Nhịp sống
06/05/2026 14:00

Quỹ Đinh Thiện Lý phối hợp tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp MIT $50K Việt Nam

Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á cùng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý công bố cuộc thi MIT $50K Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiện diện của MIT tại khu vực

Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á công bố cuộc thi khởi nghiệp MIT $50K Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiện diện của MIT tại khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Lấy cảm hứng từ cuộc thi khởi nghiệp danh tiếng MIT $100K được các sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology, viết tắt là MIT) khởi xướng từ năm học 1989-1990, cuộc thi MIT $50K Việt Nam đánh dấu lần đầu tiên một cuộc thi khởi nghiệp mang tinh thần MIT $100K được triển khai tại châu Á.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý và Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á công bố cuộc thi khởi nghiệp MIT $50K Việt Nam

Phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á sẽ chính thức triển khai cuộc thi từ năm 2026. Chương trình hướng đến việc tìm kiếm các đề xuất khởi nghiệp từ các đội nhóm do học viên cao học tại Việt Nam dẫn dắt, tập trung vào các dự án đáp ứng ba tiêu chí cốt lõi: đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ, có tiềm năng mang lại lợi nhuận, và khả năng tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Cuộc thi được triển khai qua hai giai đoạn. Vòng nhận hồ sơ đề xuất khởi nghiệp bắt đầu vào tháng 10-2026. Sau quá trình đánh giá của hội đồng giám khảo, 5 đội xuất sắc nhất sẽ được công bố vào tháng 12-2026. Vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 3-2027, sẽ quy tụ các đội vào chung kết thuyết trình trực tiếp các mô hình kinh doanh đã được phát triển hoàn thiện hơn, từ đó lựa chọn ra những đội đoạt giải.

Thông qua sáng kiến này, Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Với việc mở rộng sự hiện diện của MIT tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á - bao gồm các chương trình như MIT $50K Việt Nam, MIT Sloan ASEAN Lab cùng nhiều sáng kiến khác - Văn phòng MIT Sloan Đông Nam Á tiếp tục khẳng định cam kết của MIT trong việc kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng học thuật và ứng dụng thực tiễn. Cách tiếp cận này cũng phản ánh triết lý "học đi đôi với hành" mà MIT đã nhiều năm theo đuổi, đồng thời nuôi dưỡng các sáng kiến đổi mới có khả năng tạo ra tác động mạnh mẽ cho xã hội.

từ khóa : Đông Nam Á, Đinh Thiện Lý, cuộc thi khởi nghiệp, học viên cao học, MIT Sloan
