Ra mắt sản phẩm Fucoidan phiên bản giới hạn

Sáng 23-5 tại TP HCM, Công ty TNHH Umi No Shizuku tổ chức họp báo giới thiệu đến khách hàng sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan phiên bản giới hạn.

Đây là sản phẩm mới được phát triển nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và mang đến trải nghiệm sản phẩm cao cấp hơn cho người tiêu dùng.

Sản phẩm Fucoidan UMI NO SHIZUKU phiên bản gốc được chiết xuất từ 2 loại tảo nâu Okinawa Mozuku, Mekabu và nấm Agaricus. Đặc biệt sản phẩm Fucoidan phiên bản giới hạn cũng được chiết xuất từ 2 loại tảo trên và kết hợp với tảo Gagome.

Lễ ra mắt sản phẩm mới của Umi No Shizuku thu hút sự quan tâm. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Gagome là loại rong biển quý hiếm chỉ xuất hiện tại một số khu vực quanh Hokkaido, Nhật Bản, có hàm lượng Fucoidan rất cao, độ nhớt đặc trưng, giàu canxi, sắt, magie, i ốt và chất xơ.

Với sự kết hợp của 3 loại tảo biển quý hiếm, sản phẩm Fucoidan phiên bản giới hạn giàu protein, vitamin và khoáng chất, có tác dụng hỗ trợ toàn diện hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng một cách bền vững và tối ưu hơn. Fucoidan phiên bản giới hạn đạt chuẩn thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt từ Nhật Bản và được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Nhật Bản.

Fucoidan phiên bản giới hạn đạt chuẩn thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt từ Nhật Bản. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Sản phẩm Fucoidan phiên bản giới hạn là công trình nghiên cứu và phát triển của phó giáo sư, tiến sĩ Yoshiyuki Miyazaki, hiện làm việc tại Phòng thí nghiệm Khoa học miễn dịch phân tích thực phẩm thuộc Đại học Kyushu (Nhật Bản). Tiến sĩ Yoshiyuki Miyazaki là chuyên gia nghiên cứu về Fucoidan, đồng thời là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO. Theo tiến sĩ, Fucoidan chiết xuất từ các loại tảo nâu Mozuku, Mekabu và Gagome có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lễ ra mắt sản phẩm tại TP HCM. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Hiện nay, sản phẩm Fucoidan UMI NO SHIZUKU phiên bản giới hạn đã được phân phối tại các quốc gia khác và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Fucoidan UMI NO SHIZUKU phiên bản giới hạn được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản, do Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU thuộc Tập đoàn Kamerycah Food (Nhật Bản) phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Hồng Thúy
từ khóa : bảo vệ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, fucoidan
