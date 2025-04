PVOIL đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, chuẩn bị kinh doanh xăng Jet A1 vào cuối năm

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán OIL) quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong bối cảnh thương chiến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và diễn biến giá dầu ngay từ quý I không thuận lợi.

Mục tiêu tăng trưởng 8%

Quý I-2025 có diễn biến giá dầu bất lợi. Giá dầu thô Brent trên thị trường quốc tế trung bình 75,66 USD/thùng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024 và tiếp tục giảm trong nửa đầu tháng 4, ở mức 68,93 USD/thùng. Việc dư cung dầu toàn cầu kết hợp với các điều chỉnh chính sách năng lượng và chính sách thuế từ các quốc gia lớn khiến thị trường thiếu ổn định. Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm theo diễn biến giá thế giới, tạo áp lực lớn đến biên lợi nhuận và doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Với sự nỗ lực vượt bậc, năm 2024, PVOIL đã đạt mức doanh thu hợp nhất kỷ lục, hơn 125.000 tỉ đồng, đánh dấu sự tăng trưởng liên tục 2 con số trong suốt 3 năm qua. Do đó, trong bối cảnh dư địa phát triển không còn nhiều và môi trường kinh doanh vô cùng khó khăn như hiện nay, PVOIL xây dựng kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất là 97.500 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 780 tỉ đồng, tăng trưởng 23%.

Bên cạnh kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên, PVOIL cũng hạ quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8% so với năm 2024. Đây sẽ là một thách thức vô cùng to lớn đối với PVOIL nhưng cũng là một quyết tâm to lớn để hướng đến lợi ích của cổ đông.

Kế hoạch tăng trưởng của PVOIL được xây dựng dựa trên kịch bản giá dầu thô bình quân là 65 USD/thùng và tỉ giá ở mức 26.000 VND/USD; đồng thời tính toán sát với các biến động thị trường và năng lực triển khai thực tế của các đơn vị thành viên.

Ngay trong quý I-2025, PVOIL ghi nhận sản lượng kinh doanh đạt gần 1,3 triệu m³/tấn, đạt 98% kế hoạch quý; doanh thu hơn 33.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt mức gần hòa vốn. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường kinh doanh bên ngoài.

Việc PVOIL giữ vững sản lượng và thị trường, tăng trưởng doanh thu trong quý I là sự thành công; trong đó, có đóng góp quan trọng từ hoạt động kinh doanh dầu quốc tế. Tổng công ty kỳ vọng hoạt động SXKD sẽ khởi sắc hơn trong quý II, thường là quý tăng tốc, cũng như thời gian còn lại của năm với những dự báo diễn biến giá dầu sẽ tích cực hơn.

Cho dù mục tiêu tăng trưởng rất thách thức, PVOIL quyết tâm nâng cao năng lực phân tích và dự báo thị trường; từ đó, chủ động điều chỉnh kế hoạch điều hành phù hợp, nắm bắt cơ hội thị trường để gia tăng sản lượng kinh doanh; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát tiết giảm các khoản chi chưa cần thiết, tập trung nguồn lực cho các dự án có tính đột phá và mang lại hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi xăng dầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường liên kết nội bộ sẽ là những yếu tố then chốt giúp nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống trong thời gian tới.

Chiến lược rõ ràng, bước đi chắc chắn

Năm 2024, cùng với mức doanh thu hợp nhất kỷ lục, tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL đạt hơn 5,6 triệu m³/tấn, gấp 1,9 lần sau 5 năm; sản lượng bán lẻ tăng mạnh sau đại dịch, gấp 1,7 lần sau 5 năm. Kết quả này dựa trên bước đi quyết liệt, sáng tạo nhưng cũng rất chắc chắn của PVOIL nhằm gia tăng doanh thu và sản lượng.

Hệ thống phân phối của PVOIL không ngừng mở rộng. Năm 2024, PVOIL có thêm 95 cửa hàng xăng dầu (CHXD), nâng tổng số lên 866 cửa hàng tính đến hết quý I-2025. Với mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, hệ thống bán lẻ chính là nền tảng quan trọng giúp PVOIL duy trì tăng trưởng ổn định cũng như có tỉ suất lợi nhuận tốt.

Về chiến lược chuyển đổi số, PVOIL triển khai ứng dụng bán hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp (PVOIL Easy) góp phần gia tăng sản lượng qua ứng dụng này khoảng 20% mỗi năm, đạt sản lượng hơn 150.000 m3 trong năm 2024; ứng dụng bán hàng dành cho khách hàng cá nhân (PVOIL 4U) chính thức hoạt động từ tháng 9-2024; ứng dụng B2B, giải pháp hiện đại hóa cửa hàng xăng dầu, chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 được PVOIL đầu tư thực hiện.

Đặc biệt, PVOIL tích cực triển khai nhiều giải pháp để thích nghi với quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay và các dịch vụ tiện ích phi xăng dầu nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh của CHXD.

Cửa hàng xăng dầu PVOIL tại Hà Nội với các dịch vụ tiện ích phi xăng dầu

Hợp tác với VinFast/V-Green: Từ tháng 7-2022, PVOIL đưa vào vận hành trạm sạc đầu tiên cho xe điện. Tính đến nay, hệ thống đã có hơn 400 trạm sạc với gần 2.300 trụ sạc được lắp đặt trên toàn quốc; đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh và quan trọng hơn là góp phần giảm thiểu rủi ro cho hoạt động của PVOIL trong quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng xăng dầu sang xe điện.

Hợp tác với Highlands Coffee: PVOIL phối hợp thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới như kiosk, xe tải và trailer. Từ tháng 9-2024, Highlands Coffee đã khai trương điểm bán đầu tiên và hiện đã có mặt tại 9 điểm ở 5 tỉnh, thành phố. Sự đa dạng dịch vụ phi xăng dầu giúp các CHXD của PVOIL thu hút khách hàng.. Các hoạt động khảo sát để mở rộng tiếp tục được triển khai thực hiện.

Một hướng đi khác được PVOIL quan tâm là đầu tư phát triển các trạm dừng nghỉ theo tuyến Bắc Nam, nhất là trạm dừng nghỉ cho xe tải đường dài trên các tuyến cao tốc, quốc lộ. Việc kết hợp giữa CHXD và trạm dừng nghỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế của tài xế theo quy định mới về thời gian lái xe, mà còn giúp tăng sản lượng bán hàng đáng kể. Thực tế đã ghi nhận nhiều cửa hàng sau khi đầu tư theo mô hình trạm dừng nghỉ, có phòng nghỉ máy lạnh cho tài xế xe tải đạt mức tăng trưởng sản lượng gấp đôi. Phát triển mô hình này, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho hệ thống CHXD.

Cửa hàng xăng dầu PVOIL tại Thanh Hóa kết hợp trạm sạc xe điện và trạm dừng nghỉ cho xe tải đường dài

Một tin vui cho cổ đông là PVOIL đã được Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu nhiên liệu bay Jet A1 vào ngày 10-1-2025. PVOIL đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, làm việc với đối tác tại các sân bay lớn trên cả nước và hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai hoạt động kinh doanh từ quý IV-2025.

PVOIL sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào lúc 8 giờ 30 ngày 25-4-2025 theo hình thức đại hội trực tuyến.