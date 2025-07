PVOIL sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù giá dầu giảm 15% so với cùng kỳ và tình hình thị trường xăng dầu biến động mạnh, hết sức khó khăn nhưng với nỗ lực quản trị, điều hành, PVOIL tiếp tục giữ vững sản lượng, đạt tăng trưởng cao về doanh thu, đặc biệt là kinh doanh quốc tế.

Ngày 9-7-2025, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị; cùng sự tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác Đảng nhận định, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm là tổ chức đại hội đảng các cấp. 93/93 chi bộ trực thuộc; 32/32 chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Các Đại hội được đánh giá cao cả về công tác tổ chức và nội dung, đạt được mục tiêu đề ra với sự đồng thuận cao, mở ra định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của toàn Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Về sản xuất kinh doanh (SXKD), trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động SXKD của PVOIL đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng từ chính sách thuế mới của Mỹ và chiến tranh tại Trung Đông làm cho giá dầu biến động phức tạp với biên độ lớn, tỉ giá USD tăng cao và nhu cầu tiêu thụ thấp. Dù vậy, với nỗ lực quản trị biến động hiệu quả, PVOIL đã hạn chế được thiệt hại, tận dụng cơ hội thị trường, từ đó ghi nhận kết quả SXKD tích cực. Sản lượng kinh doanh xăng dầu duy trì ổn định, bằng 100% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng bán lẻ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu hợp nhất PVOIL tăng 13% so với cùng kỳ và vượt 5% kế hoạch quản trị. Đặc biệt, PVOIL Singapore đã đóng góp lớn với doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, giúp bù đắp đáng kể những khó khăn tại thị trường trong nước.

PVOIL cũng triển khai tích cực công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong SXKD với sản lượng bán hàng qua các ứng dụng PVOIL Easy, PVOIL 4U đều ghi nhận tăng trưởng. Các dịch vụ phi xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. PVOIL cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu SXKD, đặc biệt là chuẩn bị triển khai kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1, xăng E10. Việc phát triển CHXD tiếp tục được thúc đẩy với hơn 60 cửa hàng mới được phát triển trong 6 tháng đầu năm, lập kỷ lục mới, nâng tổng số CHXD trong toàn hệ thống PVOIL lên 898 CHXD. PVOIL cũng đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Petrovietnam và hợp tác quốc tế.

Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL chỉ đạo tại Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty biểu dương những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị PVOIL trong công tác tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, song song với đảm bảo nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Với nhiệm vụ SXKD, cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm với các kỷ lục về doanh thu và phát triển CHXD, đồng chí Cao Hoài Dương nhấn mạnh 2 nội dung trọng tâm trong thời gian tới: Với vai trò là một trong những trung tâm doanh thu của Petrovietnam, PVOIL cần tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng để góp phần đạt mục tiêu của Tập đoàn là vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường trong nước không còn nhiều dư địa, PVOIL cần tăng cường phát triển thị trường quốc tế, bao gồm các thị trường hiện hữu như Lào, Singapore, cũng như tích cực khai thông, phát triển thị trường khác để mở rộng không gian phát triển. Đồng chí Cao Hoài Dương lưu ý trong phát triển CHXD, cần quan tâm đến các điều kiện để có thể tích hợp các dịch vụ phi xăng dầu tại CHXD, trong đó có trạm sạc xe điện và các dịch vụ khác; cân nhắc các phương án khi đầu tư phát triển CHXD để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận nội dung liên quan đến hoạt động SXKD, đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị thành viên cần chủ động và có những giải pháp tích cực hơn nữa trong các tháng cuối năm, đặc biệt là phát triển thị trường, khách hàng, gia tăng sản lượng, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu chung của Tổng công ty trong năm 2025. Trong đó, việc phát triển CHXD, gia tăng sản lượng bán lẻ không chỉ tạo đà tăng trưởng trong năm nay mà còn cho các năm tiếp theo.

Đồng chí Tổng Giám đốc khẳng định, Lãnh đạo Tổng công ty và các ban chuyên môn của Tổng công ty sẽ đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và giải quyết sớm nhất các kiến nghị để hỗ trợ đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc Tổng công ty kêu gọi sự nỗ lực, đoàn kết trong toàn hệ thống; cùng hướng đến mục tiêu chung, đặc biệt là quyết tâm hoàn thành mục tiêu doanh thu hợp nhất 140 ngàn tỉ đồng theo kế hoạch quản trị Tập đoàn giao.

Lãnh đạo Tổng công ty tuyên dương các đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2025

Nhân dịp này, Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam đã biểu dương các đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2025.

* 3 đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính: PVOIL Singapore; PVOIL Lube; PVOIL Bạc Liêu. * 4 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về sản lượng, doanh thu và phát triển cửa hàng xăng dầu: PVOIL Thái Bình; PVOIL Vũng Áng; PVOIL Miền Trung; PVOIL Cái Lân. * 2 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về sản lượng và doanh thu: PVOIL Nam Định; PVOIL Trà Vinh. * 2 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về doanh thu: PVOIL Hà Nội; TIMEXCO. * 7 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về doanh thu và phát triển cửa hàng xăng dầu: PVOIL Hải Phòng; PVOIL Phú Thọ; PVOIL Phú Yên; PVOIL Vũng Tàu; PVOIL Bình Thuận; Petromekong; PVOIL Thanh Hóa. * 1 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về sản lượng và lợi nhuận: PVOIL Trans. * 2 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về lợi nhuận: PVOIL Phú Mỹ; Thái Bình PSC. * 1 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 về phát triển CHXD: PETEC.