín, nhân văn và bền vững tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế. Với phương phâm "Sản phẩm THẬT – Giá trị THẬT", tính đến nay, Kim Oanh Group đã phát triển hơn 50 dự án bất động sản chất lượng, cung cấp ra thị trường hơn 6.000 sản phẩm mỗi năm. Dải sản phẩm của Kim Oanh Group trên dài tất cả các phân khúc gồm: nhà phố, căn hộ, biệt thự, NOXH, bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng… Đặc biệt, sở hữu quỹ đất sạch hơn 1.000ha, tọa lạc tại các đô thị lớn như TPHCM, Đồng Nai, Phú Quốc… Kim Oanh Group đặt mục tiêu phát triển các dự án khu đô thị quy mô lớn, quy hoạch hiện đại, đầy đủ tiện ích và đáng sống. Song song đó, hưởng ứng đề án "Xây dựng 1 triệu căn NOXH" của Chính phủ, Kim Oanh Group đặt mục tiêu phát triển 26 dự án NOXH với tổng cộng khoảng 40.000 căn trong giai đoạn 1 và hướng tới mục tiêu 100.000 căn trong dài hạn.

Về Công ty AirCity: AirCity là công ty công nghệ chuyên cung cấp các giải pháp quản lý vận hành tòa nhà thông minh. Nổi bật với nền tảng quản lý cư dân số hóa và ứng dụng AI trong kiểm soát an ninh, AirCity giúp các ban quản lý tòa nhà tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót con người và nâng cao sự hài lòng của cư dân. AirCity được biết đến với tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng tùy biến giải pháp linh hoạt.



